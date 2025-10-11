Un nou val de aer polar traversează România: de la 22°C la temperaturi negative în doar câteva zile

Ultima ora
Cu cât se scumpește factura finală la curent. Hidroelectrica, mesaj către clienți
11 oct. 2025 | 12:14
de Ana Ionescu

Meteorologii avertizează că de săptămâna viitoare România va fi traversată de un val de aer polar care va aduce răciri semnificative și condiții meteorologice instabile.

Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de vânt intens pentru regiunile estice, sud-estice și sud-vestice: Moldova, Dobrogea și vestul Olteniei. În zonele joase de relief, rafalele ar putea atinge între 50 și 70 km/h, în timp ce în Carpații Meridionali se estimează viteze de 70-90 km/h sau chiar mai mari pe creste.

Meteorologul Mihai Buștiu a declarat că în zona muntoasă Țarcu s-au înregistrat rafale de peste 140 km/h, motiv pentru care a fost emis un cod roșu până la ora 12:00.

„Este iarnă autentică – vânt puternic, ninsoare și viscol în zonele afectate. În orele de seară intensitatea va începe să scadă treptat”, a adăugat el.

Sâmbătă: cod galben valabil în Carpații Meridionali

Codul galben rămâne în vigoare până la ora 23:00 pentru zona muntoasă a Carpaților Meridionali. După această oră, se așteaptă o diminuare treptată a vitezei vântului, însă senzația de frig va persista. În zonele joase, pot apărea ploi slabe, cu valori reduse, iar la altitudini mari (peste 1.700-1.800 m) se prognozează ninsoare viscolită.

Duminică: vreme mai blândă și revenirea soarelui

Duminica aduce o ameliorare a vremii, cu reduceri ale precipitațiilor și temperaturi mai agreabile pentru perioada de mijloc de toamnă. Maximele vor oscila între 13-14 °C în nord și 21-22 °C în sud, inclusiv în Capitală. În București, după ploile de dimineață, se estimează ca spre prânz să apară soarele și ca termometrele să urce la 20-21 °C.

De luni pătrunde valul de aer polar

De luni, atmosfera se schimbă drastic: o masă de aer rece se va răspândi dinspre Europa Central-Estică spre România. În nord, valorile maxime nu vor depăși 10-11 °C, iar marți răcirea va cuprinde și sudul. În intervalul marți–vineri, maximele vor fi între 9 și 16 °C, iar nopțile vor aduce temperaturi negative, mai ales în nord și est.

În estul Transilvaniei minimele pot coborî la –4 sau –5 °C. În București, temperaturile nocturne se vor situa în jur de 3-4 °C. Meteorologii atrag atenția că miercuri și joi dimineață este posibil să apară îngheț și brumă pe suprafețe extinse în jumătatea de nord.

„De marți intrăm într-un episod rece care va persista până spre sfârșitul săptămânii”, spune reprezentantul ANM.

Ploi rare, dar temperaturi sub medie

Săptămâna viitoare va fi săracă în precipitații, cu ploi izolate doar în zonele central-estice sau sud-estice, în special la începutul săptămânii.

De joi, se va înregistra tendința de îmbunătățire meteorologică, cu reducerea ploilor. Chiar dacă din punct de vedere pluviometric situația va deveni mai „normală” pentru luna octombrie, din punct de vedere termic temperaturile vor rămâne sub mediile multianuale.

„Acum avem 20-22 °C, însă de marți vremea va reveni la valori mai reci decât de obicei pentru această perioadă. Diminețile vor fi reci, se va forma brumă, iar maximele nu vor impresiona”, a încheiat meteorologul ANM.

România trece printr-un weekend în care vânturile sunt puternice, viscolul afectează regiunile montane și doar duminica aduce o pauză de stabilitate în Capitală. Însă răcirea treptată va domina săptămâna următoare, cu nopți cu îngheț, dimineți geroase și zile cu maxime sub valorile normale ale toamnei.

