Probleme de streaming pe Windows 11, în urma update-urilor recente. Ce se întâmplă cu clipurile video, când are de gând Microsoft să repare situația

Utilizatorii Windows 11 s-au plâns în ultimele săptămâni de probleme la utilizarea aplicațiilor care se bazează pe Digital Rights Management (DRM) sau pe protecția HDCP pentru redarea de conținut audio-video.

Concret, după instalarea actualizării opționale de pe 29 august 2025 (KB5064081) sau a patch-urilor ulterioare, unele programe de tip Digital TV ori BluRay/DVD nu mai pot reda corect materialele protejate.

Microsoft a recunoscut că are probleme

Microsoft a confirmat oficial că eroarea se manifestă sub forma blocajelor frecvente, a întreruperilor bruște ale redării sau a apariției ecranelor negre. În anumite cazuri, utilizatorii primesc și mesaje de eroare legate de drepturile de autor, deși conținutul este perfect legitim, scrie Bleeping Computer.

Problema afectează aplicațiile care utilizează Enhanced Video Renderer cu suport HDCP sau DRM pentru conținut digital, ceea ce face ca experiența de vizionare să fie sever perturbată.

Compania din Redmond a anunțat că dezvoltatorii lucrează deja la un patch corectiv, ce urmează să fie inclus într-un update viitor pentru Windows 11.

Alte erori corectate după actualizările din august

Incidentul nu este singular. În ultimele săptămâni, Microsoft a fost nevoită să repare mai multe bug-uri apărute în urma actualizărilor din august 2025.

Printre acestea s-a numărat o problemă care împiedica instalarea aplicațiilor de către utilizatorii non-admin, din cauza unor notificări neașteptate de tip User Account Control (UAC).

Tot în această perioadă, compania a corectat defecțiuni grave de performanță care afectau software-ul de streaming NDI, unde utilizatorii raportau latențe și sacadări vizibile pe Windows 10 și Windows 11.

O altă eroare rezolvată viza actualizările de securitate distribuite prin Windows Server Update Services (WSUS), care eșuau constant cu codul 0x80240069.

În plus, la doar o săptămână după lansarea pachetului cumulativ din august, Microsoft a emis un update de urgență pentru a repara funcțiile de resetare și recuperare a sistemului, care deveniseră inutilizabile pe anumite versiuni de Windows 10 și Windows 10 Enterprise.

Situație cu repetiție

Nu este pentru prima dată când compania se confruntă cu situații similare. În urmă cu doi ani, utilizatorii Windows 10 și Windows 11 au avut dificultăți majore la înregistrarea și redarea video, din cauza unui bug ce afecta aplicațiile ce foloseau codec-ul WVC1, problemă care a dus inclusiv la defectarea unor camere și webcam-uri.

Problemele legate de redarea conținutului DRM pe Windows 11 confirmă încă o dată complexitatea ecosistemului de actualizări Microsoft.

Deși compania acționează rapid pentru a corecta erorile descoperite, utilizatorii rămân vulnerabili la disfuncționalități temporare care afectează activități de bază precum vizionarea de filme, redarea TV sau utilizarea aplicațiilor multimedia.

Soluția oficială va fi disponibilă în curând printr-un nou update, însă până atunci, cei afectați trebuie să aștepte o rezolvare permanentă.