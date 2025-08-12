Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: "Am justificat achiziția"
12 aug. 2025 | 17:20
de Ozana Mazilu

Google Maps introduce avertizări bazate pe date oficiale pentru zonele cu risc ridicat de accidente
Cum va funcționa noul sistem de avertizare pe Google Maps

Google Maps pregătește o actualizare importantă în India, menită să crească siguranța rutieră prin afișarea pe hartă a „punctelor negre” – zonele cu cel mai mare risc de accidente. Noua funcție se bazează pe date oficiale furnizate de poliția rutieră din Delhi și marchează o schimbare semnificativă față de metodele actuale de avertizare, care se bazează adesea pe informații colectate de la utilizatori.

Parteneriatul dintre Google și autoritățile locale ar putea deveni un model pentru alte țări, deschizând calea unei integrări mai extinse a datelor guvernamentale în aplicațiile de navigație. Dacă rezultatele vor fi pozitive, funcția ar putea fi implementată global, inclusiv în zone cu infrastructură rutieră complexă sau cu statistici ridicate de accidente.

Spre deosebire de alte aplicații, precum Waze, care afișează alerte în baza rapoartelor trimise de utilizatori, Google Maps va utiliza în acest caz o bază de date oficială, actualizată anual, cu zonele identificate de autorități ca fiind periculoase. În 2023, această listă pentru Delhi a inclus 111 puncte negre, unde au fost raportate peste 1.000 de accidente și aproape 500 de decese.

Chonkus Maximus, motanul care a devenit atracție turistică în Creta și are propriul pin pe Google Maps
Adio, Waze? Aplicația care cucerește Europa fără reclame, conturi sau spionaj digital

În practică, șoferii vor primi notificări vizuale și sonore atunci când se apropie de o zonă cu risc ridicat. Harta va marca aceste locuri, astfel încât utilizatorii să poată adapta stilul de condus, să reducă viteza și să fie mai atenți la trafic.

Această abordare elimină incertitudinea asociată datelor neoficiale și oferă șoferilor informații verificate, ceea ce poate spori încrederea în avertismente și eficiența lor.

De ce această funcție poate salva vieți

Statisticile rutiere din India arată că accidentele sunt o problemă majoră de siguranță publică, în special în marile aglomerări urbane. În Delhi, anumite intersecții, porțiuni de drum și zone cu infrastructură deficitară sunt responsabile pentru o parte semnificativă a incidentelor grave.

Integrarea acestor date direct în Google Maps poate schimba comportamentul șoferilor în timp real. Informațiile precise, prezentate exact când și unde sunt necesare, pot reduce numărul de coliziuni cauzate de viteză excesivă, neacordarea de prioritate sau lipsa de atenție.

De asemenea, funcția ar putea fi utilă și pentru șoferii care nu cunosc zona – cum este cazul turiștilor sau al celor care conduc pe trasee noi – oferindu-le șansa să evite situații periculoase fără a se baza pe experiența personală sau pe recomandările altor participanți la trafic.

Potențial de extindere și provocări

Succesul acestei inițiative în India ar putea încuraja Google să o implementeze și în alte țări. În Europa, unde există deja baze de date guvernamentale cu puncte periculoase pe drumuri, integrarea în Google Maps ar fi relativ ușor de realizat. În România, Poliția Rutieră colectează astfel de date, însă colaborarea cu platforme digitale nu este încă standardizată.

Rămân totuși câteva provocări. Actualizarea constantă a informațiilor este esențială, întrucât lucrările rutiere, schimbările de infrastructură sau modificările în trafic pot transforma rapid o zonă sigură într-una periculoasă și invers. În plus, trebuie găsit un echilibru între numărul de alerte afișate și relevanța acestora, pentru a evita supraîncărcarea șoferilor cu notificări care i-ar putea distrage.

În prezent, Google nu a detaliat exact modul în care avertismentele vor fi integrate în interfață, dar este posibil să urmeze un model similar cu al alertelor pentru radare, accidente sau blocaje, deja prezente în aplicație.

Dacă proiectul va reuși să reducă numărul de accidente în Delhi, este foarte probabil ca această funcție să devină parte din standardul global de siguranță în navigația digitală. Integrarea datelor oficiale în timp real ar putea marca începutul unei noi etape în care aplicațiile de navigație nu doar te duc la destinație, ci te și ajută să ajungi acolo în siguranță.

