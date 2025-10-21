Ultima ora
Pană globală de internet: aplicații și site-uri populare, paralizate din cauza unei defecțiuni la Amazon Web Services
21 oct. 2025 | 07:50
de Badea Violeta

Prefabricat sau monolit? Cum recunoști tipul de bloc în care locuiești și ce tip de construcție rezistă mai bine la cutremur

ACTUALITATE
Prefabricat sau monolit? Cum recunoști tipul de bloc în care locuiești și ce tip de construcție rezistă mai bine la cutremur
Bloc locuinte. Sursa foto: Profimedia

Când vine vorba despre alegerea unei locuințe, siguranța ar trebui să fie pe primul loc. Poziționarea, vecinătățile, designul interior sau accesul la transportul public sunt aspecte importante, dar ele devin secundare atunci când discutăm despre stabilitatea clădirii în caz de cutremur. În ultimii ani, tot mai mulți cumpărători se întreabă ce tip de construcție este mai sigură: cea realizată din beton monolit sau cea ridicată din elemente prefabricate. Deși ambele respectă normele actuale de siguranță seismică, există diferențe semnificative între ele, iar cunoașterea acestora te poate ajuta să faci o alegere informată.

Cum îți dai seama dacă locuiești într-un bloc monolit sau prefabricat

Blocurile monolite sunt construite direct în șantier, prin turnarea betonului în cofraje. Acest proces asigură o structură compactă, continuă, fără rosturi între elemente.

În schimb, blocurile prefabricate sunt alcătuite din panouri sau elemente realizate în fabrică și montate ulterior pe șantier. De obicei, îmbinările dintre plăci pot fi vizibile la exterior sau la nivelul balconului, un indiciu că imobilul este prefabricat.

Vezi și:
„Nu sunați la Distrigaz!”, mesajul periculos care circulă prin blocurile din Bucureşti. De ce a devenit acest îndemn o normalitate
Bloc construit din panouri prefabricate sau din cărămidă? Care este mai rezistent

În blocurile monolite, pereții și plafoanele au un aspect uniform, iar structura pare ”dintr-o bucată”. Totuși, multe clădiri moderne combină cele două tehnologii, rezultând structuri mixte, care îmbină avantajele ambelor tipuri de execuție.

Care sunt avantajele și dezavantajele fiecărui tip de construcție

Betonul monolit oferă o rigiditate ridicată și este potrivit pentru clădiri de orice înălțime. Structura sa continuă reduce riscul de fisuri majore și menține stabilitatea în timpul seismelor puternice.

Dezavantajul este însă costul: turnarea pe șantier durează mai mult, necesită cofraje scumpe și o execuție atentă. Pe de altă parte, construcțiile prefabricate sunt mai economice și mai rapide de realizat.

Calitatea elementelor este uniformă, fiind controlată în fabrică, iar în cazul deteriorărilor, componentele pot fi înlocuite mai ușor. Totuși, aceste clădiri au o rigiditate mai redusă și sunt recomandate mai ales pentru imobilele cu puține etaje.

Ce tip de construcție rezistă mai bine la cutremur

Rezistența la cutremur depinde, în primul rând, de proiectare și de calitatea execuției, nu doar de tipul de structură. Un bloc monolit bine turnat va fi foarte stabil, dar și un prefabricat realizat corect, cu rosturi etanșe și armături solide, poate face față unui seism major.

Conform legislației actuale, toate clădirile ridicate după 2014 trebuie să suporte cutremure de peste 8 grade pe scara Richter. De aceea, atunci când cumperi o locuință, este esențial să verifici anul construcției, planul structural și eventualele reparații sau crăpături apărute în timp.

Iar dacă nu ești sigur de tipul blocului, consultă un expert în construcții – doar o evaluare profesională îți poate garanta că locuința aleasă îți oferă siguranța pe care o cauți.

Vremea se schimbă radical: România trece de la 26°C la -2°C. Prognoza meteo până la sfârșitul lunii
Recomandări
Recuperarea banilor de pe rovinietă: situațiile în care este posibilă restituirea
Recuperarea banilor de pe rovinietă: situațiile în care este posibilă restituirea
INTERVIU cu actrița Olivia Popică, Sonia în „Cravata Galbenă” – despre curaj, sensibilitate și felul în care o poveste românească a cucerit lumea
EXCLUSIV
INTERVIU cu actrița Olivia Popică, Sonia în „Cravata Galbenă” – despre curaj, sensibilitate și felul în care o poveste românească a cucerit lumea
Întâlnirea dintre Trump și Putin, incertă după anularea discuțiilor Rubio – Lavrov, spune CNN
Întâlnirea dintre Trump și Putin, incertă după anularea discuțiilor Rubio – Lavrov, spune CNN
INTERVIU despre prima carte românească ce tratează îngrozitorul caz al soților Pelicot. De vorbă cu Andrei Velea, autorul romanului „Fără știrea ei”
EXCLUSIV
INTERVIU despre prima carte românească ce tratează îngrozitorul caz al soților Pelicot. De vorbă cu Andrei Velea, autorul romanului „Fără știrea ei”
Ajutor de la stat de 15.000 de lei pentru românii care vor să aibă copii. Cum te înscrii în programul de susținere a natalității în 2025
Ajutor de la stat de 15.000 de lei pentru românii care vor să aibă copii. Cum te înscrii în programul de susținere a natalității în 2025
Premieră mondială: primul test 6G terahertz atinge viteza record de 145 Gbps
Premieră mondială: primul test 6G terahertz atinge viteza record de 145 Gbps
Tornadă puternică lângă Paris. O persoană a murit, iar mai multe gospodării au fost devastate
Tornadă puternică lângă Paris. O persoană a murit, iar mai multe gospodării au fost devastate
Se schimbă legea pentru medicii din România, nu mai iau decizii pe opinie și bănuieli. Principiile etice și deontologia profesională, obligatorii
Se schimbă legea pentru medicii din România, nu mai iau decizii pe opinie și bănuieli. Principiile etice și deontologia profesională, obligatorii
Revista presei
Adevarul
Dezamăgirea unui cuplu britanic după 9 ani în Bulgaria: „Pensionarea de vis s-a transformat în coșmar. Am fost aproape omorâți de sistemul medical”
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop marți, 21 octombrie 2025. Zodia care se confruntă cu trecutul, o problemă veche trebuie rezolvată
Playtech Știri
Gabriela Firea este bunică. Primele imagini cu fostul edil al Capitalei şi nepoţica sunt foarte emoţionante. Foto
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 20 octombrie 2025. Nativii Berbec primesc o veste importantă
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...