Ultima ora
Robert Redford, legenda filmului american, a murit la 89 de ani. L-ai văzut în Spy Game, All the President’s Men și The Sting
16 sept. 2025 | 16:14
de Bianca Dumbrăveanu

Primele drumuri unde vor fi montate camerele ce calculează viteza medie a șoferilor. Cum va funcționa sistemul

ACTUALITATE
Primele drumuri unde vor fi montate camerele ce calculează viteza medie a șoferilor. Cum va funcționa sistemul

România se pregătește să introducă pentru prima dată un sistem modern de monitorizare a traficului rutier, prin care șoferii vor putea fi sancționați nu doar pentru viteza înregistrată la un anumit moment, ci și pentru viteza medie cu care parcurg distanțe între puncte fixe. Autoritățile anunță că vor fi montate 400 de camere de supraveghere pe drumurile naționale și pe autostrăzi, cu scopul de a reduce numărul de accidente rutiere și de a crește siguranța pe șosele. Primele drumuri unde va fi implementat noul sistem sunt DN1, DN2 și DN6, dar și autostrăzile A1 și A2, unde camerele vor funcționa asemănător celor pentru rovinietă, însă vor calcula viteza medie dintre două puncte.

Unde vor fi montate camerele

Pentru început, camerele vor fi instalate pe drumuri naționale și autostrăzi cu risc ridicat de accidente. Pe DN1 vor fi montate 28 de camere, iar pe DN2 și DN6 câte 6 camere fiecare. De asemenea, vor fi instalate camere și pe autostrăzile A1 și A2. Camerele vor fi amplasate în mai multe puncte de pe traseu, pentru a asigura o monitorizare eficientă a traficului.

Cum funcționează sistemul

Camerele vor fi echipate cu radar omologat și vor fi conectate la sistemul național e-Sigur. Acestea vor înregistra numărul de înmatriculare al vehiculelor și vor calcula timpul în care o mașină parcurge distanța între două puncte. Dacă timpul este mai scurt decât cel permis de limita de viteză, sistemul va considera că șoferul a depășit limita legală. În acest caz, camera va face o fotografie a vehiculului. Imaginile vor fi analizate de un polițist, care va decide dacă se impune aplicarea unei amenzi.

Ce se întâmplă după identificarea unei încălcări

După ce polițistul analizează imaginile și confirmă încălcarea, șoferul va primi amenda acasă, prin poștă. Această metodă de sancționare este similară cu cea folosită pentru verificarea rovinietei. Scopul este de a descuraja comportamentele de conducere periculoase și de a crește gradul de conștientizare a riscurilor asociate vitezei excesive.

Provocări și perspective

Implementarea acestui sistem se confruntă cu provocări legate de finanțare și logistică. Guvernul nu a alocat încă fondurile necesare, iar licitația pentru achiziția camerelor video nu a fost lansată. De asemenea, nu există o sursă concretă de finanțare în acest moment. Odată ce aceste aspecte vor fi rezolvate, proiectul ar putea fi implementat începând cu anul 2026.

Când vin primele ninsori în România. Meteorologii anunță că iarna 2025–2026 va fi diferită
Recomandări
Florești devine prima comună din România cu supraveghere inteligentă bazată pe inteligență artificială
Florești devine prima comună din România cu supraveghere inteligentă bazată pe inteligență artificială
AMLA, noua autoritate europeană care schimbă regulile în combaterea spălării banilor în România
AMLA, noua autoritate europeană care schimbă regulile în combaterea spălării banilor în România
Câte ore trebuie să muncești pe zi la Uber ca să faci 7.000 de lei pe lună. Calcul real al veniturilor
Câte ore trebuie să muncești pe zi la Uber ca să faci 7.000 de lei pe lună. Calcul real al veniturilor
Situație alarmantă, la nivel național. Materiile la care nu se mai găsesc profesori nici măcar în cele mai mari licee din țară
Situație alarmantă, la nivel național. Materiile la care nu se mai găsesc profesori nici măcar în cele mai mari licee din țară
REVIEW ADATA SE880 – SSD Extern de viteză mare și, probabil, cea mai deșteaptă și rapidă soluție de backup. Merge până și cu iPhone, Xbox sau PlayStation
REVIEW ADATA SE880 – SSD Extern de viteză mare și, probabil, cea mai deșteaptă și rapidă soluție de backup. Merge până și cu iPhone, Xbox sau PlayStation
Cât câștigă pe oră o româncă care face curățenie în Italia și ce contracte se oferă pentru munca în case private
Cât câștigă pe oră o româncă care face curățenie în Italia și ce contracte se oferă pentru munca în case private
Vânzările de mașini electrice explodează la nivel global, dar una dintre cele mai importante regiuni ale lumii nu vrea să se alinieze
Vânzările de mașini electrice explodează la nivel global, dar una dintre cele mai importante regiuni ale lumii nu vrea să se alinieze
Dacă ai acest port HDMI pe Smart TV, ai o comoară: La ce servește și cum să profiți la maxim de el
Dacă ai acest port HDMI pe Smart TV, ai o comoară: La ce servește și cum să profiți la maxim de el
Revista presei
Adevarul
Tânărul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta pe Discord, înainte de arestare: „Eu am fost la Utah Valley University ieri”
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ioana State, fără secrete și diete minune. Cum a slăbit mai bine de 15 kilograme: „Acum am avut răbdare”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Horoscop zilnic 17 septembrie 2025. Zodia care trebuie să fie atentă la prietenii falși
Playtech Știri
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp, din nou împreună. Au îngropat securea războiului: „Timpul a vindecat”. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...