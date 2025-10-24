Ultima ora
Legislație
Copacii pe care nu ai voie să-i tai, chiar dacă sunt în curtea ta. Amenzile pot ajunge la 10.000 de lei
Arborii protejati de lege, pe care nu ai voie sa-i tai. Sursa foto: Profimedia

Puțini români știu că anumite specii de pomi sunt protejate prin lege și nu pot fi tăiate fără autorizație, chiar dacă se află pe proprietate privată. Cei care încalcă regulile riscă amenzi consistente, de până la 10.000 de lei. Printre acești arbori se numără nu doar nucul, ci și alte specii considerate valoroase din punct de vedere economic și ecologic.

Ce copaci sunt protejați de lege

Legea pomiculturii nr. 348/2003 stabilește clar care sunt arborii din categoria nuciferelor protejați și în ce condiții pot fi tăiați. Pe lista interdicțiilor se află nucul, migdalul, castanul comestibil și alunul. Toți fac parte din categoria speciilor a căror tăiere este permisă doar cu aprobarea autorităților competente.

”Tăierea unui nuc sau castan comestibil, indiferent de sistemul de cultură sau de forma de proprietate, se face pe baza autorizaţiei-model prevăzute în anexa nr. 3a) sau 3b) la prezenta lege, cu obligaţia plantării prealabile a 5 pomi tineri din soiurile recomandate şi autorizate”, se precizează în Legea pomiculturii.

Astfel, chiar dacă un astfel de pom se află în curtea proprie, proprietarul nu îl poate îndepărta după bunul plac. Tăierea fără autorizație atrage o sancțiune contravențională cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei, aplicată de reprezentanții Ministerului Agriculturii, Ministerului Economiei sau Ministerului de Interne.

Cum poți obține autorizația de tăiere

Pentru persoanele care au un singur pom de acest tip în curte, legea prevede o procedură simplificată. Cererea pentru tăierea unui nuc sau castan comestibil răzleț trebuie depusă cu cel puțin trei luni înainte de data propusă pentru tăiere. Direcțiile județene pentru agricultură verifică situația la fața locului și decid dacă aprobă sau nu solicitarea.

În cazul plantațiilor sau al mai multor arbori, procedura este mai complexă. Documentația trebuie depusă cu șase luni înainte, iar evaluarea tehnică este realizată de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură sau de stațiunile pomicole din zonă.

În ce situații poți tăia legal un nuc sau un castan

Legea permite tăierea arborilor protejați doar în anumite condiții bine definite:

  • când pomul este bătrân și are peste 60% din ramuri uscate;
  • când se află într-o zonă unde urmează să se construiască un obiectiv de interes național sau local;
  • când este plantat pe marginea drumurilor și pune în pericol siguranța circulației.

Autoritățile sunt obligate să țină evidența tuturor nucilor și castanilor existenți pe teritoriul țării, inclusiv a celor de pe terenuri private. De asemenea, regulile privind autorizarea tăierii se aplică în egală măsură și castanilor comestibili, nu doar nucilor.

Așadar, înainte să iei drujba în mână, este important să verifici dacă pomul tău nu face parte dintr-o specie protejată. O simplă tăiere fără aprobare se poate transforma într-o amendă usturătoare de până la 10.000 de lei.

