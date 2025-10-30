Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
30 oct. 2025 | 20:46
de Badea Violeta

Ministrul de Externe: o altă țară va înlocui militarii americani retrași din România. „Vom avea o prezență NATO întărită”

ACTUALITATE
Ministrul de Externe: o altă țară va înlocui militarii americani retrași din România. „Vom avea o prezență NATO întărită”
Oana Toiu

Retragerea parțială a militarilor americani din România nu va afecta securitatea țării și nici parteneriatul strategic cu SUA, dă asigurări ministrul de Externe, Oana Țoiu. Ea anunță că alți aliați NATO vor trimite trupe și echipamente suplimentare în lunile următoare, pentru a consolida postura defensivă a României. Decizia Washingtonului privind reducerea contingentului militar a fost făcută publică înainte de termen, după apariția informației într-o publicație din Ucraina.

De ce nu a anunțat România retragerea militarilor americani

Ministrul de Externe explică faptul că decizia privind comunicarea publică aparține SUA, iar România nu poate vorbi în numele partenerului său strategic.

”Realitatea este că nicio ţară nu poate comunica decizii în numele altei ţări. De altfel, în istoria noastră bilaterală (româno – americană, n.red.) parteneriatul strategic s-a construit pe încredere şi vrem să-l continuăm aşa, ceea ce înseamnă că noi nu vom putea comunica în locul Statelor Unite ale Americii deciziile lor”, afirmă Oana Țoiu, după cum relatează news.ro.

Potrivit acesteia, autoritățile celor două state conveniseră un anunț comun, însă planul a fost deturnat de publicarea prematură a informației. Retragerea, care vizează aproximativ o mie de militari americani, este o decizie strategică a administrației Trump, dar nu afectează angajamentele SUA față de România.

Va fi afectată securitatea României?

Oana Țoiu subliniază că România nu va rămâne descoperită, întrucât alți aliați NATO vor suplimenta prezența militară.

”Până la sfârşitul anului şi anul viitor, o să vedem o prezenţă întărită NATO în România şi în special o prezenţă întărită NATO în ceea ce priveşte capacitatea de a interveni în cazul în care România ar fi supusă unui risc direct”, afirmă ministrul.

Ea menționează că discuțiile vizează consolidarea apărării aeriene și creșterea capacității de reacție rapidă, fără a oferi însă detalii privind țările care vor trimite efective suplimentare.

Vezi și SUA pregătesc retragerea de trupe din România. Mesajul transmis de Nicușor Dan UPDATE!

A afectat decizia relațiile dintre București și Washington?

Ministrul asigură că parteneriatul rămâne solid.

”Acest parteneriat este într-un moment de încredere, nu este şubrezit, nu este vulnerabil, este un parteneriat de încredere reciprocă, cu obiective comune de viitor”, punctează Oana Țoiu.

Ea critică și reacțiile politice interne apărute după anunț, în special atacurile la adrec sa premierului Ilie Bolojan.

”Premierul Ilie Bolojan este un premier care are încrederea partenerilor noştri şi cred că este riscant şi iresponsabil că anumiţi politicieni încearcă să îl atace pe premier folosind numele altor ţări”, declară ministrul.

România se pregătește astfel pentru o etapă de reașezare strategică în cadrul NATO, cu promisiunea unei prezențe aliate mai puternice pe flancul estic.

Vezi și Trump reia „imediat” testele nucleare, ca replică la Rusia și China, după peste 30 de ani!

Uraganul „Melissa” a lovit Jamaica. Rafale de vânt de peste 300 km/h și pagube uriașe
Recomandări
Bărbatul care a murit la Spitalul Bagdasar și-a salvat fiica din explozie. Copila de 10 ani a rămas acum orfană
Bărbatul care a murit la Spitalul Bagdasar și-a salvat fiica din explozie. Copila de 10 ani a rămas acum orfană
Prințul William, victorie în instanță. A câștigat procesul cu revista Paris Match pentru încălcarea vieții private
Prințul William, victorie în instanță. A câștigat procesul cu revista Paris Match pentru încălcarea vieții private
UE vrea să impună platformelor Google, Facebook, X și TikTok detectarea și contracararea amenințărilor hibride și a dezinformării
UE vrea să impună platformelor Google, Facebook, X și TikTok detectarea și contracararea amenințărilor hibride și a dezinformării
Accident grav în județul Mureș: două mașini s-au ciocnit, 11 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale
Accident grav în județul Mureș: două mașini s-au ciocnit, 11 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale
Primul robot umanoid casnic pe care îl poți cumpăra îți face treaba în locul tău, dar vine cu un risc pentru intimitate
Primul robot umanoid casnic pe care îl poți cumpăra îți face treaba în locul tău, dar vine cu un risc pentru intimitate
Magicianul Robert Tudor, amendat cu peste 1.700 de euro după ce a închiriat o mașină în Malta: “Au pus cu lumina pe toată mașina”
Magicianul Robert Tudor, amendat cu peste 1.700 de euro după ce a închiriat o mașină în Malta: “Au pus cu lumina pe toată mașina”
Diella, ministrul AI al Albaniei este „însărcinată”, va avea 83 de „copii” asistenți parlamentari
Diella, ministrul AI al Albaniei este „însărcinată”, va avea 83 de „copii” asistenți parlamentari
Ce documente sunt necesare pentru racordarea la gaze și electricitate în locuințele noi
Ce documente sunt necesare pentru racordarea la gaze și electricitate în locuințele noi
Revista presei
Adevarul
De ce clădirile din Turcia se prăbușesc atât de ușor. Dezbatere aprinsă pe Internet după ce cutremurul cu magnitudinea de 6,1 a zguduit țara
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop 31 octombrie 2025. Zodia care va primi un semn important de la univers
Playtech Știri
Familia medicului Ştefania Szabo, decizie neașteptată înainte de înmormântarea directorul medical al SJU Buzău
Playtech Știri
Monica Anghel, probleme de sănătate. Mesajul emoționant transmis de artistă, de pe patul de spital
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...