Cât ține valul de frig care aduce îngheț și brumă. Zonele unde temperaturile scad sub zero grade

România traversează o perioadă de instabilitate accentuată, cu ploi abundente, vânt puternic și ninsori la munte. Temperaturile au coborât brusc, ajungând chiar și cu 10 grade sub valorile normale pentru această perioadă. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, valul de frig va afecta cea mai mare parte a țării până sâmbătă dimineață, urmând ca după aceea vremea să se amelioreze treptat.

Coduri meteo în vigoare și zonele afectate

În sudul țării, ploile nu au dat răgaz locuitorilor, iar vântul a suflat cu putere, atingând rafale de până la 85 km/h. În paralel, în zonele montane s-au instalat primele ninsori consistente din acest sezon, iar stratul de zăpadă s-a depus deja în masivele înalte.

Alertele meteo emise de ANM vizează mai mult de jumătate din teritoriul țării. În centrul și estul Munteniei, dar și în Dobrogea, este în vigoare un cod galben de ploi importante cantitativ, valabil până la ora 23. Cantitățile de apă vor atinge 25–35 l/mp și, local, chiar 40–50 l/mp.

Situația este mai gravă în sud, unde un cod portocaliu de ploi abundente afectează județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Teleorman, Argeș, Dâmbovița și Prahova. În aceste regiuni se vor acumula cantități de apă de până la 80 l/mp, iar local chiar peste 90 l/mp.

Cel mai sever este însă codul roșu emis pentru Dolj și Olt, unde precipitațiile pot depăși 100–110 l/mp până vineri seara. Totodată, vântul va sufla cu intensificări puternice în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și sudul Moldovei, cu viteze de 50–70 km/h, fiind în vigoare o atenționare cod galben.

Municipiul București și județele limitrofe sunt, de asemenea, vizate de un cod portocaliu de vânt. Rafalele vor ajunge până la 90 km/h, iar zonele de coastă din Constanța și Tulcea se vor confrunta cu intensificări similare.

Ninsoare și viscol la munte

La altitudini mari, peste 1.500 de metri, ploile s-au transformat în ninsori. În estul Carpaților Meridionali și în Carpații de Curbură, se vor depune între 10 și 30 cm de zăpadă, iar vântul va sufla cu rafale de 50–70 km/h, viscolind stratul depus.

În zona montană a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov, ninsoarea este abundentă și temporar viscolită. Meteorologii avertizează că stratul de zăpadă poate ajunge aici până la 50 cm.

Când se termină episodul de vreme rece

Meteorologul Alina Șerban a explicat la Digi24 că vremea severă va continua până vineri seară, mai ales în sudul țării.

„Episodul de vreme rea va ține pe tot parcursul zilei de vineri în sudul țării, unde ploile vor continua și vântul bate cu putere, cu rafale de 60–70 km/h, cele mai mari viteze înregistrându-se în zona Munteniei, cu rafale de până la 70–80–85 km/h”, a declarat aceasta.

Potrivit specialistei, de vineri seară se va observa o ameliorare treptată: ploile se vor restrânge, iar vântul își va pierde din intensitate. Precipitațiile se vor muta către nordul țării, iar în zonele montane vor fi posibile ninsori și lapoviță.

„Ne mai așteptăm la cantități importante în zona Moldovei spre seară și în Muntenia, iar pe parcursul nopții, poate și prin Transilvania și în zonele montane. Acolo vor fi precipitații sub formă de ploaie, lapoviță dar mai ales ninsoare în zona montană mai înaltă, unde s-a depus strat de zăpadă și va continua să se depună pe parcursul zilei de astăzi”, a adăugat meteorologul.

Alina Șerban a precizat că temperaturile actuale sunt cu peste 10 grade mai mici decât media normală pentru începutul lunii octombrie. Totuși, în weekend vremea se va îmbunătăți. Sâmbătă, valorile termice vor urca până la 14–15 grade, iar ulterior se vor apropia de 20 de grade Celsius.

Un nou val de aer polar vine săptămâna viitoare

După o scurtă perioadă de calm, un alt val de aer polar va pătrunde în România. Meteorologul Mihai Huștiu de la ANM a explicat că „acest front atmosferic rece va determina o scădere a temperaturilor începând de luni în jumătatea de nord a țării, iar de marți în toată țara”.

Valorile termice vor coborî între 9 și 17 grade, iar în sud-vest se pot atinge local 19 grade.

„Marți dimineață așteptăm temperaturi în jurul a 0 grade prin nord-vestul țării, unde sunt condiții pentru brumă și îngheț. Iar miercuri și joi dimineață și chiar vineri dimineață temperaturi între -4 și 6 grade, cu 3–4 grade în Capitală”, a precizat Huștiu.

Meteorologul avertizează că bruma și înghețul vor fi fenomene frecvente în următoarele zile, mai ales în nordul țării, dar local și în restul regiunilor.