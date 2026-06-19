Frigiderul care îți spune când se strică mâncarea: cum funcționează „nasul electronic” capabil să detecteze alergeni și alimente alterate

Pentru moment, dispozitivul este doar un prototip de laborator. Totuși, rezultatele obținute sugerează că astfel de senzori ar putea ajunge, într-o zi, în frigidere inteligente, în ambalaje alimentare sau în dispozitive portabile pentru persoanele care trebuie să evite anumiți alergeni.

Cum poate un cip să „simtă” mâncarea stricată

Sistemul creat la Berkeley folosește 16 materiale sensibile la gaze, fiecare reacționând diferit atunci când intră în contact cu molecule volatile eliberate de alimente. Aceste reacții chimice sunt transformate în semnale electrice, iar un model de învățare automată analizează combinația de semnale pentru a stabili despre ce aliment este vorba sau dacă produsul începe să se altereze.

Cercetătorii compară această metodă cu un set de papile gustative digitale. Nu există un singur senzor care să spună direct „aceasta este arahidă” sau „acest pui este alterat”. În schimb, fiecare senzor contribuie cu o mică parte din informație, iar algoritmul pune toate datele cap la cap pentru a identifica un tipar.

În testele realizate, dispozitivul a fost antrenat să recunoască șapte alimente: căpșuni, afine, banane, nuci, alune de pădure, caju și arahide. De asemenea, a fost testat pe carne crudă de pui, lapte și ouă, atât în stare proaspătă, cât și după ce produsele au fost lăsate la temperatura camerei timp de 24 sau 48 de ore.

Rezultatele au fost promițătoare. „Nasul electronic” a identificat nucile și caju în toate testele, alunele de pădure cu o precizie de peste 90%, iar arahidele cu o precizie de aproximativ 80%. Cea mai frecventă confuzie a apărut între alunele de pădure și arahide, care par să aibă compuși volatili asemănători și, implicit, un profil chimic apropiat pentru senzori.

Un posibil ajutor pentru persoanele cu alergii alimentare

Pentru persoanele cu alergii alimentare severe, un astfel de dispozitiv ar putea avea o utilitate reală. Contaminarea accidentală a unui aliment cu urme de nuci, arahide sau alte ingrediente poate provoca reacții grave, iar eticheta produsului nu oferă întotdeauna certitudinea că nu a existat contact indirect în procesul de producție.

Cercetătorii au arătat că aparatul poate detecta până la 0,05 grame de nucă izolată, o cantitate extrem de mică. Asta înseamnă că, teoretic, tehnologia ar putea ajuta la depistarea unor urme de alergeni greu de observat cu ochiul liber. Este însă important de subliniat că testele au fost efectuate cu alimente analizate individual, nu în preparate complexe.