Prețioșii roboți Optimus servesc floricele la primul restaurant al lui Elon Musk. Ce mănânci la Tesla Diner

Într-un decor care pare desprins dintr-un film SF cu accente din anii ’50, Elon Musk a lansat oficial Tesla Diner, un restaurant „retro-futurist” deschis non-stop în inima Hollywoodului, pe celebrul Santa Monica Boulevard. Încă de la ora 4:20 p.m. — ora aleasă simbolic de Musk, în stilul său caracteristic — sute de curioși și fani ai brandului Tesla au făcut coadă pentru a experimenta o combinație unică de mâncare, tehnologie și divertisment.

🚨BREAKING: TESLA’S OPTIMUS ROBOT SERVING POPCORN AT THE COMPANY’S NEW DINER AND SUPERCHARGER! $TSLA https://t.co/g3Bq0MgjPC pic.twitter.com/SqCtqtFx5u

— Tesla Archive (@tesla_archive) July 19, 2025