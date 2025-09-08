Ultima ora
Accidentul de funicular de la Lisabona: Primul raport indică ruperea unui cablu. Totul s-a întâmplat în mai puțin de 50 de secunde
08 sept. 2025 | 19:06
de Diana Dumitrache

Primul lucru făcut de Prinţul Harry la întoarcerea în Marea Britanie. A vrut să îi evite pe Prinţul William şi pe Kate Middleton

Primul lucru făcut de Prinţul Harry la întoarcerea în Marea Britanie. A vrut să îi evite pe Prinţul William şi pe Kate Middleton
Prinţul Harry a ajuns în Marea Britanie, însă i-a evitat pe Prinţul William şi pe Kate (Sursa foto: Colaj Playtech)

Prințul Harry s-a întors în Marea Britanie pentru prima dată după cinci luni, alegând ca prim gest vizita la Castelul Windsor, unde a depus o coroană de flori la mormântul reginei Elizabeth a II-a. Se împlinesc trei ani de la dispariția suveranei, iar ducele de Sussex a dorit să aducă un omagiu privat bunicii sale.

Primul gest al Prințului Harry la revenirea în Marea Britanie

Stabilit în Statele Unite alături de soția sa, Meghan Markle, Harry nu a mai revenit în Regat din luna mai, când a pierdut un proces îndelungat cu Ministerul de Interne privind măsurile sale de securitate. Vizita actuală ridică semne de întrebare în privința unei posibile întâlniri cu fratele său, prințul William, sau cu tatăl său, regele Charles al III-lea, însă până acum nu există confirmări oficiale, notează Sky News.

Pe lângă momentul solemn de la Windsor, Harry se află la Londra și pentru a participa la gală anuală WellChild Awards, eveniment caritabil pe care îl sprijină de 15 ani. De asemenea, marți, el este așteptat să viziteze un studio de înregistrări comunitar din Nottingham.

Relația cu familia regală rămâne una delicată. Ultima întâlnire față în față dintre Harry și regele Charles a avut loc în urmă cu mai bine de un an și jumătate, când ducele a venit în grabă în Regat după anunțul despre diagnosticul de cancer al monarhului.

Unde erau Prinţul William şi Kate Middleton în acest timp?

În aceeași zi, prințesa de Wales, Kate Middleton, aflată și ea în recuperare după tratamentul împotriva cancerului, a apărut alături de soțul său, prințul William. Cei doi au adus un omagiu reginei Elizabeth și au vizitat Federația Națională a Institutelor pentru Femei din Sunningdale, Berkshire.

Kate şi William au vizitat Federaţia Naţională a Institutelor pentru Femei din Sunningdale, Berkshire (Sursa foto: Profimedia)

Kate şi William au vizitat Federaţia Naţională a Institutelor pentru Femei din Sunningdale, Berkshire (Sursa foto: Profimedia)

Prezența lui Kate a atras atenția, fiind a treia apariție publică în doar cinci zile. Joia trecută, ea a vizitat grădinile Muzeului Național de Istorie, iar sâmbătă a asistat la victoria echipei de rugby feminin a Angliei, Red Roses, în meciul contra Australiei, disputat la Brighton, în Cupa Mondială.

Astfel, revenirea lui Harry în Marea Britanie a stârnit din nou interes mediatic, atât prin gestul de respect față de bunica sa, cât și prin speculațiile legate de o eventuală reuniune cu familia regală.

