Prințul William anunță schimbări majore în monarhie: „Când voi fi rege, lucrurile se vor schimba”

Familia regală britanică trece prin încercări delicate, iar prințul William a oferit unul dintre cele mai deschise interviuri ale sale, lăsând să se întrevadă modul în care își imaginează viitorul ca monarh. Declarațiile sale au fost făcute în cadrul emisiunii The Reluctant Traveller, difuzată de Apple TV+, unde a stat de vorbă cu actorul Eugene Levy.

Schimbarea, o prioritate pentru viitorul rege

Discuția, care a avut loc la Castelul Windsor, a atins teme sensibile precum tradiția, responsabilitatea și rolul monarhiei în prezent, dar și aspecte legate de familie și de provocările personale prin care trece moștenitorul tronului Marii Britanii.

Întrebat despre viziunea sa ca viitor conducător al monarhiei britanice, prințul William a subliniat că adaptarea și modernizarea sunt inevitabile:

„Cred că pot spune cu siguranță că schimbarea este pe agenda mea. O schimbare definitivă pe care o accept și de care mă bucur. Nu mă tem de ea, asta este partea care mă entuziasmează, ideea de a putea aduce o schimbare. Nu prea radicală, dar schimbări care cred că trebuie să se întâmple.”

Greutatea istoriei și rolul tradiției

În cadrul turului ghidat al Castelului Windsor oferit actorului Eugene Levy, prințul de Wales a vorbit și despre impactul trecutului asupra generațiilor actuale din familia regală:

„Cred că, dacă nu ești atent, istoria poate fi o adevărată greutate și o ancoră prinsă în jurul tău și te poți simți sufocat și prea mult restricționat de ea. Și cred că este important să trăiești pentru aici și acum.”

Deși apreciază tradiția, William a menționat că preferă să pună întrebări esențiale pentru a se asigura că monarhia rămâne relevantă:

„Există momente când te uiți la tradiție și te întrebi, este ea încă potrivită scopului său astăzi? Este încă abordarea corectă? Îmi place să pun lucrurile la îndoială, asta vreau de fapt să spun.”

Familia, o sursă de forță și de provocări

Un alt subiect abordat a fost cel al vieții de familie, în contextul în care atât tatăl său, regele Charles, cât și soția sa, Kate Middleton, trec prin bătălia cu boala. Prințul William a mărturisit:

„Chestiunile legate de familie mă copleșesc destul de mult. Știi, grijile și stresul legate familie – asta mă copleșește cel mai mult. Încercăm să ne asigurăm că le oferim securitatea și siguranța de care au nevoie. Și suntem o familie foarte deschisă, așa că vorbim despre lucrurile care ne deranjează și despre lucrurile care ne tulbură, dar niciodată nu știi pe deplin ce efecte poate avea.”

În același context, prințul a adăugat:

„Așadar, este important să fim acolo unul pentru celălalt și să-i asigurăm pe copii că totul este în regulă.”

Relația cu fratele său, un subiect evitat

Deși a fost întrebat despre familia regală și modul în care a crescut, William a evitat să intre în detalii privind relația cu fratele său, prințul Harry. Totuși, a menționat dorința de a nu repeta experiențele din copilărie:

„Sper să nu ne întoarcem la unele dintre practicile din trecut în care am crescut eu și Harry. Și voi face tot ce pot pentru a mă asigura că nu regresăm în această situație.”

Mândrie și reziliență în fața provocărilor

În interviu, moștenitorul tronului și-a exprimat admirația pentru cei mai apropiați membri ai familiei:

„Sunt atât de mândru de soția mea și de tatăl meu, pentru modul în care s-au descurcat anul trecut. Și copiii mei s-au descurcat excelent.”

Pentru prinț, familia rămâne un reper fundamental și o sursă de putere în momentele dificile:

„Știi că viața este trimisă să ne testeze și pe noi și cu siguranță poate fi o provocare uneori, iar a fi capabil să depășești asta este ceea ce ne face să fim ce suntem.”

Reacția lui Eugene Levy

Actorul Eugene Levy, cel care a purtat conversația cu prințul William, a descris experiența ca fiind una neașteptat de sinceră: