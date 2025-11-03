Ultima ora
Cât de îndatorată este România față de restul Europei. Harta actualizată a datoriilor
03 nov. 2025 | 12:24
de Badea Violeta

Pomul din Asia devenit vedetă în România. Fructele lui se vând la preț de lux în supermarketuri

AFACERI
Pomul din Asia devenit vedetă în România. Fructele lui se vând la preț de lux în supermarketuri
Arbore asiatic devenit popular in Romania. Sursa foto: Profimedia

Un arbore exotic din Asia, curmalul chinezesc sau jujube, a câștigat popularitate rapidă în România. Fructele sale sunt căutate și se vând la prețuri ridicate în supermarketuri, atrăgând atât iubitorii de exotice, cât și pasionații de sănătate. Cultivarea și comercializarea acestui pom au creat un segment de nișă în piața românească de fructe.

Ce este curmalul chinezesc și de ce este apreciat

Curmalul chinezesc, cunoscut și sub numele de jujube sau Ziziphus jujuba, este originar din Asia și are o tradiție de mii de ani în medicina și gastronomia orientală.

Arborele produce fructe mici, ovale, cu un gust dulce-acrișor, bogate în vitamine și antioxidanți. Popularitatea sa în România se datorează nu doar aspectului exotic, ci și proprietăților nutriționale, care atrag consumatorii preocupați de sănătate și dietă echilibrată.

Fructele pot fi consumate proaspete sau uscate și sunt integrate în diverse preparate culinare, de la gustări până la deserturi sofisticate. În supermarketuri, prețul lor poate ajunge la niveluri ridicate, comparabile cu alte fructe exotice importate.

Cum a ajuns curmalul chinezesc popular în România

Interesul pentru curmalul chinezesc a crescut odată cu importul de plante și semințe și cu apariția inițiativelor de cultivare locală în grădini și livezi experimentale.

Fermierii și antreprenorii agricoli au observat cererea crescută pe piață și au început să cultive jujube pentru comercializare, profitând de gustul aparte și de calitățile sale nutritive.

Pe lângă piața tradițională de legume și fructe, fructele curmalului sunt prezente și în magazinele bio și în rafturile dedicate produselor premium.

Strategia de marketing include accentuarea clară a beneficiilor pentru sănătate și a caracterului exotic unic al fructelor, ceea ce justifică prețurile relativ ridicate.

Care sunt perspectivele pentru consum și cultivare în România

Popularitatea curmalului chinezesc în România indică o tendință de diversificare a culturilor și de introducere a fructelor exotice pe piața locală.

Pe termen mediu, cererea pentru jujube ar putea crește, stimulând noi investiții în livezi specializate și în distribuția fructelor proaspete sau uscate.

Producția autohtonă poate contribui la scăderea dependenței de importuri, dar menținerea prețurilor ridicate va depinde de costurile de cultivare, transport și depozitare.

În același timp, consumatorii români încep să fie mai deschiși către fructe exotice și superalimente, ceea ce poziționează curmalul chinezesc drept o vedetă a pieței de nișă, cu potențial de creștere continuă în anii următori.

