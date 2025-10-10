Nicuşor Dan a semnat legea care acordă 8 zile de muncă de la domiciliu pentru angajații care au în îngrijire copii cu handicap

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a promulgat joi legea care oferă un sprijin semnificativ părinţilor care au în întreţinere copii cu dizabilităţi. Potrivit noilor prevederi, aceşti salariaţi vor beneficia de opt zile pe lună în care pot lucra de la domiciliu sau în regim de telemuncă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, cu modificările şi completările ulterioare.

8 zile de muncă de la domiciliu pentru unii angajați

Legea promulgată completează articolul 1181 din Codul muncii (Legea nr. 53/2003) şi introduce o prevedere esenţială pentru părinţii care se confruntă cu provocările zilnice ale îngrijirii unui copil cu handicap. Scopul actului normativ este de a sprijini echilibrul dintre viaţa profesională şi cea personală a acestor familii, oferindu-le flexibilitate în organizarea timpului de lucru şi posibilitatea de a fi mai aproape de copiii lor.

Concret, noua lege prevede că salariaţii care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani, încadraţi într-un grad de handicap, au dreptul la opt zile de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă, lunar. Aceste zile pot fi folosite integral sau fracţionat, în funcţie de nevoile familiei şi de acordul cu angajatorul.

Totuşi, legea introduce şi o excepţie importantă: aceste dispoziţii nu se aplică în situaţiile în care natura activităţii desfăşurate nu permite munca la distanţă – de exemplu, în domenii care necesită prezenţă fizică, cum ar fi producţia, transporturile sau sănătatea.

Cum pot beneficia de zilele libere

Pentru părinţii care au în întreţinere doi sau mai mulţi copii încadraţi în grad de handicap, numărul zilelor libere se majorează cu două zile pentru fiecare copil în plus. Astfel, un salariat care îngrijeşte doi copii cu dizabilităţi va avea dreptul la zece zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă.

De aceleaşi beneficii pot beneficia şi părinţii care au în grijă copii gemeni, tripleţi sau multipleţi, chiar dacă aceştia nu sunt încadraţi în grad de handicap, până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Pentru a beneficia de aceste facilităţi, salariaţii trebuie să depună la angajator o cerere scrisă, însoţită de certificatul de încadrare într-un grad de handicap al copilului, eliberat conform legii. Angajatorul are obligaţia de a analiza solicitarea şi de a permite desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă, acolo unde acest lucru este posibil.