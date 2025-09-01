Prima zi de toamnă aduce caniculă. Zonele afectate de codul galben de căldură

Deși calendarul marchează începutul toamnei, vremea pare să contrazică orice așteptare. În locul temperaturilor mai blânde și al aerului răcoros, primele zile din septembrie aduc caniculă și disconfort termic accentuat. Meteorologii au emis un cod galben de căldură pentru mai multe zone din țară, iar populația este avertizată să fie atentă la riscurile asociate acestor valori extreme.

Unde va fi resimțită canicula cel mai puternic

Potrivit atenționării emise, marți, 2 septembrie, între orele 12:00 și 21:00, locuitorii din Banat, sudul Olteniei și al Moldovei, dar și din sudul, centrul și estul Munteniei, precum și în Dobrogea continentală, se vor confrunta cu temperaturi foarte ridicate pentru această perioadă a anului. Valorile maxime se vor încadra între 33 și 35 de grade Celsius, depășind pragurile normale pentru începutul lunii septembrie.

În aceste regiuni, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă un disconfort termic accentuat, greu de suportat pentru populație.

Caniculă în serie: miercuri continuă temperaturile extreme

Atenționarea nu se rezumă doar la ziua de marți. Meteorologii transmit că și miercuri, 3 septembrie, se vor menține temperaturi deosebit de ridicate. Regiunile cele mai afectate vor fi sudul și estul țării, unde termometrele vor indica valori similare, menținând disconfortul termic ridicat.

Aceste zile de început de toamnă par mai degrabă o prelungire a verii toride, iar locuitorii din zonele vizate trebuie să se pregătească pentru două zile de căldură intensă.

Recomandări pentru populație în perioadele de caniculă

Codul galben emis pentru 2 și 3 septembrie nu este doar un avertisment, ci și un semnal pentru ca oamenii să își adapteze activitățile zilnice. Intervalul orar 12:00 – 21:00, cel vizat de atenționare, coincide cu momentele cele mai fierbinți ale zilei, când expunerea prelungită la soare poate deveni periculoasă.

Chiar dacă nu au fost transmise recomandări oficiale în acest sens, este de așteptat ca populația să evite deplasările inutile la orele de vârf, să se hidrateze corespunzător și să adopte un ritm de viață mai temperat în aceste zile. Temperaturile de peste 33 de grade și nivelul ridicat al umidității pot afecta atât starea de sănătate a persoanelor vulnerabile, cât și activitățile de zi cu zi.

Început de septembrie atipic

În mod normal, primele zile ale toamnei ar trebui să aducă o scădere a temperaturilor și o atmosferă mai plăcută. Totuși, anul acesta, debutul lunii septembrie aduce un val neașteptat de caniculă, care schimbă complet peisajul sezonier.

Faptul că temperaturile ating și chiar depășesc 35 de grade la început de toamnă arată o abatere semnificativă de la normalul perioadei. În plus, valorile crescute ale indicelui de confort termic fac ca situația să fie și mai dificil de suportat.

Astfel, românii încep toamna într-un mod neașteptat, cu două zile de temperaturi extreme și disconfort accentuat, în locul răcorii pe care mulți o anticipau după o vară toridă.