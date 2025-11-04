Nicuşor Dan, mesaj de condoleanţe după moartea muncitorului român de la Roma: „Dumnezeu să-l odihnească în pace şi să aducă alinare familiei îndurerate”

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, marţi, un mesaj de condoleanţe după moartea muncitorului român prins sub dărâmăturile turnului medieval din Roma şi a lăudat „efortul impresionant al echipelor de salvare italiene”. De asemenea, el a avut un gând pentru toţi românii care lucrează departe de ţară.

Nicușor Dan, mesaj de condoleanțe

„Am aflat cu profundă tristeţe vestea că românul prins sub dărâmăturile turnului medieval din Roma s-a stins azi-noapte la spital. Transmit condoleanţe familiei şi celor apropiaţi. Dumnezeu să-l odihnească în pace şi să aducă alinare familiei îndurerate”, a scris Nicuşor Dan pe reţelele de socializare.

Președintele a adăugat: „Gândurile mele se îndreaptă şi către toţi românii care muncesc departe de casă, cu dăruire şi sacrificiu”.

Totodată, Nicuşor Dan a ţinut să aprecieze eforturile salvatorilor italieni: „Apreciez efortul impresionant al echipelor de salvare italiene, care au încercat, timp de peste 11 ore, să-i salveze viaţa.”

Octav Stroici, originar din Suceava, a fost scos de sub dărâmături în jurul orei locale 23:00, la aproape 12 ore de la prăbuşirea unei părţi din Torre dei Conti, aflată în apropierea Colosseumului. Din nefericire, inima lui s-a oprit în ambulanţă, iar medicii nu au mai reuşit să-l resusciteze.

Bărbatul locuia de mai mulţi ani la periferia Romei şi lucra la lucrările de restaurare ale turnului medieval. Soţia sa a asistat la întreaga operaţiune de salvare, alături de ambasadoarea României la Roma, Gabriela Dancău, potrivit Corriere della Sera.