Președintele Nicușor Dan îl primește miercuri pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima vizită oficială în România de la preluarea conducerii Alianţei

Președintele României, Nicușor Dan, îl va primi miercuri, 5 noiembrie, la Palatul Cotroceni, pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită oficială în țara noastră de la preluarea mandatului. Vizita are loc într-un context regional tensionat, când consolidarea Flancului Estic și capacităților de apărare ale Alianței este prioritară. Cei doi oficiali vor participa joi, 6 noiembrie, la NATO-Industry Forum, principalul eveniment dedicat dialogului strategic dintre liderii NATO și industria de apărare aliată.

De ce vine Mark Rutte la București

Potrivit Administrației Prezidențiale, vizita coincinde cu participarea la Forumul NATO pentru Industria de Apărare / NATO-Industry Forum, organizat la București în perioada 5-6 noiembrie 2025.

Evenimentul reunește înalți reprezentanți ai NATO și experți din industria de apărare din statele membre, având ca obiectiv dezvoltarea capabilităților strategice și consolidarea cooperării militare.

”Preşedintele României şi Secretarul General al NATO vor participa împreună la Forum în data de 6 noiembrie 2025. Pe agenda discuţiilor Preşedintelui Nicuşor Dan cu Secretarul General al NATO se vor afla ameninţările cu care se confruntă Alianţa Nord-Atlantică, în special Flancul Estic, precum şi modalităţile de creştere a securităţii României şi a capacităţii colective de apărare şi descurajare”, arată comunicatul oficial.

Programul oficial include întâlniri cu alți demnitari români, convorbiri tête-à-tête și discuții largi de lucru, urmate de un dejun oficial.

Ce teme se află pe agenda discuțiilor

Siguranța regională și noul context strategic sunt principalele subiecte. Vizita secretarului general al NATO vine la scurt timp după decizia Statelor Unite de a redimensiona prezența militară în regiune, inclusiv în România, decizie care a generat îngrijorări și dezbateri la nivel politic.

În acest context, discuțiile se vor concentra pe soluții pentru consolidarea apărării României și pe posibile redistribuiri ale forțelor aliate. La finalul săptămânii trecute, Nicușor Dan a confirmat aceste discuții:

”Bineînţeles că există discuţii în direcţia asta”, a declarat duminică, 2 noiembrie, Nicuşor Dan, precizând, însă, că anunţurile oficiale vor fi făcute după luarea deciziilor.

Ce urmează după întâlnire

Primirea oficială va avea loc miercuri, la ora 13:30, urmată de declarații de presă comune în jurul orei 15:30. Joi dimineață, cei doi lideri vor participa la deschiderea NATO-Industry Forum, la JW Marriott Bucharest Grand Hotel, un eveniment cu miză ridicată pentru industria de apărare și securitatea europeană.

Vizita lui Mark Rutte confirmă rolul strategic al României în arhitectura NATO și reafirmă importanța țării noastre ca pilon de stabilitate pe Flancul Estic. Într-o perioadă plină de provocări, Bucureștiul devine din nou gazda unei întâlniri decisive pentru viitorul securității euroatlantice.

