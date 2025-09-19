Ultima ora
19 sept. 2025 | 13:48
de Badea Violeta

Cum arată şcolile modulare în interior? Primăria Sectorului 6 din Bucureşti, despre cum se va face încălzirea la iarnă: „Săli de clasă luminoase"

EDUCAȚIE
Cum arată şcolile modulare în interior? Primăria Sectorului 6 din Bucureşti, despre cum se va face încălzirea la iarnă:
10imagini
Cum se prezinta interiorul scolilor modulare? Sursa foto: Primaria Sectorului 6/Facebook

În Sectorul 6 al Capitalei, elevii învață deja în școli modulare moderne, construite pentru a asigura continuitatea cursurilor pe perioada reabilitării clădirilor vechi. Autoritățile locale afirmă că aceste unități nu se deosebesc de școlile clasice, având săli luminoase, mobilier modern și sisteme de încălzire electrice pentru iarnă.

Săli de clasă luminoase și dotări moderne

Primăria Sectorului 6 a prezentat pe Facebook noile școli modulare construite în sector, subliniind că acestea oferă condiții similare celor tradiționale. Clădirile au parter și etaj, săli de clasă spațioase și luminoase, sunt dotate cu aparate de aer condiționat și calorifere electrice pentru încălzire, dispun de mobilier modern, table interactive, camere video și grupuri sanitare adaptate inclusiv persoanelor cu dizabilități.

Două astfel de unități au fost realizate în colaborare cu Ministerul Educației și date în folosință la începutul acestui an școlar. Prima se află pe Calea Giulești nr. 56 și a fost construită pentru Școala 168, care urmează să fie demolată și reconstruită; în fața ei a fost amenajat și un teren de sport. Cea de-a doua unitate modulară funcționează în curtea Școlii 167, ce va fi reabilitată și extinsă.

”Păi este mai bine aici decât în școala veche, pentru că totul e nou și curat”, povestește o elevă despre experiența în noul spațiu de învățământ.

Soluții pentru elevi pe durata lucrărilor

Primăria precizează că astfel de unități au fost amplasate și la Școala 169, unde, încă de anul trecut, există două corpuri modulare, fiecare mare cât o clădire clasică.

Într-una învață elevii de la PTTR, al căror liceu va fi demolat și reconstruit, iar în alta, o parte din elevii Școlii 169. Școală modulară (două corpuri) există și pentru elevii de la 309, a căror clădire este în reabilitare până la finalul acestui an.

”Aparate de aer condiționat funcționale (profesorii trebuie doar să le utilizeze), calorifere, camere video” – acestea sunt condițiile descrise de administrația locală.

Reabilitări etapizate și apel la înțelegerea părinților

Autoritățile subliniază că școlile modulare reprezintă soluții temporare până la finalizarea lucrărilor.

”Le facem pe toate etapizat, iar pentru asta, avem nevoie de înțelegerea dumneavoastră. Numai așa putem reabilita, consolida, moderniza unitățile de învățământ. Iar rezultatul va dura zeci de ani de acum încolo”, spune primarul Ciprian Ciucu.

Primăria Sectorului 6 anunță că reabilitează școli și grădinițe ”într-un ritm fără precedent, de la Revoluție încoace”. Până acum, 18 unități sunt gata, consolidate și modernizate, 4 sunt în lucru, iar la 3 urmează să înceapă lucrările.

