Prima zonă din România afectată de valul de îngheț. De marți, va fi iarnă cu adevărat

România se pregătește pentru o schimbare bruscă de vreme, iar iarna își va face simțită prezența mai devreme decât ne-am fi așteptat. Începând de marți, 14 octombrie, temperaturile vor scădea accentuat în aproape toată țara, iar primele semne ale înghețului se vor resimți deja în nordul și centrul României.

Valul de îngheț ajunge în România

De marți, vremea se răcește brusc, cu temperaturi între 8 și 17 grade ziua și între -4 și 7 grade noaptea, iar prima zonă afectată de îngheț va fi nordul României.

Conform datelor transmise de Administrația Națională de Meteorologie, un front atmosferic rece va avansa dinspre Europa de Nord și va aduce o răcire considerabilă a vremii. Meteorologul Mihai Huștiu a explicat că primele regiuni afectate vor fi cele din jumătatea de nord a țării, urmând ca marți frigul să cuprindă întreaga Românie.

„Acest front atmosferic rece va determina o scădere a temperaturilor mâine, în nord, iar de marți se va răci în toată țara. Temperaturile maxime se vor situa între 9 și 17 grade Celsius, iar în sud-vest vor fi cel mult 19 grade. Miercuri, în Capitală se vor înregistra aproximativ 15 grade, o valoare scăzută pentru mijlocul lunii octombrie”, a declarat Mihai Huștiu.

Noaptea, valorile termice vor coborî considerabil, atingând pragul de îngheț în unele regiuni. Marți dimineață, în nord-vestul țării se vor înregistra temperaturi de aproximativ 0 grade, iar în următoarele zile minimele vor ajunge chiar și la -4 grade Celsius. Meteorologul a avertizat că bruma și înghețul își vor face apariția în jumătatea de nord a țării și izolat în restul regiunilor.

Cât durează frigul?

Astfel, de miercuri până vineri, România va traversa o perioadă cu nopți și dimineți tot mai reci, specifică mai degrabă sfârșitului de toamnă decât mijlocului lunii octombrie. În Capitală, temperaturile minime se vor situa în jurul valorii de 3-4 grade, iar locuitorii din zonele montane și depresionare vor resimți primele semne clare ale iernii.

Specialiștii recomandă populației să fie atentă la posibilele efecte ale brumei asupra culturilor agricole, dar și să pregătească sistemele de încălzire, deoarece marți va fi, cu adevărat, prima zi de iarnă din acest sezon.