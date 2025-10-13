Ultima ora
Ludovic Orban, atac dur la Klaus Iohannis: „Cea mai proastă decizie a lui a dus la nașterea lui Călin Georgescu”
13 oct. 2025 | 08:09
de Diana Dumitrache

Prima zonă din România afectată de valul de îngheț. De marți, va fi iarnă cu adevărat

METEO - VREME - ANM
Prima zonă din România afectată de valul de îngheț. De marți, va fi iarnă cu adevărat
Un val de frig va lovi România (Foto: Pixabay)

România se pregătește pentru o schimbare bruscă de vreme, iar iarna își va face simțită prezența mai devreme decât ne-am fi așteptat. Începând de marți, 14 octombrie, temperaturile vor scădea accentuat în aproape toată țara, iar primele semne ale înghețului se vor resimți deja în nordul și centrul României.

Valul de îngheț ajunge în România

De marți, vremea se răcește brusc, cu temperaturi între 8 și 17 grade ziua și între -4 și 7 grade noaptea, iar prima zonă afectată de îngheț va fi nordul României.

Conform datelor transmise de Administrația Națională de Meteorologie, un front atmosferic rece va avansa dinspre Europa de Nord și va aduce o răcire considerabilă a vremii. Meteorologul Mihai Huștiu a explicat că primele regiuni afectate vor fi cele din jumătatea de nord a țării, urmând ca marți frigul să cuprindă întreaga Românie.

Vezi și:
Frigul se instalează în România. Când cresc din nou temperaturile: prognoza ANM actualizată pentru următoarele săptămâni
Ceaţă şi frig, în prima zi de octombrie. Anunţ de la ANM

„Acest front atmosferic rece va determina o scădere a temperaturilor mâine, în nord, iar de marți se va răci în toată țara. Temperaturile maxime se vor situa între 9 și 17 grade Celsius, iar în sud-vest vor fi cel mult 19 grade. Miercuri, în Capitală se vor înregistra aproximativ 15 grade, o valoare scăzută pentru mijlocul lunii octombrie”, a declarat Mihai Huștiu.

Noaptea, valorile termice vor coborî considerabil, atingând pragul de îngheț în unele regiuni. Marți dimineață, în nord-vestul țării se vor înregistra temperaturi de aproximativ 0 grade, iar în următoarele zile minimele vor ajunge chiar și la -4 grade Celsius. Meteorologul a avertizat că bruma și înghețul își vor face apariția în jumătatea de nord a țării și izolat în restul regiunilor.

Valul de frig ajunge în România (Foto: ANM)

Valul de frig ajunge în România (Foto: ANM)

Cât durează frigul?

Astfel, de miercuri până vineri, România va traversa o perioadă cu nopți și dimineți tot mai reci, specifică mai degrabă sfârșitului de toamnă decât mijlocului lunii octombrie. În Capitală, temperaturile minime se vor situa în jurul valorii de 3-4 grade, iar locuitorii din zonele montane și depresionare vor resimți primele semne clare ale iernii.

Specialiștii recomandă populației să fie atentă la posibilele efecte ale brumei asupra culturilor agricole, dar și să pregătească sistemele de încălzire, deoarece marți va fi, cu adevărat, prima zi de iarnă din acest sezon.

Cât ține valul de frig care aduce îngheț și brumă. Zonele unde temperaturile scad sub zero grade
Recomandări
Plasticul din noi: Cum ne pot schimba microplasticele sănătatea și mintea, dar și ce putem face, conform cercetătorilor
Plasticul din noi: Cum ne pot schimba microplasticele sănătatea și mintea, dar și ce putem face, conform cercetătorilor
Munca în IT în România, mai incertă ca niciodată. Sute de angajați, mutați fără să-și dea seama dintr-o firmă în alta
Munca în IT în România, mai incertă ca niciodată. Sute de angajați, mutați fără să-și dea seama dintr-o firmă în alta
AI acuză, AI judecă – Caz ciudat la o universitate: Mai mulți studenți sancționați pe nedrept de inteligența artificială… după ce au folosit inteligența articială
AI acuză, AI judecă – Caz ciudat la o universitate: Mai mulți studenți sancționați pe nedrept de inteligența artificială… după ce au folosit inteligența articială
Hamas a predat Crucii Roşii primii ostatici israelieni. Donald Trump, aşteptat în Israel pentru a marca acordul istoric
Hamas a predat Crucii Roşii primii ostatici israelieni. Donald Trump, aşteptat în Israel pentru a marca acordul istoric
CTP, după meciul România – Austria. „Soarta îi ajută pe cei îndrăzneți!”. Gazetarul nu l-a „iertat” pe Mircea Lucescu
CTP, după meciul România – Austria. „Soarta îi ajută pe cei îndrăzneți!”. Gazetarul nu l-a „iertat” pe Mircea Lucescu
Ce se întâmplă atunci când un serial Netflix devine realitate. Buncărul Miliardarilor, mai actual decât s-ar fi putut crede, de teama inteligenței artificiale
Ce se întâmplă atunci când un serial Netflix devine realitate. Buncărul Miliardarilor, mai actual decât s-ar fi putut crede, de teama inteligenței artificiale
O nouă farsă de pe TikTok agită spiritele în mediul online: La ce au recurs adolescenții cu „chef de glume”, de ce este periculoasă situația
O nouă farsă de pe TikTok agită spiritele în mediul online: La ce au recurs adolescenții cu „chef de glume”, de ce este periculoasă situația
Detaliul de pe copia de buletin care te protejează de furtul de identitate. Cum eviți fraudele și prinzi vinovatul, conform unui expert în securitate
Detaliul de pe copia de buletin care te protejează de furtul de identitate. Cum eviți fraudele și prinzi vinovatul, conform unui expert în securitate
Revista presei
Adevarul
În ce măsură ar fi benefică introducerea permisului pentru trotinete. „Ar întoarce oamenii la mașini”
Playsport.ro
Mircea Lucescu a numit căpitanul naționalei României la partida cu Moldova: „Depinde de el”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Melania şi Donald Trump, dispută în văzul tuturor. Preşedintele american pare că o ceartă pe Prima Doamnă. Foto
Playtech Știri
Horoscop zilnic 13 octombrie 2025: O zodie se ridică după o perioadă grea. Energia pozitivă revine
Playtech Știri
Horoscop zilnic 12 octombrie 2025. Zodia care își regăsește echilibrul după o perioadă agitată
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...