Ultima ora
Elon Musk riscă să fie exclus din Royal Society după discursul înflăcărat de la mitingul din Londra
19 sept. 2025 | 09:00
de Alexandru Puiu

Ce se întâmplă cu prețurile la alimente de la 1 octombrie în România, de fapt. Plafonarea adaosului comercial, între teorie și practică

ACTUALITATE
Ce se întâmplă cu prețurile la alimente de la 1 octombrie în România, de fapt. Plafonarea adaosului comercial, între teorie și practică
Românii vor face coadă la alimente, dacă se elimină plafonarea

Disputa privind plafonarea adaosului comercial la alimente s-a transformat dintr-un subiect tehnic într-o confruntare politică la vedere. Pe de o parte, Guvernul a transmis, prin purtătoarea de cuvânt Oana Ene Dogioiu, că măsura nu va mai fi prelungită. Pe de altă parte, fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, acuză că renunțarea la plafonare ar fi o greșeală gravă, invocând creșterea rapidă a inflației. Între cele două poziții, consumatorul obișnuit rămâne cu întrebarea esențială: ce se va întâmpla cu prețurile după 1 octombrie?

Deși plafonarea adaosului comercial a fost gândită ca un instrument temporar pentru a proteja populația de scumpiri bruște, ea a generat, potrivit Executivului, distorsiuni în piață. Producătorii s-au plâns că nu își pot acoperi costurile, comercianții au reclamat pierderi, iar guvernul a decis că este momentul să încheie experimentul. Totuși, realitatea de la raft și modul în care retailerii vor reacționa după eliminarea plafonului sunt cele care vor defini impactul direct asupra consumatorului.

Argumentele pro și contra plafonării

Adrian Câciu, acum deputat PSD, susține că plafonarea ar trebui să continue cel puțin până când inflația scade sub pragul de 5%. El argumentează că în ultimele două luni indicele a crescut de la 5,7% la 9,9% și că oprirea măsurii ar lăsa populația expusă la noi scumpiri. În opinia sa, cei care afirmă că plafonarea nu a funcționat ar reprezenta, de fapt, interesele comercianților mari.

Vezi și:
Când se pot aștepta pensionarii din România la următoarea majorare. Indexarea pensiilor, amânată până peste 2 ani
Surse: Coaliția renunță la CASS pentru două categorii sociale. Schimbări de ultim moment în Pachetul 2 de măsuri fiscale

De cealaltă parte, purtătoarea de cuvânt a Guvernului a explicat că prelungirea anterioară a plafonării a fost considerată ultima tocmai pentru că efectele secundare deveniseră evidente: lanțurile de aprovizionare dezechilibrate, presiuni pe producători și blocaje în negocieri. În plus, premierul Ilie Bolojan ar urma să discute direct cu retailerii pentru a se asigura că liberalizarea prețurilor nu va aduce scumpiri excesive.

Ce urmează pentru consumatori

Practic, eliminarea plafonului nu înseamnă automat creșteri spectaculoase de prețuri, dar nici nu garantează stabilitatea lor. Mult va depinde de competiția dintre retaileri și de modul în care piața va reuși să absoarbă costurile reale de producție și distribuție. În teorie, concurența ar trebui să limiteze abuzurile, însă experiența anilor trecuți arată că alimentele de bază sunt primele afectate de volatilitatea economică.

Pentru consumatori, mesajul de bază este unul de prudență. E posibil ca, în perioada imediat următoare, unele produse să rămână la prețuri similare, pentru a evita șocuri la raft. Însă, pe termen mediu, trendul ascendent al inflației va face dificilă menținerea acestui echilibru. Practica va arăta cât de mult din discursul politic se reflectă în coșul zilnic al românilor.

Soarele se „trezește”: furtuni solare puternice pot provoca pene de curent și aurore spectaculoase, avertizează NASA
Recomandări
Cum ne afectează știrile negative creierul, de fapt, conform oamenilor de știință. Relația nebănuită cu nivelul de stres
Cum ne afectează știrile negative creierul, de fapt, conform oamenilor de știință. Relația nebănuită cu nivelul de stres
Ce s-a schimbat după intrarea României în Schengen. Românii au așteptat mulți ani desființarea granițelor
Ce s-a schimbat după intrarea României în Schengen. Românii au așteptat mulți ani desființarea granițelor
Disney readuce magia muzicii: „Camp Rock 3” intră oficial în producție pentru Disney+ și Disney Channel
Disney readuce magia muzicii: „Camp Rock 3” intră oficial în producție pentru Disney+ și Disney Channel
Cutremur în România, vineri dimineață. Ce magnitudine a avut și în ce zonă s-a produs
Cutremur în România, vineri dimineață. Ce magnitudine a avut și în ce zonă s-a produs
Mesaje dincolo de moarte: cum inteligența artificială schimbă modul în care ne luăm rămas-bun
Mesaje dincolo de moarte: cum inteligența artificială schimbă modul în care ne luăm rămas-bun
Cât costă să pui o centrală termică în apartament în 2025. Prețuri, avize și costuri ascunse pe care mulți nu le iau în calcul
Cât costă să pui o centrală termică în apartament în 2025. Prețuri, avize și costuri ascunse pe care mulți nu le iau în calcul
Unde verifici vechimea în muncă dacă firma la care ai lucrat s-a închis. Ce pași trebuie să urmezi
Unde verifici vechimea în muncă dacă firma la care ai lucrat s-a închis. Ce pași trebuie să urmezi
Un bărbat a trăit cu un cuțit în torace timp de 8 ani fără să știe. Dilema medicală care i-a uimit pe oamenii de știință
Un bărbat a trăit cu un cuțit în torace timp de 8 ani fără să știe. Dilema medicală care i-a uimit pe oamenii de știință
Revista presei
Adevarul
Țările care au spus „nu” schimbării orei: ce efecte au resimțit oamenii și ce s-a constatat. Exemplul Turciei
Playsport.ro
Chivu le răspunde criticilor! Ferm pe poziții: „Nu mă simt mai puțin antrenor”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Zodiile care au un final de an pe cinste. Nu le-a mers extraordinar până acum, însă ultimele luni din 2025 vor fi de vis
Playtech Știri
Horoscop zilnic 19 septembrie 2025: surprize în dragoste și bani pentru trei zodii
Playtech Știri
Nicole Cherry, pe aceeași scenă cu Gheorghe Zamfir și Andrea Bocelli: „Am plâns, am simțit emoția atât de puternic”. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...