Val de amenzi după ce Bulgaria a activat sistemul de radare fixe. Care sunt limitele de viteză și în cât timp vine amenda acasă

Un nou sistem de control al vitezei a început să facă ordine pe șoselele din Bulgaria. În doar câteva ore de la activarea camerelor fixe, sute de șoferi au fost surprinși circulând cu mult peste limitele legale, unele cazuri fiind catalogate drept extrem de periculoase.

Cum funcționează noile radare fixe

Pe 7 septembrie, autoritățile bulgare au pus în funcțiune camerele care nu mai verifică doar viteza maximă instantanee, ci și viteza medie pe anumite porțiuni de drum. Dispozitivele, montate inițial pentru verificarea vinietelor, au fost adaptate pentru a calcula timpul în care un vehicul parcurge distanța dintre două puncte fixe.

Sistemul fotografiază plăcuța de înmatriculare, calculează viteza medie și o compară cu limita stabilită de lege. În cazul în care șoferul depășește viteza permisă, amenda este emisă automat în format electronic.

Primele ore, sute de sancțiuni

Efectele au apărut imediat. În primele 7 ore, camerele au identificat 582 de abateri, iar după 12 ore numărul contravenienților trecuse de 1.500, a explicat comisarul Maria Boteva, șeful adjunct al Poliției Rutiere, citată de Nova.

Cel mai grav caz a fost cel al unui șofer de camion de peste 12 tone, surprins cu 162 km/h pe autostradă, deși limita era mult mai mică. Nici autoturismele nu au lipsit din statistici: au fost înregistrate viteze de 222 km/h, 200 km/h și 187 km/h.

„Persoanele care încalcă legea sunt infractori și trebuie prinși imediat și trimiși acolo unde le este locul. Nu sunt doar persoane care încalcă legea, sunt criminali!”, a reacționat un șofer bulgar.

Limitele de viteză valabile în Bulgaria

Pentru anul 2025, limitele legale de viteză pe teritoriul Bulgariei sunt:

în localități: 50 km/h;

în afara localităților: 90 km/h;

pe drumuri expres: 120 km/h;

pe autostrăzi: 130 km/h, cu excepția unor tronsoane noi unde limita urcă la 140 km/h.

Un exemplu notoriu este cazul unui șofer surprins cu 222 km/h pe autostrada Trakia, unde limita este 140 km/h. Pentru acesta, amenda poate ajunge la 1.000 de leva (aproximativ 2.500 de lei, peste 500 de euro), iar permisul de conducere poate fi retras.

Amenzile și modul de notificare

Cei care încalcă regulile primesc amenzi electronice, iar notificările sunt trimise prin telefon, e-mail sau Viber, în termen de până la 10 zile de la abatere. Lista completă a secțiunilor monitorizate poate fi consultată pe site-ul Administrației Naționale de Taxe Rutieră.

„Ar trebui să existe amenzi mai mari, deoarece cei care depășesc limita de viteză trebuie să suporte consecințele. Eu sunt întotdeauna atent!”, a declarat un alt șofer bulgar.

România și Bulgaria, fruntașe la accidente rutiere

Contextul face ca aceste măsuri să fie cu atât mai importante: România și Bulgaria se află pe primele locuri în Uniunea Europeană la numărul de decese în accidente rutiere. Concret, ambele țări înregistrează 81 de morți la un milion de locuitori, aproape dublu față de media europeană de 46.

Prin urmare, autoritățile bulgare speră ca sistemul să descurajeze șoferii periculoși și să reducă statisticile negre ale traficului rutier.