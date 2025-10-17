Prinsă sub dărâmături în Rahova, o supraviețuitoare a cerut ajutor la salvatori VIDEO

O femeie prinsă sub dărâmături la etajul cinci al blocului din cartierul Rahova în care a avut loc explozia de azi, 17 octombrie, a fost filmată cerând ajutor salvatorilor. Deflagrația, produsă la un imobil cu opt etaje, a distrus complet două niveluri și a provocat moartea a trei persoane, rănind alte 20. Etajul șase al clădirii s-a prăbușit peste etajul cinci, iar mai multe persoane au rămas captive sub moloz. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție, iar zeci de pompieri, medici și polițiști s-au mobilizat la fața locului pentru a salva supraviețuitorii.

Cu mâna ridicată, de sub dărâmături

Imaginile care au circulat pe rețelele sociale arată momentul în care o femeie prinsă sub ruine face semne către salvatori. Cu mâna ridicată, încerca să indice locul unde se afla, sperând să fie scoasă cât mai repede. Clipul a fost filmat dintr-o sală de clasă a Liceului „Dimitrie Bolintineanu”, aflat chiar lângă blocul afectat.



Suflul exploziei a fost atât de puternic încât ferestrele liceului au fost sparte, iar mai multe săli de clasă au fost afectate. Elevii aflați în interior au fost evacuați imediat, însă câțiva au suferit răni ușoare din cauza cioburilor și a bucăților de tencuială căzute.

„Vreau să vă spun că acea persoană a fost salvată de către colegii mei care au intrat în clădire. O femeie, în jur la 30 de ani, a fost transportată la spital și în momentul de față este sub supravegherea medicilor. În seara aceasta am reușit să scoatem și ultima victimă din ruinele acestei clădiri”, a declarat generalul Precup, în cadrul unei ediții speciale Observator.

Trei persoane au murit, cincisprezece sunt rănite

Explozia, produsă la etajele cinci și șase ale clădirii, a fost urmată de prăbușirea unei mari părți din peretele exterior. În urma deflagrației, trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 20 au fost rănite. Dintre acestea, mai multe se află în stare gravă.

Inițial, autoritățile au confirmat două decese, însă după câteva ore, salvatorii au descoperit încă o victimă – o tânără de 24 de ani, însărcinată, care nu a mai putut fi salvată. Răniții au fost transportați la spitalele Floreasca, Universitar, Grigore Alexandrescu, Matei Balș și Bagdasar-Arseni.

Blocul afectat a fost evacuat complet, din cauza riscului de prăbușire. Accesul în clădire a fost interzis, iar specialiștii evaluează acum structura imobilului.

Centre de donații pentru victime

Pentru locatarii rămași fără locuință, autoritățile din București au deschis centre de donații și au oferit cazare temporară. Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB) a anunțat că sâmbătă și duminică, între orele 8:00 și 20:00, bucureștenii pot aduce haine, alimente neperisabile, produse de igienă, lenjerii și jucării pentru copiii afectați.

Cele două puncte de colectare sunt: Centrul Bebe de București, pe strada Regina Elisabeta nr. 75, Sector 5, și Depozitul de Economie Circulară Socială Romexpo, pavilionul G7, în Sectorul 1.

Distrigaz oprește alimentarea cu gaze în Sectorul 5

După tragedia din Rahova, Distrigaz Sud Rețele a anunțat că a oprit alimentarea cu gaze naturale pentru peste 1.000 de locuințe din Sectorul 5, pentru a proteja locuitorii și a permite echipelor de intervenție să acționeze în siguranță.

„Pentru a pune în siguranţă consumatorii din respectivul perimetru şi a permite echipelor de salvatori să intervină în condiţii de siguranță, Distrigaz Sud Reţele a sistat alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă astăzi, 17 octombrie 2025, începând cu ora 11:53, pentru un număr de aproximativ 1.086 de clienţi casnici situaţi pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj şi Vicina, din sectorul 5 al municipiului Bucureşti”, a transmis compania.

Potrivit reprezentanților Distrigaz, alimentarea cu gaze va fi reluată în cursul zilei de sâmbătă, în jurul orei 18:30, cu excepția imobilelor afectate de explozie, unde serviciul va fi restabilit după finalizarea cercetărilor.

Distrigaz recomandă locuitorilor ca, după reluarea alimentării, dacă simt miros de gaz, să sune imediat la numerele de urgență 021.9281, 031.9031 sau 0800.877.778, să aerisească încăperea și să nu folosească întrerupătoare sau aparate electrice.