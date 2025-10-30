Ministrul de Externe: o altă țară va înlocui militarii americani retrași din România. „Vom avea o prezență NATO întărită”

Retragerea parțială a militarilor americani din România nu va afecta securitatea țării și nici parteneriatul strategic cu SUA, dă asigurări ministrul de Externe, Oana Țoiu. Ea anunță că alți aliați NATO vor trimite trupe și echipamente suplimentare în lunile următoare, pentru a consolida postura defensivă a României. Decizia Washingtonului privind reducerea contingentului militar a fost făcută publică înainte de termen, după apariția informației într-o publicație din Ucraina.

De ce nu a anunțat România retragerea militarilor americani

Ministrul de Externe explică faptul că decizia privind comunicarea publică aparține SUA, iar România nu poate vorbi în numele partenerului său strategic.

”Realitatea este că nicio ţară nu poate comunica decizii în numele altei ţări. De altfel, în istoria noastră bilaterală (româno – americană, n.red.) parteneriatul strategic s-a construit pe încredere şi vrem să-l continuăm aşa, ceea ce înseamnă că noi nu vom putea comunica în locul Statelor Unite ale Americii deciziile lor”, afirmă Oana Țoiu, după cum relatează news.ro.

Potrivit acesteia, autoritățile celor două state conveniseră un anunț comun, însă planul a fost deturnat de publicarea prematură a informației. Retragerea, care vizează aproximativ o mie de militari americani, este o decizie strategică a administrației Trump, dar nu afectează angajamentele SUA față de România.

Va fi afectată securitatea României?

Oana Țoiu subliniază că România nu va rămâne descoperită, întrucât alți aliați NATO vor suplimenta prezența militară.

”Până la sfârşitul anului şi anul viitor, o să vedem o prezenţă întărită NATO în România şi în special o prezenţă întărită NATO în ceea ce priveşte capacitatea de a interveni în cazul în care România ar fi supusă unui risc direct”, afirmă ministrul.

Ea menționează că discuțiile vizează consolidarea apărării aeriene și creșterea capacității de reacție rapidă, fără a oferi însă detalii privind țările care vor trimite efective suplimentare.

A afectat decizia relațiile dintre București și Washington?

Ministrul asigură că parteneriatul rămâne solid.

”Acest parteneriat este într-un moment de încredere, nu este şubrezit, nu este vulnerabil, este un parteneriat de încredere reciprocă, cu obiective comune de viitor”, punctează Oana Țoiu.

Ea critică și reacțiile politice interne apărute după anunț, în special atacurile la adrec sa premierului Ilie Bolojan.

”Premierul Ilie Bolojan este un premier care are încrederea partenerilor noştri şi cred că este riscant şi iresponsabil că anumiţi politicieni încearcă să îl atace pe premier folosind numele altor ţări”, declară ministrul.

România se pregătește astfel pentru o etapă de reașezare strategică în cadrul NATO, cu promisiunea unei prezențe aliate mai puternice pe flancul estic.

