Programul Rabla 2025 vine cu vouchere de aproximativ 3.700 de euro pentru electrice. Ce s-a mai schimbat pentru șoferi

Programul Rabla 2025, destinat persoanelor fizice, va debuta în septembrie cu un set de modificări importante față de edițiile anterioare. De departe, cea mai notabilă schimbare este reducerea la jumătate a valorii voucherelor pentru mașinile electrice, de la 37.000 de lei (aproximativ 7.400 de euro) la 18.500 de lei (aproximativ 3.700 de euro). Ministerul Mediului a pus deja în dezbatere publică proiectul de ordin care conține noul ghid, iar pentru a deveni aplicabil, acesta trebuie semnat și publicat în Monitorul Oficial.

Ce se schimbă pentru mașinile electrice și hibride

Dacă în primăvară statul încuraja achiziția de mașini electrice printr-un sprijin record, de aproape 7.400 de euro, acum suma a fost înjumătățită. Motivația autorităților este legată de alocările bugetare și de obiectivul de a distribui resursele către un număr mai mare de beneficiari. Astfel, pentru o mașină pur electrică sau cu pilă de combustie pe hidrogen vei putea primi 18.500 de lei.

În schimb, pentru alte tipuri de vehicule, valorile voucherelor rămân neschimbate:

10.000 de lei pentru mașini noi cu propulsie clasică (benzină, motorină, GPL, GNC) sau motociclete;

12.000 de lei pentru hibride;

15.000 de lei pentru plug-in hibride și motociclete electrice.

Un solicitant poate accesa până la două ecotichete într-o sesiune de înscriere, dar doar pentru vehicule distincte. Nu este permisă cumularea voucherelor pentru achiziția unui singur autoturism.

Regulile rămân în mare parte aceleași

Noul ghid Rabla nu modifică mecanismul de validare a dealerilor, astfel că lista producătorilor deja aprobați va rămâne valabilă. Aceștia trebuie doar să semneze contractele de participare în program pentru ediția 2025. În plus, și regulile de bază pentru participanți rămân aceleași: pentru fiecare ecotichet solicitat trebuie predat spre casare un autovehicul uzat.

Un alt element important este că persoanele fizice pot accesa programul exclusiv, deoarece prin OUG nr. 41/2025 s-a stabilit ca Rabla 2025 să fie dedicat doar acestora. Bugetul alocat pentru acest an este de 200 de milioane de lei.

Ce urmează pentru aplicarea programului

Lansarea oficială a programului este condiționată de semnătura ministrului Mediului și publicarea ordinului în Monitorul Oficial. Abia după această etapă va fi deschisă sesiunea de înscriere. În contextul tranziției energetice și al presiunii pe bugetele publice, Rabla 2025 marchează o schimbare de strategie: mai puțini bani pentru electrice, dar cu scopul de a acoperi o plajă mai largă de solicitanți.