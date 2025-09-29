Un expert regal face dezvăluiri despre Prinţul William şi Kate Middleton. ”Am petrecut ore în şir lângă ei. Prinţesa e diferită când camerele nu sunt în jur”

Deși Prinţul William şi Kate Middleton nu au fost niciodată la fel de tandri în public precum Harry şi Meghan, specialiştii regali spun că în spatele camerelor imaginea este cu totul alta. Jurnalista și comentatoarea regală Katie Nicholl, care a urmărit îndeaproape evoluţia cuplului, dezvăluie că relaţia dintre Prinţul şi Prinţesa de Wales este mult mai caldă şi mai tandră atunci când nu sunt în lumina reflectoarelor.

Cât de apropiați sunt William și Kate în privat

„Am petrecut ore în şir lângă ei. Prinţesa e diferită când camerele nu sunt în jur. Am fost alături de ei în numeroase ocazii, iar în momentele private, Kate îl atinge adesea pe William pe spate sau îşi pune braţul în jurul taliei lui. Există o apropiere autentică între ei, mult mai evidentă decât lasă să se vadă public”, a povestit Nicholl, autoarea volumului Kate: The Future Queen.

Anul viitor, William și Kate vor sărbători 15 ani de la nunta lor fastuoasă de la Westminster Abbey, din aprilie 2011. De atunci, au devenit părinţii a trei copii, au trecut prin numeroase provocări personale şi publice, iar moartea Reginei Elisabeta a II-a în 2022 le-a adus titlurile de Prinţ şi Prinţesă de Wales.

„Au trecut prin greutăţi care ar fi putut destabiliza orice cuplu, însă la ei s-a întâmplat exact opusul: legătura lor s-a consolidat. Faptul că fiecare an marcat înseamnă pentru Kate încă un an fără boală dă un plus de semnificaţie aniversărilor lor”, explică Nicholl.

Umorul – ingredientul secret al relaţiei

Scriitorul regal Christopher Andersen a subliniat că ceea ce i-a unit încă din anii de studenţie la St Andrews a fost simţul umorului „puţin obraznic” pe care îl împărtăşesc. „Pot să se facă unul pe altul să râdă până la lacrimi, chiar dacă, de dragul copiilor, glumele sunt mai cenzurate acum”, spune el.

William însuși mărturisea în interviul de logodnă din 2010 că cei doi îşi fac des farse şi se ironizează reciproc. Acest spirit relaxat a rămas o constantă în relaţia lor, chiar dacă rolurile oficiale le lasă mai puţin timp pentru romantism.

Deşi statutul lor îi obligă la o viaţă sub lupă, William şi Kate preferă deseori momente simple. La aniversarea de 14 ani, după o vizită oficială pe Isle of Mull, au ales o escapadă discretă pe insula Iona, unde au stat într-un mic lodge de la ţară, evitând hotelurile luxoase. În Norfolk, la Anmer Hall, se spune că ies uneori la pub-urile din zonă, unde localnicii îi tratează discret, respectându-le intimitatea.

Desigur, nu lipsesc şi micile tensiuni, după cum notează biograful Tom Quinn, care susţine că atunci când apar neînţelegeri, cei doi au un mod inedit de a le rezolva: „aruncă perne unul în altul, dar niciodată nu scapă lucrurile de sub control”.