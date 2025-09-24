Ultima ora
Ce spun oamenii de știință despre legătura dintre autism și paracetamol la gravide, anunțată de Donald Trump fără argumente
24 sept. 2025 | 11:43
de Ioana Bucur

Primăria Capitalei vrea să reducă aglomerația. Accesul mașinilor de marfă și de gunoi ar putea fi restricționat
Imagine arhivă. Foto: Pixabay

Primăria Generală a Capitalei pregătește un nou proiect prin care își propune să reducă aglomerația extremă de pe străzile Bucureștiului, în special la orele de vârf, când traficul devine sufocant. Una dintre măsurile centrale vizează limitarea circulației mașinilor de marfă și de salubritate la anumite intervale orare, astfel încât să fie evitată blocarea arterelor principale.

Cum vrea Primăria să rezolve problema traficului

Potrivit primarului general interimar, în prezent, aproximativ 300.000 de astfel de vehicule circulă zilnic prin Capitală. „Aceste mașini nu ar trebui să fie prezente pe străzi în perioadele de trafic intens. Soluția pe care o propunem este interzicerea accesului lor între orele 7:00–9:00 dimineața și 16:00–19:00 seara, după modelul altor mari municipii europene”, a explicat edilul.

Tot în acest sens, se dorește ca aprovizionarea magazinelor să fie făcută preponderent pe timp de noapte. În acest fel, marfa ar ajunge la rafturi fără a bloca benzile de circulație în timpul zilei, când șoferii se confruntă deja cu ore întregi pierdute în trafic.

„Această măsură nu va elibera complet traficul, dar este un pas important. În paralel, vrem să încurajăm cetățenii să folosească transportul public și să lase mașina acasă”, a declarat primarul interimar.

Autoritățile pun accent și pe dezvoltarea infrastructurii pentru transportul în comun. În prezent, Capitala are 50 de kilometri de benzi dedicate mijloacelor de transport public, iar alți 12 kilometri sunt în lucru. În plus, aproximativ 250 de intersecții sunt deja integrate în sistemul de semaforizare inteligentă, număr care ar urma să crească la 500 până în 2026. Aceste măsuri au ca obiectiv scurtarea timpilor de deplasare și creșterea atractivității transportului public pentru bucureșteni.

Proiectul Primăriei se înscrie într-un plan mai amplu de fluidizare a traficului, reducere a poluării și îmbunătățire a calității vieții urbane. Dacă va fi implementat, acesta ar putea aduce schimbări vizibile în modul în care circulă atât vehiculele de marfă, cât și autoturismele personale, oferind în același timp transportului public șansa de a deveni o alternativă reală pentru navetiști.

