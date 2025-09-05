Kate Middleton, schimbare neașteptată de look. Prințesa de Wales a surprins cu nuanța părului, dar fanii au observat altceva. Foto

Kate Middleton a revenit în atenția publicului pe 4 septembrie, când, alături de Prințul William, a participat la inaugurarea noilor grădini ale Muzeului de Istorie Naturală din Londra. Evenimentul a marcat prima apariție oficială a Prințesei de Wales după vacanța de vară și reluarea agendei publice a cuplului regal.

Prințesa a afișat un look nou

În timpul vizitei, prințesa a fost remarcată atât pentru eleganța naturală și implicarea în proiectele de mediu, cât și pentru o schimbare vizibilă de look. Părul său, vopsit într-o nuanță de blond, a atras toate privirile. Este considerată cea mai semnificativă transformare de imagine a lui Kate Middleton de când a devenit membră a familiei regale, în 2011, făcând trecerea de la șaten, la un blond închis.

Schimbarea de look fusese anticipată încă din 24 august, când camerele de filmat au surprins-o în drum spre biserica de lângă Castelul Balmoral din Scoția, alături de Prințul William și cei trei copii ai lor – Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis. Atunci, imaginile au stârnit primele speculații, însă momentul oficial de la Londra a confirmat transformarea și a deschis o dezbatere amplă în mediul online.

Reacții amestecate pe internet

Deși mulți au lăudat curajul prințesei de a încerca ceva nou, părerile au fost împărțite. Unii fani au considerat că blondul îi oferă un aer fresh și tineresc, în timp ce alții au sugerat că părul nu pare natural.

„Mă bucur să o văd înapoi la muncă și arătând fericită. Sunt, de asemenea, uimită de cât de diferit arată părul ei. Întotdeauna i-am admirat părul șaten uimitor, așa că blondul este un adevărat șoc. Poate că vântul și ploaia creează efectul, dar aproape pare că poartă o perucă?”, a scris o utilizatoare pe platforma britanică Mumsnet.

Un alt comentariu a fost: „Eu cred că are extensii de păr. O mulțime de oameni le au acum, și eu am câteva”. În timp ce o altă persoană a fost mai tranșantă: „Cred că e o perucă sau un topper, în unele poze se vede unde începe părul ei natural. Cred că e prea lung și nu i se potrivește prea bine, iar culoarea e și mai obositoare. Un bob închis ar arăta mult mai șic și i s-ar potrivi mai bine”.

Kate Middleton, din nou în centrul atenției

Pe lângă ipoteza perucii, au apărut și speculații mai sensibile, potrivit cărora schimbarea ar putea fi legată de tratamentele medicale urmate de Kate în lupta împotriva cancerului. Unele voci au sugerat că prințesa ar fi pierdut parțial din podoaba capilară și că noul look ar putea masca acest detaliu.

Alți internauți au privit însă lucrurile mult mai relaxat: „Cred că a decis să-l vopsească blond pentru că ascunde mai bine firele albe. E un lucru destul de comun pe care îl fac femeile la 40 de ani”, a scris un utilizator.

Indiferent de opinii, un lucru este cert: apariția lui Kate Middleton a reușit din nou să atragă atenția și să genereze discuții aprinse. Dacă pentru unii schimbarea de look a fost interpretată drept un semn de revenire în forță, pentru alții a ridicat întrebări despre starea sa de sănătate.