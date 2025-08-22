Meghan Markle, acuzată că ar avea o fiică secretă. Apar noi speculații privind criza în căsnicia cu Prințul Harry

Zvonurile recente din presa americană au readus în atenția publicului tensiunile din familia Prințului Harry și a lui Meghan Markle. Informațiile despre o presupusă fiică ascunsă a Ducesei de Sussex au stârnit speculații privind o posibilă criză în cuplu, chiar când lucrurile păreau să se liniștească în Casa Regală Britanică.

Divorțează Prințul Harry de Meghan Markle?

Potrivit RadarOnline, Prințul Harry ar fi hotărât să divorțeze de Meghan, pe fondul tensiunilor generate de zvonurile despre copilul ascuns. Cuplul, împreună din 2016 și căsătorit din 2018, are deja doi copii, un băiețel și o fetiță. De-a lungul anilor, Ducii de Sussex au fost implicați în numeroase controverse.

Cei doi au încercat să se lanseze în media prin două documentare semnate de Netflix, însă așteptările mari s-au soldat cu dezamăgiri pe măsură. Totodată, presiunea financiară a creat fricțiuni în cuplu, deoarece Prințul Harry nu mai era același fără finanțele familiei sale.

Ce spun gurile rele despre Meghan Markle

Zvonurile susțin că imediat după căsătorie, Meghan Markle ar fi lipsit mai mult de acasă pentru a se dedica proiectelor cinematografice. Însă, în realitate, ar fi avut o relație cu un avocat din Boston, alături de care ar avea o fiică, născută în acea perioadă petrecută departe de partenerul ei de viață.

Unii spun că aceasta ar fi fost principala motivație pentru care Harry a renunțat la succesiunea la tron în 2020, dorind să fie aproape de Meghan Markle în Statele Unite ale Americii. Aceste speculații au reaprins discuțiile despre stabilitatea căsniciei lor și despre viitorul lor în cadrul Familiei Regale.

Cum reacționează Familia Regală și soția Prințului Harry

Zvonurile privind despărțirea sau existența fiicei nu au fost confirmate oficial. Totuși, surse apropiate Familiei Regale susțin că Harry ar trebui să divorțeze pentru a-și recăpăta statutul și finanțele. Regele Charles al III-lea ar fi hotărât să-i redea demnitatea regală fiului său doar în cazul separării de Meghan.

Într-un interviu recent, Ducesa de Sussex ar fi spus că toate bârfele despre familia lor sunt neadevărate și că are o relație bună cu socrul ei și că va fi alături de Harry până la sfârșitul vieții. Aceste declarații vin într-un context de intens interes mediatic și speculații constante privind viața personală și deciziile cuplului.

