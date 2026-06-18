Pensiile cresc în Bulgaria de la 1 iulie. Românii care au muncit peste graniță pot beneficia de majorare
Pensionarii care primesc venituri din sistemul public de pensii din Bulgaria vor avea parte de o creștere a sumelor încasate începând cu luna iulie. Măsura adoptată de autoritățile de la Sofia îi vizează nu doar pe cetățenii bulgari, ci și pe românii care au muncit legal în țara vecină și care beneficiază de drepturi de pensie calculate de instituțiile bulgare. Decizia vine într-un context în care guvernul bulgar a considerat necesară actualizarea valorii pensiilor pentru a reflecta situația actuală.
Crește pensia minimă pentru limită de vârstă și vechime în muncă
Începând cu data de 1 iulie 2026, pensia minimă pentru limită de vârstă și vechime în muncă din Bulgaria va fi majorată. Astfel, valoarea acesteia va ajunge la 347,51 euro, față de nivelul actual de 322,37 euro.
Raportată la moneda națională, noua pensie minimă va fi de aproximativ 1.700 de lei. Creșterea reprezintă echivalentul a aproximativ 125 de lei în plus pentru beneficiari.
Această modificare îi privește și pe românii care au desfășurat activități profesionale în Bulgaria și care primesc în prezent pensie din partea sistemului de asigurări sociale al statului vecin. Pentru aceștia, majorarea se va reflecta direct în veniturile lunare după intrarea în vigoare a noilor valori.
Diferență față de nivelul pensiei minime din România
Datele prezentate arată că pensia minimă din Bulgaria va depăși în continuare nivelul celei din România. În prezent, pensia minimă din România este de 1.281 de lei.
Prin urmare, după aplicarea majorării de la 1 iulie, pensia minimă din Bulgaria va fi cu aproximativ 420 de lei mai mare decât cea acordată în România.
Diferența evidențiază nivelurile distincte ale prestațiilor sociale acordate în cele două state și explică de ce vestea este importantă pentru persoanele care au acumulat perioade de muncă și contribuții în Bulgaria.
Autoritățile bulgare explică decizia
Vicepremierul și ministrul finanțelor din Bulgaria, Galab Donev, a precizat că actualizarea pensiilor a fost necesară în condițiile actuale.
„Deoarece în prezent lucrăm fără o lege a bugetului finalizată pentru 2026, a trebuit stabilită o sumă de referință pentru a actualiza pensiile în consecință”, a declarat oficialul bulgar.
Explicația vine în contextul în care autoritățile au fost nevoite să stabilească mecanismele necesare pentru ajustarea prestațiilor sociale înainte de finalizarea cadrului bugetar pentru anul 2026.
Majorarea se aplică și altor categorii de beneficiari
Decizia adoptată de guvernul bulgar nu vizează exclusiv pensiile pentru limită de vârstă și vechime în muncă. Autoritățile au confirmat că ajustarea valorilor va fi aplicată și altor categorii de prestații acordate prin sistemul public.
Printre beneficiarii care vor primi sume majorate se numără și persoanele care încasează pensii de urmaș sau pensii de invaliditate. Astfel, efectele măsurii vor fi resimțite de un număr mai mare de pensionari care beneficiază de drepturi sociale acordate de statul bulgar.
Pentru românii care au lucrat peste graniță și care primesc pensie din Bulgaria, majorarea reprezintă o creștere directă a veniturilor lunare începând cu luna iulie. Noua valoare a pensiei minime va intra oficial în vigoare la 1 iulie 2026, conform deciziei aprobate de autoritățile de la Sofia.