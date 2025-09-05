Incident bizar în Capitală: o femeie, prinsă de jandarmi în timp ce tăia frânele unei trotinete electrice în Centru Vechi

Bucureștiul și Sibiul au fost în ultimele zile scena unor evenimente neobișnuite, ambele având în prim-plan trotinetele electrice. În timp ce în Capitală o femeie a fost surprinsă de jandarmi în plină acțiune, tăind frânele unei trotinete de închiriat, în Sibiu un minor de 13 ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a căzut de pe un astfel de vehicul. Două situații complet diferite, dar care readuc în discuție siguranța și responsabilitatea legată de utilizarea trotinetelor electrice în România.

Femeie prinsă de jandarmi în timp ce distrugea frânele unei trotinete

Un incident bizar a avut loc joi seară, în jurul orei 22:30, chiar în inima Capitalei. Un echipaj de jandarmi aflat în Centrul Vechi a observat o femeie care folosea un cuțit pentru a tăia sistemele de alarmă și frânare ale unei trotinete electrice de închiriat.

„Seara trecută, în jurul orei 22:30, un echipaj de jandarmi a intervenit pe o stradă din Centrul Bucureştiului, unde o femeie a fost surprinsă în timp ce tăia cu un cuţit sistemele de alarmă şi frânare ale unei trotinete electrice de închiriat”, a transmis Jandarmeria București.

Femeia a fost imediat identificată și condusă la secția de poliție pentru continuarea verificărilor. Autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre motivele care au determinat-o să recurgă la un asemenea gest periculos, dar cazul este acum analizat în cadrul unei anchete oficiale.

Accident grav la Sibiu: un copil de 13 ani, rănit pe trotinetă

La doar câteva zile distanță, în Sibiu, o altă situație a atras atenția publică. Marți seară, un copil de 13 ani a căzut de pe o trotinetă electrică în apropierea unui mall din municipiu, fiind rănit grav.

Potrivit Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Sibiu, echipajul medical sosit la fața locului a găsit minorul cu un traumatism cranio-cerebral sever, dar și cu multiple excoriații la nivelul membrelor și toracelui. După ce i s-a acordat primul ajutor, băiatul a fost transportat de urgență la CPU Luther pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Polițiștii au stabilit că tânărul, domiciliat în localitatea Porumbacu de Jos, s-a dezechilibrat în timp ce conducea trotineta, a pierdut controlul direcției și a căzut pe carosabil. Circumstanțele exacte urmează să fie stabilite în cadrul anchetei.

Probleme de siguranță în creștere

Cele două situații, apărute la distanță de doar câteva zile, subliniază riscurile și provocările asociate trotinetelor electrice. Dacă în Capitală a fost vorba despre un act intenționat de vandalism, care putea pune în pericol viața oricărui utilizator ce ar fi închiriat ulterior trotineta, la Sibiu, neatenția și lipsa de control au dus la rănirea gravă a unui minor.

Aceste cazuri atrag din nou atenția asupra necesității unei utilizări responsabile și a unor măsuri stricte de siguranță, atât din partea operatorilor de închirieri, cât și din partea autorităților și a utilizatorilor.

Fie că este vorba despre gesturi intenționate de deteriorare a vehiculelor electrice sau despre accidente nefericite, trotinetele rămân subiect de dezbatere în România. Dincolo de utilitatea lor în traficul urban aglomerat, riscurile asociate nu pot fi ignorate. Atât incidentul din București, cât și cel din Sibiu transmit un semnal clar: siguranța trebuie să fie prioritatea absolută.