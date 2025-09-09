Ultima ora
Accident grav în Constanța: Plan Roșu de Intervenție activat după ciocnirea unui microbuz cu 15 pasageri și a unei mașini
09 sept. 2025 | 16:42
de Vieriu Ionut

Val de amenzi după ce Bulgaria a activat sistemul de radare fixe. Care sunt limitele de viteză și în cât timp vine amenda acasă

Știri Externe
Val de amenzi după ce Bulgaria a activat sistemul de radare fixe. Care sunt limitele de viteză și în cât timp vine amenda acasă
Bulgaria a activat radarele fixe

Un nou sistem de control al vitezei a început să facă ordine pe șoselele din Bulgaria. În doar câteva ore de la activarea camerelor fixe, sute de șoferi au fost surprinși circulând cu mult peste limitele legale, unele cazuri fiind catalogate drept extrem de periculoase.

Cum funcționează noile radare fixe

Pe 7 septembrie, autoritățile bulgare au pus în funcțiune camerele care nu mai verifică doar viteza maximă instantanee, ci și viteza medie pe anumite porțiuni de drum. Dispozitivele, montate inițial pentru verificarea vinietelor, au fost adaptate pentru a calcula timpul în care un vehicul parcurge distanța dintre două puncte fixe.

Sistemul fotografiază plăcuța de înmatriculare, calculează viteza medie și o compară cu limita stabilită de lege. În cazul în care șoferul depășește viteza permisă, amenda este emisă automat în format electronic.

Vezi și:
S-a schimbat legea pentru șoferii din România. Cum ești amendat pe baza înregistrărilor de pe camerele de supraveghere

Primele ore, sute de sancțiuni

Efectele au apărut imediat. În primele 7 ore, camerele au identificat 582 de abateri, iar după 12 ore numărul contravenienților trecuse de 1.500, a explicat comisarul Maria Boteva, șeful adjunct al Poliției Rutiere, citată de Nova.

Cel mai grav caz a fost cel al unui șofer de camion de peste 12 tone, surprins cu 162 km/h pe autostradă, deși limita era mult mai mică. Nici autoturismele nu au lipsit din statistici: au fost înregistrate viteze de 222 km/h, 200 km/h și 187 km/h.

„Persoanele care încalcă legea sunt infractori și trebuie prinși imediat și trimiși acolo unde le este locul. Nu sunt doar persoane care încalcă legea, sunt criminali!”, a reacționat un șofer bulgar.

Limitele de viteză valabile în Bulgaria

Pentru anul 2025, limitele legale de viteză pe teritoriul Bulgariei sunt:

  • în localități: 50 km/h;
  • în afara localităților: 90 km/h;
  • pe drumuri expres: 120 km/h;
  • pe autostrăzi: 130 km/h, cu excepția unor tronsoane noi unde limita urcă la 140 km/h.

Un exemplu notoriu este cazul unui șofer surprins cu 222 km/h pe autostrada Trakia, unde limita este 140 km/h. Pentru acesta, amenda poate ajunge la 1.000 de leva (aproximativ 2.500 de lei, peste 500 de euro), iar permisul de conducere poate fi retras.

Amenzile și modul de notificare

Cei care încalcă regulile primesc amenzi electronice, iar notificările sunt trimise prin telefon, e-mail sau Viber, în termen de până la 10 zile de la abatere. Lista completă a secțiunilor monitorizate poate fi consultată pe site-ul Administrației Naționale de Taxe Rutieră.

„Ar trebui să existe amenzi mai mari, deoarece cei care depășesc limita de viteză trebuie să suporte consecințele. Eu sunt întotdeauna atent!”, a declarat un alt șofer bulgar.

România și Bulgaria, fruntașe la accidente rutiere

Contextul face ca aceste măsuri să fie cu atât mai importante: România și Bulgaria se află pe primele locuri în Uniunea Europeană la numărul de decese în accidente rutiere. Concret, ambele țări înregistrează 81 de morți la un milion de locuitori, aproape dublu față de media europeană de 46.

Prin urmare, autoritățile bulgare speră ca sistemul să descurajeze șoferii periculoși și să reducă statisticile negre ale traficului rutier.

Urmează o lună septembrie cum n-a mai fost de ani buni. Prognoza meteo pentru toată țara, anunțată de ANM
Recomandări
Incendiu puternic la Grădina Zoologică din Bucureşti. Pompierii intervin în forţă
Incendiu puternic la Grădina Zoologică din Bucureşti. Pompierii intervin în forţă
Netflix lansează teaserul pentru noul său serial japonez, Last Samurai Standing
Netflix lansează teaserul pentru noul său serial japonez, Last Samurai Standing
Transplantul de organe de porc la om a mai trecut un prag important. Timpul de supraviețuire al pacienților a crescut considerabil
Transplantul de organe de porc la om a mai trecut un prag important. Timpul de supraviețuire al pacienților a crescut considerabil
Regulile oficiale privind accesul părinților în școli: când ai voie să intri și când nu în unitățile de învățământ. Ce prevede legea
Regulile oficiale privind accesul părinților în școli: când ai voie să intri și când nu în unitățile de învățământ. Ce prevede legea
Wi-Fi-ul care poate măsura ritmul cardiac fără ceasuri sau senzori. Prin ce se remarcă Pulse-Fi
Wi-Fi-ul care poate măsura ritmul cardiac fără ceasuri sau senzori. Prin ce se remarcă Pulse-Fi
Filmul 28 Years Later: The Bone Temple aduce o nouă eră pentru saga zombie – trailer, data de lansare și tot ce știm până acum
Filmul 28 Years Later: The Bone Temple aduce o nouă eră pentru saga zombie – trailer, data de lansare și tot ce știm până acum
Schimbare la înmatricularea unei mașini second-hand adusă din străinătate, în Sălaj. Procesul s-a simplificat, anunţă autorităţile
Schimbare la înmatricularea unei mașini second-hand adusă din străinătate, în Sălaj. Procesul s-a simplificat, anunţă autorităţile
Care detergent spală cel mai bine: lichid, pudră sau capsule? Răspunsul oferit de experții în curățenie
Care detergent spală cel mai bine: lichid, pudră sau capsule? Răspunsul oferit de experții în curățenie
Revista presei
Adevarul
Tânăr, tatuat, înalt. În brațele cui a căzut Daciana Sârbu după despărțirea de Victor Ponta
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cum a apărut Kate Middleton în public, după controversa cu părul blond? Un alt detaliu a atras atenţia tuturor şi pe bună dreptate. Foto
Playtech Știri
De ce nu crede Nicola în prieteniile din showbiz și cum a fost „sabotată” la Festivalul de la Mamaia din 2002: „Efectiv am fost scoasă, dar eu mă bucur”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Ce afaceri are și cu ce se ocupă Florin Stamin de la Asia Express 2025. Cum arată femeia cu care și-a refăcut viața după divorțul de Raluca Bădulescu
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...