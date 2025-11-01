Ultima ora
Explozie puternică urmată de incendiu în Dej. Zeci de pompieri, mobilizați la intervenție. O persoană, decedată
01 nov. 2025 | 21:25
de Vieriu Ionut

Nicușor Dan a dezvăluit de ce nu s-a căsătorit până la 55 de ani. Când ar pute avea loc marele eveniment

ACTUALITATE
Nicușor Dan a dezvăluit de ce nu s-a căsătorit până la 55 de ani. Când ar pute avea loc marele eveniment
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru

După ani întregi dedicați vieții publice și carierei politice, Nicușor Dan a decis că a venit momentul să acorde mai multă atenție planurilor sale personale. Într-un interviu recent acordat pentru Cotidianul, președintele a vorbit deschis despre un subiect care a stârnit mereu curiozitatea publicului: căsătoria. La 55 de ani, liderul recunoaște că intenționează să facă pasul cel mare, însă doar într-un moment de echilibru și liniște, departe de agitația vieții politice.

Nicușor Dan confirmă oficial că se va căsători

În cadrul interviului, Nicușor Dan a confirmat oficial că planurile de căsătorie sunt reale și că acest eveniment se va întâmpla „100%” în viitorul apropiat. Declarația sa a pus capăt speculațiilor privind viața personală, iar șeful statului a subliniat că nu este vorba despre o decizie luată în grabă, ci despre un pas gândit cu responsabilitate și maturitate.

„Desigur că el se va întâmpla”, a spus Nicușor Dan, referindu-se la momentul căsătoriei.

Președintele a evitat să ofere o dată exactă, dar a insistat asupra faptului că nu mai este doar o intenție, ci o decizie fermă.

Vezi și:
Mirabela Grădinaru, apariție impecabilă. Gestul umil pe care l-a făcut în fața credincioșilor la intrarea în Catedrala Mântuirii Neamului
Mirabela Grădinaru îi dă lecţii lui Carmen Iohannis. Partenera lui Nicușor Dan, o Primă Doamnă implicată. Unde l-a reprezentat pe preşedinte

De ce nu s-a căsătorit până acum

Întrebat de ce a așteptat până la această vârstă pentru a se căsători, Nicușor Dan a explicat că fiecare pas din viață trebuie făcut la momentul potrivit.

„Este o întrebare personală, deci o să răspund cu o anumită precauție. Au fost multe… Eu cred că gestul ăsta trebuie luat într-o perioadă de liniște și reflecție a vieții tale”, a mărturisit el.

Președintele a adăugat că, în toți acești ani, cariera i-a ocupat o mare parte din timp și energie.

„În toată perioada profesională au fost extrem de multe lucruri care s-au întâmplat”, a adăugat acesta, recunoscând că ritmul intens al vieții publice a lăsat mai puțin loc deciziilor personale.

O relație de două decenii și o familie discretă

Nicușor Dan are o relație stabilă de 20 de ani cu Mirabela Grădinaru, alături de care are doi copii – o fetiță, Aheea, de 9 ani, și un băiat, Antim, de 3 ani. Deși trăiește de mult timp alături de partenera sa, liderul a preferat să păstreze discreția asupra vieții de familie, evitând să transforme aspectele personale într-un subiect public.

Această discreție a fost evidentă și în campania electorală pentru alegerile prezidențiale, când i s-a propus să organizeze nunta în aceeași perioadă.

„Am spus nu. E o chestiune care ține de familie. Se va întâmpla într-un moment de liniște pentru familie”, a explicat el, lăsând să se înțeleagă că nu dorește ca un moment atât de personal să fie influențat de contextul politic.

Prioritățile sale rămân neschimbate

În același interviu, Nicușor Dan a fost întrebat și despre alte aspecte legate de activitatea sa, cum ar fi posibilitatea unei suspendări din funcție. Întrebat ce crede că se va întâmpla mai repede – să fie suspendat sau să se căsătorească –, acesta a răspuns ironic:

„Asta cu suspendarea din funcție. Adevărat că mă străduiesc să respect toate obligațiile. Știți că, pentru orice lege pe care Parlamentul o aprobă, am un termen de 20 de zile pentru a o promulga. Am respectat cu sfințenie toate aceste chestiuni procedurale, tocmai pentru a nu avea orice fel de discuție”.

Astfel, deși și-a asumat în sfârșit intenția de a face pasul către căsătorie, Nicușor Dan pare hotărât să își continue munca cu aceeași rigoare.

Când ar putea avea loc evenimentul

Deși nu a oferit o dată exactă, liderul a subliniat că momentul va fi ales cu grijă și va fi dedicat exclusiv familiei. Căsătoria nu va fi un eveniment public, ci unul intim, organizat într-un cadru restrâns.

„Se va întâmpla într-un moment de liniște pentru familie”, a mai spus Nicușor Dan, sugerând că decizia este deja luată, dar că așteaptă momentul potrivit pentru a o pune în practică.

Câte zile va mai fi vremea frumoasă. De când revin frigul și ploile
Recomandări
Cum a reușit un bărbat să reducă factura la încălzire în această toamnă după ce a schimbat garniturile vechi ale ferestrelor
Cum a reușit un bărbat să reducă factura la încălzire în această toamnă după ce a schimbat garniturile vechi ale ferestrelor
Cum a ajuns Aeroportul Istanbul de la „autogară” la cel mai bun din lume în doar 5 ani
Cum a ajuns Aeroportul Istanbul de la „autogară” la cel mai bun din lume în doar 5 ani
Prima reacție a lui Nicolae Botgros după ce nepotul său a fost acuzat că ar fi implicat în moartea Andreei Cuciuc
Prima reacție a lui Nicolae Botgros după ce nepotul său a fost acuzat că ar fi implicat în moartea Andreei Cuciuc
O fetiță de 2 ani a căzut de la etajul 2 al unui bloc din Constanța. A fost dusă de urgență la spital
O fetiță de 2 ani a căzut de la etajul 2 al unui bloc din Constanța. A fost dusă de urgență la spital
Un polițist pensionar a stat închis 5 săptămâni pentru că a postat pe Facebook un meme despre Charlie Kirk, în America lui Trump
Un polițist pensionar a stat închis 5 săptămâni pentru că a postat pe Facebook un meme despre Charlie Kirk, în America lui Trump
Oamenii de ştiinţă „au eliminat complet” leucemia într-un model preclinic, cu o terapie triplă care activează sistemul imunitar
Oamenii de ştiinţă „au eliminat complet” leucemia într-un model preclinic, cu o terapie triplă care activează sistemul imunitar
Doctorița Ștefania Szabo, condusă pe ultimul drum. Momente copleșitoare la înmormântare
Doctorița Ștefania Szabo, condusă pe ultimul drum. Momente copleșitoare la înmormântare
Telefonul „patriotic” T1 al lui Trump e nicăieri. Mega-lansarea promisă a fost amânată din nou
Telefonul „patriotic” T1 al lui Trump e nicăieri. Mega-lansarea promisă a fost amânată din nou
Revista presei
Adevarul
Lukașenko amenință Occidentul cu „armele înspăimântătoare” ce îi vor fi livrate de Moscova: „Vom decide și apoi îi vom doborî”
Playsport.ro
Transferuri din Portugalia la FCSB! Gigi Becali: „Sunt doi”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 2 noiembrie 2025. Cum influențează astrele deciziile tale în dragoste, carieră și finanțe
Playtech Știri
Black Friday la materiale de construcții: pregătește-ți coșul de cumpărături (P)
Playtech Știri
Horoscop sâmbătă, 1 noiembrie 2025. Ziua în care 3 zodii își schimbă destinul, pot câștiga sume importante
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...