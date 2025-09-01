Ultima ora
Cel puţin 800 de morţi în Afganistan, după un cutremur de suprafaţă. Guvernul taliban anunță și 2.500 de răniți. Sunt sate întregi prăbuşite. Update
01 sept. 2025 | 13:15
de Alexandru Puiu

Back to School la Auchan cu peste 2.000 de articole esențiale la prețuri mici și o campanie de reciclare cu reduceri la rechizite

Educație
Back to School la Auchan cu peste 2.000 de articole esențiale la prețuri mici și o campanie de reciclare cu reduceri la rechizite
Foto: Auchan

Auchan continuă sezonul pregătirilor pentru noul an școlar cu o ofertă de peste 2.000 de articole esențiale pentru elevi, disponibile atât în magazine, cât și online, pe auchan.ro. Anul acesta, părinții pot pregăti rapid și eficient lista completă de rechizite și articole pentru școală, alegând dintr-o gamă variată de produse utile, cu prețuri de pornire de la doar 0,19 lei, colecții cu personaje îndrăgite și produse marcă proprie în tendințe. Totodată, clienții care dețin și un card de fidelitate MyCLUB beneficiază de și mai multe economii.

Până pe 16 septembrie, părinții care se pregătesc pentru un nou an școlar au la dispoziție în magazinele Auchan și ATAC o selecție largă de produse esențiale, la prețuri mici. Gama de rechizite și accesorii pentru școală acoperă toate nevoile elevilor, indiferent de clasă sau stil, fiind formată din:

  • 200 de modele de penare și ghiozdane
  • 500 de instrumente de scris și desenat
  • 200 de tipuri de caiete
  • Peste 1.000 de articole de creație și accesorii pentru birou, produse de organizare, precum bibliorafturi, dosare, mape și folii de protecție

În ceea ce privește cele mai căutate articole, părinții adaugă cel mai frecvent în coșurile de cumpărături instrumente de scris, caiete, penare și ghiozdane. Pentru a proteja puterea de cumpărare a clienților, prețurile pentru principalele categorii de produse pornesc de la:

  • 0,49 lei pentru instrumente de scris
  • 0,19 lei pentru caiete
  • 29,99 lei pentru ghiozdane
Reduceri în magazinele Auchan

Noutăți 2025: licențe în trend și branduri populare pentru școlari și liceeni

Ediția din acest an aduce o selecție de produse licențiate, inspirate din cele mai îndrăgite universuri de către copii și adolescenți. Printre cele mai așteptate apariții se numără: Stitch, Minecraft, Gabby’s Dollhouse, Lion King, Super Mario, Bluey. Acestora li se alătură personajele clasice, care rămân în topul preferințelor, precum Batman, Spiderman, Barbie, Minnie Mouse și Pokemon.

Pentru adolescenți, Auchan a extins gama de produse cu noi modele de rucsacuri și accesorii din colecțiile Head, Hash și Coolpack, alături de noutăți din zona  sport, semnate de branduri emblematice. Acestea sunt gândite să îmbine funcționalitatea cu stilul personal, adaptându-se perfect nevoilor și gusturilor tinerilor din ciclul gimnazial și liceal.

Auchan lansează și în acest an 3 colecții marcă proprie, inspirate de cele mai recente tendințe – Football, ce poate fi identificată ușor după semnul distinctiv de fanii sportului, Shimmering și Color Your Life, cu articole pline de culoare – care acoperă tot ce are nevoie un elev: ghiozdane, penare, instrumente de scris, mape și alte accesorii.

Noul an școlar începe cu oferte la Auchan

Campanie de reciclare a maculaturii: reducere de 15% la caiete

Sustenabilitatea rămâne o prioritate pentru Auchan, iar sezonul de Back To School răspunde acestei priorități printr-o gamă specială de instrumente de scris, ghiozdane și alte accesorii fabricate din materiale reciclate, dar și produse care dețin certificarea FSC.

În continuarea inițiativelor de protejare a mediului, Auchan a reluat  și în acest an campania de reciclare a maculaturii într-un format extins. Astfel, până pe 7 septembrie, clienții pot aduce hârtie uzată la Serviciu Clienți din magazinele Auchan, cu scopul de a fi reciclată. Pentru minimum 3 kg de maculatură reciclată, aceștia primesc un voucher de 15% reducere, valabil pentru întreaga gamă de caiete Back to School, utilizabil în perioada 8 septembrie – 31 octombrie 2025.

Despre Auchan România

Auchan România are în portofoliu peste 480 de magazine, cuprinzând 26 de hipermarketuri clasice, 8 hipermarketuri ATAC Hiper Discount, 9 supermarketuri, magazinul inteligent Auchan Go, aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care majoritatea în stațiile Petrom, aproape 50 de magazine în franciză Simply by Auchan, precum și magazinul online auchan.ro. Cu o cifră de afaceri cu taxe în 2024 de peste 1,7 miliarde de Euro, Auchan propune locuitorilor din orașele în care sunt prezente magazinele sale un comerţ omnicanal, modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile mici, în fiecare zi.

