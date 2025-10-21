Prefabricat sau monolit? Cum recunoști tipul de bloc în care locuiești și ce tip de construcție rezistă mai bine la cutremur

Când vine vorba despre alegerea unei locuințe, siguranța ar trebui să fie pe primul loc. Poziționarea, vecinătățile, designul interior sau accesul la transportul public sunt aspecte importante, dar ele devin secundare atunci când discutăm despre stabilitatea clădirii în caz de cutremur. În ultimii ani, tot mai mulți cumpărători se întreabă ce tip de construcție este mai sigură: cea realizată din beton monolit sau cea ridicată din elemente prefabricate. Deși ambele respectă normele actuale de siguranță seismică, există diferențe semnificative între ele, iar cunoașterea acestora te poate ajuta să faci o alegere informată.

Cum îți dai seama dacă locuiești într-un bloc monolit sau prefabricat

Blocurile monolite sunt construite direct în șantier, prin turnarea betonului în cofraje. Acest proces asigură o structură compactă, continuă, fără rosturi între elemente.

În schimb, blocurile prefabricate sunt alcătuite din panouri sau elemente realizate în fabrică și montate ulterior pe șantier. De obicei, îmbinările dintre plăci pot fi vizibile la exterior sau la nivelul balconului, un indiciu că imobilul este prefabricat.

În blocurile monolite, pereții și plafoanele au un aspect uniform, iar structura pare ”dintr-o bucată”. Totuși, multe clădiri moderne combină cele două tehnologii, rezultând structuri mixte, care îmbină avantajele ambelor tipuri de execuție.

Care sunt avantajele și dezavantajele fiecărui tip de construcție

Betonul monolit oferă o rigiditate ridicată și este potrivit pentru clădiri de orice înălțime. Structura sa continuă reduce riscul de fisuri majore și menține stabilitatea în timpul seismelor puternice.

Dezavantajul este însă costul: turnarea pe șantier durează mai mult, necesită cofraje scumpe și o execuție atentă. Pe de altă parte, construcțiile prefabricate sunt mai economice și mai rapide de realizat.

Calitatea elementelor este uniformă, fiind controlată în fabrică, iar în cazul deteriorărilor, componentele pot fi înlocuite mai ușor. Totuși, aceste clădiri au o rigiditate mai redusă și sunt recomandate mai ales pentru imobilele cu puține etaje.

Ce tip de construcție rezistă mai bine la cutremur

Rezistența la cutremur depinde, în primul rând, de proiectare și de calitatea execuției, nu doar de tipul de structură. Un bloc monolit bine turnat va fi foarte stabil, dar și un prefabricat realizat corect, cu rosturi etanșe și armături solide, poate face față unui seism major.

Conform legislației actuale, toate clădirile ridicate după 2014 trebuie să suporte cutremure de peste 8 grade pe scara Richter. De aceea, atunci când cumperi o locuință, este esențial să verifici anul construcției, planul structural și eventualele reparații sau crăpături apărute în timp.

Iar dacă nu ești sigur de tipul blocului, consultă un expert în construcții – doar o evaluare profesională îți poate garanta că locuința aleasă îți oferă siguranța pe care o cauți.