Prinţul William, emoţionat de amintirea bunicii sale, Regina Elisabeta. Interviu special: „S-au schimbat multe, dar cred că i-ar plăcea ce am făcut”

Prințul de Wales și-a deschis sufletul într-un interviu rar și emoționant, rememorând legătura profundă pe care a avut-o cu bunica sa, regina Elisabeta a II-a, și cu bunicul său, prințul Philip. Într-un episod al serialului The Reluctant Traveler cu Eugene Levy, filmat la Castelul Windsor, William a vorbit despre dor, schimbări și forța de a merge mai departe.

Amintirea reginei Elisabeta, mereu prezentă la Windsor

Într-o discuție relaxată cu actorul Eugene Levy, prințul William a recunoscut deschis cât de mult îi lipsește familia:

”Da, chiar îmi este dor de bunica mea și de bunicul meu”, a spus el, evocând atât pierderea reginei Elisabeta, în septembrie 2022, cât și a prințului Philip, în aprilie 2021.

Prințul a continuat cu o reflecție profundă asupra trecerii timpului:

”S-au schimbat multe, dar cred că i-ar plăcea ce am făcut. Au fost foarte multe schimbări. Te gândești adesea la faptul că nu mai sunt aici. Mai ales fiind la Windsor… pentru mine, Windsor înseamnă ea. A iubit acest loc, își petrecea cea mai mare parte a timpului aici. Faptul că îți arăt astăzi castelul este și o încercare de a face totul așa cum și-ar fi dorit ea să-l vezi.”

Tot aici, William a amintit pasiunea reginei pentru cai, parte integrantă a vieții ei:

”Avea caii ei aici, ceea ce era foarte important pentru ea. De aceea adora atât de mult acest loc.”

Windsor, locul încărcat de emoție și istorie

Deși regina Elisabeta a avut mai multe reședințe regale, ultimii ani din viață i-a petrecut la Windsor, acolo unde a și fost înmormântată, în Capela St. George, relatează People.

Moștenirea emoțională a locului rămâne vie pentru prințul William, care în 2022 s-a mutat aici împreună cu soția sa, Kate Middleton, și cei trei copii. Recent, familia a anunțat că va face pasul către ceea ce numesc ”acasă pentru totdeauna”, la Forest Lodge, o reședință din apropiere.

În cadrul filmărilor pentru noul serial, Eugene Levy a avut ocazia să descopere viața cotidiană a familiei princiare, chiar și în momente simple, cum a fost o plimbare cu cățelușa lor, Orla.

Cel mai greu an din viața prințului de Wales

Interviul nu a ocolit nici subiectele dificile. William a recunoscut că ultimii ani au fost printre cei mai grei din viața lui, marcați de probleme de sănătate în familie:

”Aș spune că 2023-2024 a fost cel mai greu an din viața mea. Știi, viața ne pune la încercare și ceea ce contează este cum reușim să depășim aceste momente. Asta ne definește”, a declarat prințul.

Astfel, între amintirea bunicilor săi și responsabilitatea prezentului, prințul William se conturează ca un lider care poartă atât povara trecutului, cât și speranța unui viitor mai bun alături de familia sa.