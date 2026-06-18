Pensiile cresc în Bulgaria de la 1 iulie. Românii care au muncit peste graniță pot beneficia de majorare

Raportată la moneda națională, noua pensie minimă va fi de aproximativ 1.700 de lei. Creșterea reprezintă echivalentul a aproximativ 125 de lei în plus pentru beneficiari.

Această modificare îi privește și pe românii care au desfășurat activități profesionale în Bulgaria și care primesc în prezent pensie din partea sistemului de asigurări sociale al statului vecin. Pentru aceștia, majorarea se va reflecta direct în veniturile lunare după intrarea în vigoare a noilor valori.

Diferență față de nivelul pensiei minime din România

Datele prezentate arată că pensia minimă din Bulgaria va depăși în continuare nivelul celei din România. În prezent, pensia minimă din România este de 1.281 de lei.

Prin urmare, după aplicarea majorării de la 1 iulie, pensia minimă din Bulgaria va fi cu aproximativ 420 de lei mai mare decât cea acordată în România.

Diferența evidențiază nivelurile distincte ale prestațiilor sociale acordate în cele două state și explică de ce vestea este importantă pentru persoanele care au acumulat perioade de muncă și contribuții în Bulgaria.

Autoritățile bulgare explică decizia

Vicepremierul și ministrul finanțelor din Bulgaria, Galab Donev, a precizat că actualizarea pensiilor a fost necesară în condițiile actuale.

„Deoarece în prezent lucrăm fără o lege a bugetului finalizată pentru 2026, a trebuit stabilită o sumă de referință pentru a actualiza pensiile în consecință”, a declarat oficialul bulgar.

Explicația vine în contextul în care autoritățile au fost nevoite să stabilească mecanismele necesare pentru ajustarea prestațiilor sociale înainte de finalizarea cadrului bugetar pentru anul 2026.