Prințul Harry se pregătește să meargă în Marea Britanie. Vizita apare în contextul zvonurilor legate de o posibilă împăcare cu William și Familia Regală

Prințul Harry a anunțat că va fi prezent în Regatul Unit pe 8 septembrie, cu ocazia împlinirii a trei ani de la moartea Reginei Elizabeth a II-a. Ducelui de Sussex îi revine și rolul de invitat de onoare la ceremonia de marcare a 20 de ani de existență a WellChild Awards, un eveniment caritabil dedicat copiilor grav bolnavi.

Prințul Harry merge în Marea Britanie

Harry, care s-a stabilit în California după ce a renunțat la îndatoririle regale în 2020, este patron al organizației WellChild încă de la vârsta de 17 ani. La evenimentul din Londra, el va întâlni copii și familiile acestora și va înmâna premiul unui „copil care inspiră”.

„Mă simt în continuare privilegiat să particip la WellChild Awards”, a declarat ducele, potrivit organizației.

Revenirea sa pe pământ britanic are loc într-un context sensibil și promite să alimenteze din nou discuțiile despre o eventuală reconciliere cu familia regală. Într-un interviu acordat BBC în luna mai, Harry, acum în vârstă de 40 de ani, declara că își dorește o apropiere de tatăl său, regele Charles al III-lea.

Ultima dată când prințul a fost văzut în Regatul Unit a fost tot în luna mai, la o audiere privind asigurarea securității sale. În iulie, cotidianul Mail on Sunday publica o fotografie cu Harry la o întâlnire cu câțiva consilieri ai regelui, prezentată drept un prim pas către o posibilă împăcare.

Relațiile dintre Harry și familia regală s-au deteriorat puternic după publicarea memoriilor sale, Supleantul, la începutul lui 2023, volum în care și-a criticat deschis fratele, prințul William, și pe prințesa Kate.

Regina Elizabeth a II-a a încetat din viață pe 8 septembrie 2022, la reședința de la Balmoral, Scoția. La câteva zile după deces, prinții William și Harry au apărut împreună, alături de soțiile lor, Kate și Meghan, la Castelul Windsor, într-un moment de doliu marcat însă de tensiune vizibilă. Acea apariție rămâne ultima în care cei patru au fost văzuți împreună în public.