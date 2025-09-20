Prognoza meteo până în 20 octombrie, anunțată de ANM. De când se răcește brusc în România și cât ține frigul

Ultima ora
20 sept. 2025
Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo până pe data  de 20 octombrie. Astfel, am aflat că vremea se va răci treptat, însă vor mai avea parte de multe zile călduroase, anul acesta.

ANM a emis prognoza meteo până pe data de 20 octombrie

Meteorologii spun că urmează o săptămână cu temperaturi de până la 30 de grade și chiar peste, mai ales în sudul țării. În rest vor fi până la 27-29 de grade, însă din 25 septembrie începe un proces treptat de răcire a vremii, însă vor mai fi perioade cu variații mari de temperatură. Valorile maxime vor coborî sub 20 de grade, cu excepția zonelor de vest și sud. Vor fi și câteva ploi, la finalul primei luni de toamnă.

Meteorologii spun că luna octombrie începe cu temperaturi de 21-24 de grade și cer mai mult senin. În perioada 9-15 octombrie va fi mai frig (16-18 grade), apoi temperaturile ajung iar la 20 de grade. Perioade cu ploi sunt anunțate în 5-8 octombrie. În nord-est posibil să fie chiar și furtuni. Va ploua iar din 13 octombrie, pentru câteva zile. Iată prognoza pe săptămâni:

Prognoza meteo săptămâna 22-28 septembrie

ANM ne anunță că valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în toată țara, dar mai ales în jumătatea de vest a teritoriului.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și sud-vestice și în general deficitar în restul teritoriului.

Prognoza meteo săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie

Prognoza meteo spune că în săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie temperatura medie a aerului se va situa în jurul mediilor climatologice ale acestei săptămână în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această săptămână vor fi apropiate de cele normale în majoritatea regiunilor.

Prognoza meteo în săptămâna 6-12 octombrie

Meteorologii au anunțat pentru săptămâna 6-12 octombrie că mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru acest interval în toată țara.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în toate regiunile.

Prognoza meteo în săptămâna 13-20 octombrie

Și în această săptămânîă valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor avea o tendință ușor deficitară în toată țara.

