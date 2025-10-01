Probleme cu sistemul SGR. Numărul magazinelor care acceptă ambalaje a scăzut

Sistemul de Garanție-Returnare (SGR), unul dintre cele mai ambițioase proiecte de reciclare implementate în România, se confruntă cu provocări importante. Deși tot mai mulți români s-au obișnuit să returneze ambalaje pentru a-și recupera garanția de 50 de bani, numărul magazinelor care acceptă efectiv aceste recipiente este mult mai mic decât cel estimat inițial.

Doar o treime dintre comercianți colectează efectiv ambalaje

Conform celor mai recente date comunicate de RetuRO, administratorul sistemului, doar 24.000 de magazine din România sunt active și primesc ambalaje cu garanție de la clienți. Aceasta înseamnă că rambursează sumele aferente și trimit ambalajele către reciclatori.

Deși numărul comercianților înscriși în SGR este impresionant – aproximativ 76.400 –, realitatea arată că doar o treime dintre aceștia contribuie activ la colectare. Mai mult, dintre cei care au semnat contracte cu RetuRO, adică 42.000 de comercianți, peste jumătate nu derulează în practică activitatea de colectare.

„Nu toți comercianții care au contracte semnate realizează efectiv activitatea de colectare, în sistem fiind active 24.000 de puncte de colectare, respectiv locații din care s-au făcut comenzi de preluare a ambalajelor SGR de către RetuRO”, au transmis oficialii companiei.

RVM-urile mobile, soluția găsită pentru mediul rural

Pentru a face sistemul mai eficient și accesibil, RetuRO a început să dezvolte inițiative menite să ajute comercianții și consumatorii. Una dintre cele mai importante este introducerea RVM-urilor mobile (Reverse Vending Machine), o soluție dedicată zonelor rurale unde lipsa infrastructurii de colectare este o problemă majoră.

Mașinile special echipate cu automate RVM preiau ambalajele colectate manual de la comercianți, le numără și le predau mai departe în sistem. Această metodă reduce presiunea logistică, asigură transparență în privința volumului predat și a sumelor pe care comercianții le au de încasat.

Feedback-ul venit de la comercianții care au testat sistemul este unul pozitiv, ceea ce a determinat extinderea proiectului. În prezent, RVM-urile mobile funcționează în șase județe: Prahova, Dâmbovița, Bacău, Vrancea, Dolj și Olt. Planurile RetuRO prevăd ca până la finalul anului 2025, soluția să fie extinsă și în Ialomița, Călărași, Suceava și Botoșani, ajungând astfel la zece județe acoperite.

Românii returnează tot mai multe ambalaje

Deși infrastructura încă nu este complet dezvoltată, cifrele arată un interes tot mai mare al românilor pentru colectarea ambalajelor. În primele opt luni din 2025, volumul returnat a depășit totalul pe întregul an 2024. Mai exact, au fost colectate aproximativ 3,6 miliarde de ambalaje, ceea ce corespunde unei rate de colectare de 81%.

Numai în luna august, românii au returnat 605 milioane de ambalaje, ceea ce reprezintă aproape 94% din cantitatea pusă pe piață în perioada respectivă. Aceste rezultate au permis RetuRO să predea către reciclatori peste 255.000 de tone de materiale – PET, aluminiu și sticlă.

De la lansarea oficială a sistemului, în noiembrie 2023, și până în prezent, aproape 7 miliarde de ambalaje cu garanție au fost returnate, fiind reciclate în total aproximativ 500.000 de tone de materiale.