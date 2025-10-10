Premierul Ungariei, Viktor Orban, surprins la Cluj petrecând, cu un pahar în mână. Liderul de la Budapesta a cântat un cântec maghiar alături de apropiați

Cluj-Napoca a fost, joi seară, gazda unui moment neașteptat care a atras atenția localnicilor și a presei. Premierul Ungariei, Viktor Orban, aflat în oraș cu o zi înainte de deschiderea Congresului UDMR, a fost surprins într-o ipostază relaxată și neoficială, bucurându-se de atmosfera specifică centrului vechi al orașului.

O seară relaxată în inima Clujului

Departe de formalitatea întâlnirilor politice, liderul de la Budapesta a petrecut o seară calmă, în compania apropiaților săi, la o terasă din Piața Unirii. Imaginile apărute în spațiul public îl arată pe premierul maghiar cu un pahar în mână, fredonând un cântec popular maghiar, în timp ce era acompaniat de muzicanți aduși special pentru moment.

Sursele citate de Cluj24 susțin că Viktor Orban a ajuns joi seară la Cluj-Napoca, cazându-se la Hotelul Vibre, situat pe strada Constantin Brâncuși. După o călătorie lungă, premierul a ales să se relaxeze alături de o parte a staff-ului său, într-un cadru prietenos, la cunoscutul local Rhédey Café, aflat chiar în centrul istoric al orașului.

Atmosfera a fost una destinsă, iar gesturile premierului au părut naturale și pline de bună dispoziție. Momentul a devenit rapid viral pe rețelele sociale, mai ales după ce au fost făcute publice imaginile în care Orban cântă versurile unui cântec tradițional maghiar.

Melodia aleasă de liderul ungar, un cântec popular binecunoscut în comunitățile maghiare, conține versurile „Noi nu plecăm de aici”, o expresie cu puternică încărcătură simbolică.

Reacția localului: „Vă așteptăm cu drag și altă dată!”

Personalul cafenelei a confirmat prezența premierului și a transmis un mesaj prietenos, în ton cu atmosfera relaxată a serii.

„Bine ați venit la Rhédey, domnule prim-ministru! Vă așteptăm cu drag și altă dată!”, a fost mesajul transmis public de conducerea localului din Piața Unirii.

Momentul nu a avut un caracter politic, ci mai degrabă unul social, de destindere, înaintea unui eveniment oficial important.

Viktor Orban, prezent la Congresul UDMR

Vizita la Cluj are loc în contextul în care Viktor Orban participă, vineri, la Congresul UDMR, desfășurat la centrul de evenimente din Juc-Herghelie, în județul Cluj. Premierul ungar este invitat să susțină un discurs în fața delegaților Uniunii, ocazie cu care vor fi discutate aspecte legate de colaborarea politică și comunitățile maghiare din România.

Pe agenda vizitei se află și o întrevedere cu președintele României, Nicușor Dan, o întâlnire care urmează să aibă loc în marja evenimentului organizat de UDMR.

Sursele au precizat că liderul de la Budapesta a venit la Cluj însoțit de o parte a echipei sale guvernamentale și de reprezentanți ai FIDESZ, partidul său de guvernământ.

O vizită între protocol și convivialitate

Deși scopul oficial al vizitei este participarea la Congresul UDMR, gestul premierului de a ieși la o terasă locală și de a cânta alături de prieteni a fost interpretat ca un semn de deschidere și apropiere față de comunitatea maghiară din Transilvania.

Momentul a devenit rapid subiect de presă, fiind privit ca o scenă atipică pentru un lider politic aflat într-o deplasare oficială. Cu toate acestea, atmosfera generală a fost una de calm și relaxare, semn că premierul Orban a preferat să îmbine protocolul cu o seară obișnuită, într-unul dintre cele mai animate orașe din România.

Viktor Orban și-a început vizita la Cluj într-un mod neașteptat, departe de tribunele politice, alegând să se bucure de o seară în care a combinat muzica, compania apropiaților și tradiția maghiară. Iar mesajul transmis de localul Rhédey Café pare să fi completat perfect tonul serii: