Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit la Palatul Victoria cu trimisul special al președintelui SUA, Paolo Zampolli

Premierul Ilie Bolojan a avut, miercuri, o întrevedere la Palatul Victoria cu Paolo Zampolli, trimisul special al președintelui Statelor Unite ale Americii pentru parteneriate globale.

Discuțiile au vizat consolidarea Parteneriatului Strategic dintre România și SUA, cu accent pe dezvoltarea unor proiecte comune în domenii cheie pentru ambele țări.

„România şi Statele Unite ale Americii colaborează strâns pentru a consolida parteneriatul nostru strategic, transformând oportunităţile comune în beneficii reale pentru cetăţenii noştri”, a transmis premierul Ilie Bolojan într-un mesaj publicat pe platforma X, după întâlnirea oficială.

Potrivit Guvernului, dialogul dintre cei doi oficiali a vizat atât aspecte economice, cât și politice, cu accent pe colaborarea în domeniul securității, investițiilor și tehnologiilor emergente. Vizita lui Paolo Zampolli la București marchează o nouă etapă în dinamica relațiilor bilaterale, România fiind considerată un partener important al SUA în regiune.

În aceeași zi, premierul a avut și o întrevedere cu o delegație a agenției internaționale de rating Moody’s, aflată în România în cadrul evaluărilor periodice.

Discuțiile cu reprezentanții Moody’s s-au concentrat pe situația bugetară actuală și pe perspectivele economice ale României. Ilie Bolojan a recunoscut că țara traversează o criză bugetară, însă a subliniat că aceasta poate fi depășită prin aplicarea unui set coerent de măsuri. Printre acestea se numără noi reforme menite să asigure o mai bună finanțare și o prioritizare eficientă a investițiilor publice, dar și corectarea unor dezechilibre existente în sistem.

„Guvernul este hotărât să aplice un program de măsuri care să stabilizeze finanțele publice și să sprijine dezvoltarea pe termen lung”, a afirmat premierul, potrivit unui comunicat al Executivului.

Întâlnirile de miercuri subliniază atât angajamentul României de a-și întări parteneriatele strategice internaționale, cât și preocuparea autorităților pentru consolidarea stabilității economice și a încrederii investitorilor.