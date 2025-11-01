Nicușor Dan a dezvăluit de ce nu s-a căsătorit până la 55 de ani. Când ar pute avea loc marele eveniment

După ani întregi dedicați vieții publice și carierei politice, Nicușor Dan a decis că a venit momentul să acorde mai multă atenție planurilor sale personale. Într-un interviu recent acordat pentru Cotidianul, președintele a vorbit deschis despre un subiect care a stârnit mereu curiozitatea publicului: căsătoria. La 55 de ani, liderul recunoaște că intenționează să facă pasul cel mare, însă doar într-un moment de echilibru și liniște, departe de agitația vieții politice.

Nicușor Dan confirmă oficial că se va căsători

În cadrul interviului, Nicușor Dan a confirmat oficial că planurile de căsătorie sunt reale și că acest eveniment se va întâmpla „100%” în viitorul apropiat. Declarația sa a pus capăt speculațiilor privind viața personală, iar șeful statului a subliniat că nu este vorba despre o decizie luată în grabă, ci despre un pas gândit cu responsabilitate și maturitate.

„Desigur că el se va întâmpla”, a spus Nicușor Dan, referindu-se la momentul căsătoriei.

Președintele a evitat să ofere o dată exactă, dar a insistat asupra faptului că nu mai este doar o intenție, ci o decizie fermă.

De ce nu s-a căsătorit până acum

Întrebat de ce a așteptat până la această vârstă pentru a se căsători, Nicușor Dan a explicat că fiecare pas din viață trebuie făcut la momentul potrivit.

„Este o întrebare personală, deci o să răspund cu o anumită precauție. Au fost multe… Eu cred că gestul ăsta trebuie luat într-o perioadă de liniște și reflecție a vieții tale”, a mărturisit el.

Președintele a adăugat că, în toți acești ani, cariera i-a ocupat o mare parte din timp și energie.

„În toată perioada profesională au fost extrem de multe lucruri care s-au întâmplat”, a adăugat acesta, recunoscând că ritmul intens al vieții publice a lăsat mai puțin loc deciziilor personale.

O relație de două decenii și o familie discretă

Nicușor Dan are o relație stabilă de 20 de ani cu Mirabela Grădinaru, alături de care are doi copii – o fetiță, Aheea, de 9 ani, și un băiat, Antim, de 3 ani. Deși trăiește de mult timp alături de partenera sa, liderul a preferat să păstreze discreția asupra vieții de familie, evitând să transforme aspectele personale într-un subiect public.

Această discreție a fost evidentă și în campania electorală pentru alegerile prezidențiale, când i s-a propus să organizeze nunta în aceeași perioadă.

„Am spus nu. E o chestiune care ține de familie. Se va întâmpla într-un moment de liniște pentru familie”, a explicat el, lăsând să se înțeleagă că nu dorește ca un moment atât de personal să fie influențat de contextul politic.

Prioritățile sale rămân neschimbate

În același interviu, Nicușor Dan a fost întrebat și despre alte aspecte legate de activitatea sa, cum ar fi posibilitatea unei suspendări din funcție. Întrebat ce crede că se va întâmpla mai repede – să fie suspendat sau să se căsătorească –, acesta a răspuns ironic:

„Asta cu suspendarea din funcție. Adevărat că mă străduiesc să respect toate obligațiile. Știți că, pentru orice lege pe care Parlamentul o aprobă, am un termen de 20 de zile pentru a o promulga. Am respectat cu sfințenie toate aceste chestiuni procedurale, tocmai pentru a nu avea orice fel de discuție”.

Astfel, deși și-a asumat în sfârșit intenția de a face pasul către căsătorie, Nicușor Dan pare hotărât să își continue munca cu aceeași rigoare.

Când ar putea avea loc evenimentul

Deși nu a oferit o dată exactă, liderul a subliniat că momentul va fi ales cu grijă și va fi dedicat exclusiv familiei. Căsătoria nu va fi un eveniment public, ci unul intim, organizat într-un cadru restrâns.