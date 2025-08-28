Ultima ora
Andrei Jianu, polițistul care l-a oprit pe bărbatul care a lovit un livrator străin, a povestit ce i-a spus bătăușul, de fapt, după ce a fost prins
28 aug. 2025 | 19:50
de Ioana Bucur

Prințul Harry se pregătește să meargă în Marea Britanie. Vizita apare în contextul zvonurilor legate de o posibilă împăcare cu William și Familia Regală

Știri Externe
Prințul Harry se pregătește să meargă în Marea Britanie. Vizita apare în contextul zvonurilor legate de o posibilă împăcare cu William și Familia Regală
Prnțul Harry va merge în Marea Britanie. Foto: Profimedia

Prințul Harry a anunțat că va fi prezent în Regatul Unit pe 8 septembrie, cu ocazia împlinirii a trei ani de la moartea Reginei Elizabeth a II-a. Ducelui de Sussex îi revine și rolul de invitat de onoare la ceremonia de marcare a 20 de ani de existență a WellChild Awards, un eveniment caritabil dedicat copiilor grav bolnavi.

Prințul Harry merge în Marea Britanie

Harry, care s-a stabilit în California după ce a renunțat la îndatoririle regale în 2020, este patron al organizației WellChild încă de la vârsta de 17 ani. La evenimentul din Londra, el va întâlni copii și familiile acestora și va înmâna premiul unui „copil care inspiră”.

„Mă simt în continuare privilegiat să particip la WellChild Awards”, a declarat ducele, potrivit organizației.

Revenirea sa pe pământ britanic are loc într-un context sensibil și promite să alimenteze din nou discuțiile despre o eventuală reconciliere cu familia regală. Într-un interviu acordat BBC în luna mai, Harry, acum în vârstă de 40 de ani, declara că își dorește o apropiere de tatăl său, regele Charles al III-lea.

Vezi și:
Un nou scandal în Familia Regală. Presa străină scrie despre divorţul dintre Prinţul Harry şi Meghan Markle. De vină ar fi un secret al actriţei
Prinţul William a fost criticat pentru că nu a încercat să se împace cu Harry, însă a avut un motiv întemeiat. Mărul discordiei dintre cei doi fraţi

Ultima dată când prințul a fost văzut în Regatul Unit a fost tot în luna mai, la o audiere privind asigurarea securității sale. În iulie, cotidianul Mail on Sunday publica o fotografie cu Harry la o întâlnire cu câțiva consilieri ai regelui, prezentată drept un prim pas către o posibilă împăcare.

Relațiile dintre Harry și familia regală s-au deteriorat puternic după publicarea memoriilor sale, Supleantul, la începutul lui 2023, volum în care și-a criticat deschis fratele, prințul William, și pe prințesa Kate.

Regina Elizabeth a II-a a încetat din viață pe 8 septembrie 2022, la reședința de la Balmoral, Scoția. La câteva zile după deces, prinții William și Harry au apărut împreună, alături de soțiile lor, Kate și Meghan, la Castelul Windsor, într-un moment de doliu marcat însă de tensiune vizibilă. Acea apariție rămâne ultima în care cei patru au fost văzuți împreună în public.

Revine canicula în România. Meteorologii anunță temperaturi deosebit de ridicate. Județele care intră sub cod galben
Recomandări
Cum să congelezi morcovii corect: trucul care îi păstrează proaspeți luni întregi
Cum să congelezi morcovii corect: trucul care îi păstrează proaspeți luni întregi
„Pe internet” sezonul 4 a sosit pe Prime Video și aduce un final exploziv pentru seria SF de comedie și dramă. De ce să vezi „Upload”
„Pe internet” sezonul 4 a sosit pe Prime Video și aduce un final exploziv pentru seria SF de comedie și dramă. De ce să vezi „Upload”
Femeie din Iași, jefuită în timp ce era pe masa de operație. Cum a reușit hoțul să fure mii de lei și bijuteriile pacientei fără să fie oprit de niciun angajat al Spitalului „Sfântul Spiridon”
Femeie din Iași, jefuită în timp ce era pe masa de operație. Cum a reușit hoțul să fure mii de lei și bijuteriile pacientei fără să fie oprit de niciun angajat al Spitalului „Sfântul Spiridon”
Tablou furat de naziști, descoperit într-un anunț imobiliar din Argentina, dispare din nou
Tablou furat de naziști, descoperit într-un anunț imobiliar din Argentina, dispare din nou
Fructul banal care aduce bani frumoși în buzunarul unui român. Vinde kilogramul cu 30 de lei, direct din livadă
Fructul banal care aduce bani frumoși în buzunarul unui român. Vinde kilogramul cu 30 de lei, direct din livadă
Un parfum de trandafiri ar putea crește volumul materiei cenușii din creier. Ce au descoperit cercetătorii
Un parfum de trandafiri ar putea crește volumul materiei cenușii din creier. Ce au descoperit cercetătorii
Intel, forțată să cedeze 10% din companie Statelor Unite: Investitorii se tem de pierderi și incertitudine
Intel, forțată să cedeze 10% din companie Statelor Unite: Investitorii se tem de pierderi și incertitudine
Cum își răsfață Elena Udrea fiica, după eliberarea din închisoare. Fostul politician a așteptat ani întregi să poată face asta cu Eva Maria
Cum își răsfață Elena Udrea fiica, după eliberarea din închisoare. Fostul politician a așteptat ani întregi să poată face asta cu Eva Maria
Revista presei
Adevarul
David Popovici, vacanță fără lux și extravaganță. Orașul în care a fost surprins și cum a interacționat cu fanii
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Prima imagine cu Monica Gabor după ce s-a zvonit că a născut al doilea copil. Un detaliu a atras atenția tuturor
Playtech Știri
Horoscopul zilei de joi, 28 august 2025. Zodiile cu noroc uriaș la bani la finalul verii
Playtech Știri
De când nu mai poartă Andi Moisescu verigheta. Semnele discrete care anunțau separarea
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!