Autostrada din România care va fi monitorizată cu radare fixe din 2 în 2 kilometri. Șoferii vor fi supravegheați non-stop

Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
03 oct. 2025 | 14:10
de Daoud Andra

Social
FOTO: Arhivă

Pe unul dintre cele mai noi tronsoane de autostradă din România, șoferii vor circula sub supravegherea atentă a camerelor inteligente. Secțiunea Chiribiș–Biharia din A3, aflată acum în construcție, va fi dotată cu radare fixe și camere video montate la fiecare doi kilometri, un sistem modern care va înregistra atât viteza reală, cât și viteza medie a vehiculelor.

Cum va funcționa sistemul

Pe lotul de 28,5 kilometri, constructorul va monta 14 camere inteligente, conectate la un sistem de tip „SPEED” pentru monitorizarea traficului. Aceste dispozitive vor analiza numerele de înmatriculare și vor calcula automat timpul necesar pentru parcurgerea distanței dintre două puncte de control. Dacă rezultatul arată că mașina a circulat mai repede decât limita legală, sistemul va semnala abaterea.

„Sistemul inteligent va calcula automat, pe baza numărului de înmatriculare, în cât timp a parcurs mașina distanța între două camere de supraveghere. Apoi se face o raportare la timpul minim necesar pentru a parcurge, cu viteza legală, acea secțiune”, a explicat Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR. În consecință, amenzile vor fi trimise șoferilor direct acasă, prin poștă.

Lucrările pe subsecțiunea 3C2 Chiribiș–Biharia au început în iulie și se desfășoară pe toată lungimea de aproape 30 de kilometri. Până la jumătatea lunii septembrie, progresul fizic al șantierului ajunsese la 14%. Proiectul include construcția a 18 poduri și pasaje și are o valoare totală de 785 milioane de lei, bani proveniți din Programul Transport 2021–2027 și de la bugetul de stat.

Grupul Selina, constructorul secțiunii, a publicat recent imagini cu mobilizarea masivă de utilaje și a anunțat că lucrările de infrastructură merg în paralel cu pregătirea instalațiilor de monitorizare.

De ce sunt importante camerele de supraveghere

În România, toate autostrăzile inaugurate în ultimii ani au fost echipate cu sisteme moderne de monitorizare a traficului. Scopul lor este dublu: prevenirea accidentelor și sancționarea abaterilor grave de viteză. CNAIR are în plan să extindă rețeaua de radare fixe pe toate autostrăzile mai vechi, inaugurate înainte de 2015, dar și pe drumurile naționale principale. Estimările oficiale vorbesc despre aproximativ 400 de radare fixe ce urmează să fie instalate.

În cazul A3, camerele nu doar că vor înregistra viteza instantanee, ci vor calcula și viteza medie, ceea ce înseamnă că șoferii nu vor mai putea frâna doar în dreptul unui radar și apoi să accelereze din nou.

Deși echipamentele sunt prevăzute în proiect, sistemul nu va deveni operațional imediat. Este nevoie ca Guvernul să aloce fonduri pentru conectarea lor la o platformă centralizată, similară celei prin care se verifică rovinietele. Până atunci, camerele vor funcționa doar ca parte a sistemului de monitorizare a siguranței, fără a genera sancțiuni automate.

