Vreme neobișnuită la început de toamnă: Ce se întâmplă cu temperaturile până la jumătatea lui septembrie 2025

Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au făcut publică prognoza pe termen lung pentru perioada ce urmează, acoperind primele săptămâni ale lunii septembrie 2025. Dacă în anii precedenți debutul toamnei aducea imediat ploi și temperaturi în scădere, anul acesta se anunță o vară prelungită, cu vreme mai caldă și precipitații reduse.

Prognoza pentru luna septembrie

În mod tradițional, începutul lui septembrie marchează debutul toamnei, însă prognoza meteorologică arată că temperaturile vor rămâne peste normele obișnuite pentru această perioadă în mare parte a țării. Chiar dacă din punct de vedere calendaristic ne apropiem de toamnă, zilele călduroase vor persista, iar ploile caracteristice sezonului vor întârzia să apară.

Valorile termice medii se vor menține, în general, apropiate de cele normale pentru această săptămână, cu mici excepții locale. Zonele situate în extremitatea de sud și de est a țării, precum și centrul României, pot înregistra ușoare scăderi față de mediile climatologice, însă aceste diferențe nu vor fi semnificative.

Săptămâna 1 – 8 septembrie 2025

În primele zile ale lunii, temperaturile medii vor depăși valorile normale pentru această perioadă în toate regiunile, cu accent pe sudul țării, unde căldura se va simți mai intens. Regimul ploilor va fi, în mare parte, apropiat de normal, însă în sud-vest se estimează o ușoară lipsă de precipitații. Practic, vom resimți o continuare a verii târzii, cu cer senin și zile însorite, ideale pentru activități în aer liber.

Săptămâna 8 – 15 septembrie 2025

În intervalul 8 – 15 septembrie, încălzirea va continua, cu temperaturi medii peste normele specifice acestei perioade pe întreg teritoriul României. Cea mai mare diferență se va resimți în regiunile sudice și sud-vestice, unde valorile termice vor fi mult mai ridicate decât în mod obișnuit. În ceea ce privește ploile, deficitul va fi mai evident: majoritatea zonelor vor înregistra cantități de precipitații sub media climatologică, iar vestul țării va fi cel mai afectat. Această secetă relativă poate avea impact asupra culturilor agricole și a vegetației, accentuând senzația de vară prelungită.

Săptămâna 15 – 22 septembrie 2025

Pe măsură ce ne apropiem de a doua jumătate a lunii septembrie, temperaturile vor continua să fie ușor peste valorile normale pentru săptămâna respectivă, în special în sud-vestul țării. În schimb, regimul pluviometric se va apropia de mediile normale, astfel că vom putea observa primele semne mai evidente ale toamnei. Această tranziție va marca trecerea graduală către un climat mai răcoros, dar fără schimbări bruște.

În concluzie, începutul toamnei 2025 va fi deosebit de cald și secetos pentru România, cu zile însorite care amintesc mai mult de final de vară decât de început de septembrie. Chiar dacă meteorologic sezonul cald s-a schimbat, realitatea din termometre și cerul senin ne va face să simțim că vara se prelungește. Această anomalie climatologică arată cât de mult poate varia vremea în ultimii ani și cât de important este să fim atenți la prognoze, pentru a ne adapta activitățile și resursele în funcție de condițiile reale.