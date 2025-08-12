Programul Rabla se relansează cu provocări majore. Finanțare redusă și noi priorități ecologice

După o perioadă de incertitudine, Programul Rabla revine în prim-planul dezbaterilor publice. Deși este o inițiativă mult așteptată de românii care doresc să-și reînnoiască parcul auto, relansarea programului se face într-un context marcat de schimbări semnificative. Anunțul recent al Ministerului Mediului aduce cu sine vești importante despre bugetul alocat, dar și despre o reorientare strategică a priorităților ecologice ale țării.

Reducere drastică a bugetului pentru relansarea Rabla

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a confirmat, în cadrul unei intervenții la Digi24, că programul Rabla pentru persoane fizice va fi relansat pe 1 septembrie. Cu toate acestea, bugetul alocat pentru această etapă a fost redus considerabil, ajungând la doar 200 de milioane de lei. Această sumă reprezintă mai puțin de jumătate din cele 610 milioane de lei promise inițial în luna iunie, o decizie care poate influența numărul de beneficiari.

Ministrul a subliniat necesitatea regândirii finanțării programului pe termen lung, astfel încât să nu mai depindă exclusiv de bugetul național. O soluție viabilă ar putea fi accesarea Fondului Social pentru Climă, o măsură care ar asigura stabilitatea finanțării și ar preveni blocajele similare celui din vara aceasta. Această abordare ar garanta continuitatea programului, fără întreruperi cauzate de lipsa fondurilor.

De la casarea mașinilor la împăduriri masive

Pe lângă noutățile legate de programul Rabla, Ministrul Mediului a anunțat și o schimbare de direcție în strategia ministerului. Deși unul dintre obiectivele din PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență), respectiv casarea a 250.000 de mașini vechi, a fost deja îndeplinit, o nouă prioritate va deveni centrală: împăduririle. România s-a angajat să împădurească un total de 26.000 de hectare, dar până în prezent a reușit să planteze doar 9.000 de hectare.

Noua țintă, renegociată cu Bruxelles-ul, este de 18.000 de hectare până la jumătatea anului viitor, însă Diana Buzoianu a afirmat că se pot atinge chiar și 23.000 de hectare. Această reorientare arată o preocupare sporită pentru mediul înconjurător și pentru atingerea obiectivelor ecologice la nivel european.

O istorie cu suișuri și coborâșuri

Lansat în 2005, Programul Rabla a avut un impact considerabil asupra parcului auto din România. De-a lungul anilor, a contribuit la casarea a peste 1 milion de mașini vechi și la achiziția a peste 700.000 de autoturisme noi. A cunoscut perioade de succes, cu ani-record precum 2010, dar a trecut și prin provocări, precum bugetele reduse, platformele de înscriere blocate sau criticile legate de subvențiile generoase pentru mașinile electrice, inclusiv cele fabricate în China.

Ediția din 2025 se anunță, de asemenea, plină de provocări, în special în ceea ce privește accesul la fonduri și gestionarea documentației. Cu toate acestea, interesul românilor rămâne ridicat, în special pentru achiziția de mașini ecologice, electrice și hibride, care reprezintă viitorul mobilității sustenabile.