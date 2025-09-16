Primele drumuri unde vor fi montate camerele ce calculează viteza medie a șoferilor. Cum va funcționa sistemul

România se pregătește să introducă pentru prima dată un sistem modern de monitorizare a traficului rutier, prin care șoferii vor putea fi sancționați nu doar pentru viteza înregistrată la un anumit moment, ci și pentru viteza medie cu care parcurg distanțe între puncte fixe. Autoritățile anunță că vor fi montate 400 de camere de supraveghere pe drumurile naționale și pe autostrăzi, cu scopul de a reduce numărul de accidente rutiere și de a crește siguranța pe șosele. Primele drumuri unde va fi implementat noul sistem sunt DN1, DN2 și DN6, dar și autostrăzile A1 și A2, unde camerele vor funcționa asemănător celor pentru rovinietă, însă vor calcula viteza medie dintre două puncte.

Unde vor fi montate camerele

Pentru început, camerele vor fi instalate pe drumuri naționale și autostrăzi cu risc ridicat de accidente. Pe DN1 vor fi montate 28 de camere, iar pe DN2 și DN6 câte 6 camere fiecare. De asemenea, vor fi instalate camere și pe autostrăzile A1 și A2. Camerele vor fi amplasate în mai multe puncte de pe traseu, pentru a asigura o monitorizare eficientă a traficului.

Cum funcționează sistemul

Camerele vor fi echipate cu radar omologat și vor fi conectate la sistemul național e-Sigur. Acestea vor înregistra numărul de înmatriculare al vehiculelor și vor calcula timpul în care o mașină parcurge distanța între două puncte. Dacă timpul este mai scurt decât cel permis de limita de viteză, sistemul va considera că șoferul a depășit limita legală. În acest caz, camera va face o fotografie a vehiculului. Imaginile vor fi analizate de un polițist, care va decide dacă se impune aplicarea unei amenzi.

Ce se întâmplă după identificarea unei încălcări

După ce polițistul analizează imaginile și confirmă încălcarea, șoferul va primi amenda acasă, prin poștă. Această metodă de sancționare este similară cu cea folosită pentru verificarea rovinietei. Scopul este de a descuraja comportamentele de conducere periculoase și de a crește gradul de conștientizare a riscurilor asociate vitezei excesive.

Provocări și perspective

Implementarea acestui sistem se confruntă cu provocări legate de finanțare și logistică. Guvernul nu a alocat încă fondurile necesare, iar licitația pentru achiziția camerelor video nu a fost lansată. De asemenea, nu există o sursă concretă de finanțare în acest moment. Odată ce aceste aspecte vor fi rezolvate, proiectul ar putea fi implementat începând cu anul 2026.