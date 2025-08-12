Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
12 aug. 2025 | 09:15
de Vieriu Ionut

Programul Rabla se relansează cu provocări majore. Finanțare redusă și noi priorități ecologice

Actualitate
Programul Rabla se relansează cu provocări majore. Finanțare redusă și noi priorități ecologice
Programul Rabla 2025

După o perioadă de incertitudine, Programul Rabla revine în prim-planul dezbaterilor publice. Deși este o inițiativă mult așteptată de românii care doresc să-și reînnoiască parcul auto, relansarea programului se face într-un context marcat de schimbări semnificative. Anunțul recent al Ministerului Mediului aduce cu sine vești importante despre bugetul alocat, dar și despre o reorientare strategică a priorităților ecologice ale țării.

Reducere drastică a bugetului pentru relansarea Rabla

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a confirmat, în cadrul unei intervenții la Digi24, că programul Rabla pentru persoane fizice va fi relansat pe 1 septembrie. Cu toate acestea, bugetul alocat pentru această etapă a fost redus considerabil, ajungând la doar 200 de milioane de lei. Această sumă reprezintă mai puțin de jumătate din cele 610 milioane de lei promise inițial în luna iunie, o decizie care poate influența numărul de beneficiari.

Ministrul a subliniat necesitatea regândirii finanțării programului pe termen lung, astfel încât să nu mai depindă exclusiv de bugetul național. O soluție viabilă ar putea fi accesarea Fondului Social pentru Climă, o măsură care ar asigura stabilitatea finanțării și ar preveni blocajele similare celui din vara aceasta. Această abordare ar garanta continuitatea programului, fără întreruperi cauzate de lipsa fondurilor.

Vezi și:
Dacia InNature Sleep Pack, sub lupa presei străine. Ce părere au jurnaliștii despre sistemul pentru campat de la Duster
Testul australian care a dezvăluit surprize majore la SUV-urile moderne, inclusiv electrice

De la casarea mașinilor la împăduriri masive

Pe lângă noutățile legate de programul Rabla, Ministrul Mediului a anunțat și o schimbare de direcție în strategia ministerului. Deși unul dintre obiectivele din PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență), respectiv casarea a 250.000 de mașini vechi, a fost deja îndeplinit, o nouă prioritate va deveni centrală: împăduririle. România s-a angajat să împădurească un total de 26.000 de hectare, dar până în prezent a reușit să planteze doar 9.000 de hectare.

Noua țintă, renegociată cu Bruxelles-ul, este de 18.000 de hectare până la jumătatea anului viitor, însă Diana Buzoianu a afirmat că se pot atinge chiar și 23.000 de hectare. Această reorientare arată o preocupare sporită pentru mediul înconjurător și pentru atingerea obiectivelor ecologice la nivel european.

O istorie cu suișuri și coborâșuri

Lansat în 2005, Programul Rabla a avut un impact considerabil asupra parcului auto din România. De-a lungul anilor, a contribuit la casarea a peste 1 milion de mașini vechi și la achiziția a peste 700.000 de autoturisme noi. A cunoscut perioade de succes, cu ani-record precum 2010, dar a trecut și prin provocări, precum bugetele reduse, platformele de înscriere blocate sau criticile legate de subvențiile generoase pentru mașinile electrice, inclusiv cele fabricate în China.

Ediția din 2025 se anunță, de asemenea, plină de provocări, în special în ceea ce privește accesul la fonduri și gestionarea documentației. Cu toate acestea, interesul românilor rămâne ridicat, în special pentru achiziția de mașini ecologice, electrice și hibride, care reprezintă viitorul mobilității sustenabile.

Octombrie aduce primele ninsori în România. Care sunt orașele vizate de vortexul polar, potrivit meteorologilor de la Accuweather
Recomandări
Cât costă un șezlong în Croația în august 2025. Turiștii români, uimiți de prețuri
Cât costă un șezlong în Croația în august 2025. Turiștii români, uimiți de prețuri
Tatăl ChatGPT, convins că „Generația Z este cea mai norocoasă din istorie”, în ciuda temerilor generalizate legate de inteligența artificială
Tatăl ChatGPT, convins că „Generația Z este cea mai norocoasă din istorie”, în ciuda temerilor generalizate legate de inteligența artificială
Descoperire revoluționară: Cum funcționează noile celule de combustibil cu hidrogen la temperaturi mult mai scăzute și cum pot ajuta omenirea în viitor
Descoperire revoluționară: Cum funcționează noile celule de combustibil cu hidrogen la temperaturi mult mai scăzute și cum pot ajuta omenirea în viitor
Mai multe extensii malițioase din Firefox au furat peste un milion de dolari din portofele crypto. Cum faci să nu ți se întâmple și ție?
Mai multe extensii malițioase din Firefox au furat peste un milion de dolari din portofele crypto. Cum faci să nu ți se întâmple și ție?
Apocalipsa internetului provocată de Google pleacă de la fiecare click în minus. Cât te costă răspunsurile cu AI din căutări, de fapt
Apocalipsa internetului provocată de Google pleacă de la fiecare click în minus. Cât te costă răspunsurile cu AI din căutări, de fapt
Cappadocia, destinația completă: peisaj, gastronomie și recunoaștere Michelin
Cappadocia, destinația completă: peisaj, gastronomie și recunoaștere Michelin
A1 București – Pitești va avea trei benzi pe sens. Proiectul ar putea fi gata după 2030
A1 București – Pitești va avea trei benzi pe sens. Proiectul ar putea fi gata după 2030
Profeția lui Bill Gates despre locul de muncă care nu va fi niciodată înlocuit de inteligență artificială
Profeția lui Bill Gates despre locul de muncă care nu va fi niciodată înlocuit de inteligență artificială
Revista presei
Adevarul
Summit-ul din Alaska. Ultima șansă pentru Ucraina? Analist: „Negocierile s-au purtat deja”
Playsport.ro
Jucătorii FCSB-ului, declarații după ce i-a bătut Unirea Slobozia: ”Trebuie să ne trezim”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul mă înșală, dar asta nu e cel mai grav lucru...
Playtech Știri
Castraveți picanți în ketchup, perfecți pentru iarnă. Aroma lor te va cuceri din prima
Playtech Știri
Horoscop marți, 12 august 2025. Zi norocoasă pentru trei zodii, momentul marilor revelații
Playtech Știri
Primul mesaj transmis de mama celor trei copii care și-au pierdut viața în accidentul din Spania. Cuvintele ei au ajuns la un număr impresionant de oameni: „Sunteți comoara vieții mele, nu pot să îmi iau adio”
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William