Un nou scandal în Familia Regală. Presa străină scrie despre divorţul dintre Prinţul Harry şi Meghan Markle. De vină ar fi un secret al actriţei

Departe de liniștea pe care și-o imaginau atunci când au renunțat la titlurile regale, prințul Harry și Meghan Markle par să fie din nou în centrul unui scandal mediatic. De această dată, subiectul nu mai privește doar tensiunile cu familia regală britanică sau contractele de milioane cu giganți din industria divertismentului, ci chiar stabilitatea mariajului lor. Presa internațională scrie că despărțirea celor doi ar putea fi inevitabilă, iar motivul ar fi unul exploziv: o presupusă fiică secretă a ducesei de Sussex.

Zvonurile despre o presupusă fiică secretă

Meghan Markle s-a confruntat adesea cu atenția invazivă a mass-media, însă ultimele speculații par să depășească toate scandalurile anterioare. Unele publicații din Statele Unite susțin că fosta actriță ar fi ascuns o fetiță, rod al unei relații din tinerețe. Informația a prins rapid contur, fiind alimentată de „detectivi” online care au adus în discuție numele nepoatei sale, Noelle Rasmussen, în vârstă de 31 de ani.

Noelle însăși a făcut declarații publice în trecut, descriind-o pe Meghan ca pe „o soră mai mare” și povestind cum aceasta o însoțea la cumpărături. Totuși, teoria conform căreia ducesa ar fi născut-o la doar 13 ani este considerată neverosimilă. Cu toate acestea, speculațiile despre o „fiică secretă” continuă să alimenteze controversele și să pună sub semnul întrebării viața privată a ducesei.

Relația dintre Harry și Meghan, pusă la încercare

Căsnicia celor doi a început în 2018, când Meghan Markle a devenit oficial membră a familiei regale britanice. Doar doi ani mai târziu, în 2020, au decis să se retragă din rolurile oficiale, motivând dorința de independență și libertate. Mutarea în Statele Unite ar fi trebuit să marcheze un nou început, însă realitatea s-a dovedit a fi mult mai complicată.

În ciuda succesului inițial al autobiografiei „Spare”, care a devenit best seller, și a colaborărilor cu Netflix, popularitatea celor doi s-a erodat rapid. Societatea americană nu a privit cu ochi buni dorința lor de a-și expune conflictele familiale în public, iar acum, pe fondul scăderii veniturilor, relația lor este din ce în ce mai tensionată.

Critici, controverse și suspiciuni

Presa internațională subliniază că, în timp ce Harry încearcă fără succes să obțină protecție oficială în vizitele din Marea Britanie, reconcilierea cu familia regală depinde în mare parte de fratele său, prințul William. Acesta însă rămâne ferm în decizia de a nu-l primi din nou la Palat, ceea ce sporește presiunea asupra cuplului.

În același timp, Meghan Markle este acuzată că se concentrează mai mult pe propriile proiecte de business decât pe mariaj, iar speculațiile despre „fiica secretă” nu fac decât să alimenteze zvonurile privind o posibilă ruptură între cei doi. Biograful regal Andrew Morton susține chiar că Meghan a fost „întotdeauna fascinată de familia regală” și că își dorea să fie „Prințesa Diana 2.0”, o afirmație care alimentează și mai mult teoriile legate de ambițiile sale personale.

Un trecut complicat și întrebări fără răspuns

Înainte de mariajul cu prințul Harry, Meghan Markle a fost căsătorită cu producătorul hollywoodian Trevor Engelson, între 2011 și 2013. Presa scrie însă și despre o posibilă căsătorie secretă cu un avocat din Boston, Joseph Goldberg-Giuliano, din care ar fi rezultat un copil. Informațiile nu au fost confirmate niciodată, dar continuă să alimenteze scenariul „copilului ascuns”, care umbrește și mai mult relația cu Harry.

De la povestea oficială a întâlnirii lor pe nevăzute, aranjată de Violet von Westenholz, până la speculațiile potrivit cărora Meghan își dorea de la bun început un prinț, viața ducesei rămâne înconjurată de controverse. În timp ce criticii pun sub semnul întrebării sinceritatea ei, zvonurile tot mai insistente despre o fiică secretă ridică noi semne de întrebare și pun presiune pe un mariaj deja șubrezit.