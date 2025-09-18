Ultima ora
Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
18 sept. 2025 | 11:31
de Daoud Andra

Planul lui Cătălin Drulă pentru fluidizarea traficului din Capitală. Blocat la semafor, cere părerea bucureştenilor: „Vreau să ştiu”

Planul lui Cătălin Drulă pentru fluidizarea traficului din Capitală. Blocat la semafor, cere părerea bucureştenilor:
FOTO: colaj/Facebook Cătălin Drulă

Traficul din București pare să fie eterna temă electorală, iar toamna anului 2025 o readuce în centrul dezbaterii politice. De data aceasta, Cătălin Drulă, lider al USR și posibil candidat la Primăria Capitalei, se implică și el în discuția despre fluidizarea traficului. Din propria mașină, blocat la semafor, Drulă a postat pe Facebook un selfie și un mesaj prin care recunoaște deschis: „Orașul este blocat. Din nou.”

Cătălin Drulă, despre traficul din București

În aceeași postare, politicianul citează un studiu recent privind mobilitatea din București: „Am citit recent și un studiu care arată că bucureștenii pierd peste 12 zile din viață în trafic. În fiecare an, 12 zile. Mai mult decât jumătate din concediul legal de odihnă. Cel mai aglomerat oraș din România.”

Odată cu începutul anului școlar, Capitala a devenit și mai sufocată de mașini, iar Drulă avertizează că lucrurile se vor înrăutăți odată cu revenirea studenților. „E timpul să facem ordine în trafic. Lucrăm la un plan detaliat pentru mobilitatea din București – un plan care să reducă timpii de deplasare și să facă orașul mai prietenos pentru toți”, a adăugat acesta.

Bucureștenii, chemați să dea soluții

Într-o notă atipică pentru un lider politic, Drulă le-a cerut bucureștenilor să contribuie cu propriile observații: „Vreau să știu și părerea ta: care sunt cele mai aglomerate intersecții de care te lovești în fiecare zi?”

Comentariile nu au întârziat să apară. O bucureșteancă i-a replicat sec: „Păi mergeți cu transportul în comun, să vedeți ce se deblochează…” Alt comentator a ironizat situația: „Cătălin Drulă constatând în mașină că orașul este din nou blocat din cauza mașinilor, 2025, color.”

O altă observație tăioasă a venit de la un alt internaut: „Ați expus o problemă și ați mai și pus o poză cu dumneavoastră contribuind la aceasta.”

Traficul și promisiunile electorale

Problema traficului nu este, desigur, una nouă. În prima săptămână de școală, Ministerul Afacerilor Interne anunța o „revoluție a traficului” prin prezența zilnică a polițiștilor în 100 de intersecții-cheie, dimineața și seara. Primarul interimar, Stelian Bujduveanu, a discutat la rândul său cu ministrul Cătălin Predoiu și secretarul de stat Bogdan Despescu despre „măsuri punctuale menite să aducă îmbunătățiri vizibile pentru bucureșteni”.

„Am analizat împreună rezultatele acțiunilor aplicate până acum și impactul lor asupra circulației, iar în perioada următoare, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne și Poliția Română, vom definitiva un plan cu măsuri punctuale, menite să aducă îmbunătățiri vizibile pentru bucureșteni.

Deși știm că provocările sunt încă numeroase, este esențial să continuăm pe baza acestei colaborări strânse și a unui front comun pentru a răspunde uneia dintre cele mai presante probleme ale Capitalei, a spus Stelian Bujduveanu într-o postare pe pagina de Facebook.

Nici premierul Ilie Bolojan nu a rămas în afara discuției: Predoiu și Despescu i-au prezentat proiectul de „fluidizare rutieră” pentru București și Ilfov, care ar urma să includă digitalizarea serviciilor și dispecerate integrate între Poliția Națională și Polițiile Locale.

