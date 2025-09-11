PlayStation Plus Extra și Premium: Jocuri noi în septembrie 2025, de la wrestling la un clasic Legacy of Kain, plus multe altele

Sony a anunțat lista de jocuri care vor fi disponibile în catalogul PlayStation Plus Extra și Premium începând cu 16 septembrie 2025.

Luna aceasta, selecția este mai restrânsă, cu opt titluri noi, dar include câteva jocuri deosebite, precum WWE 2K25, Crow Country și un clasic al seriei Legacy of Kain, disponibil pentru prima dată pe PS5 și PS4, scrie GameSpot.

Titluri pentru fanii luptei și strategiilor

WWE 2K25 continuă tradiția seriei, oferind gameplay rafinat și noi moduri de joc. Jucătorii pot evolua de la rookie la star de Wrestlemania și pot explora Bloodline Dynasty în Showcase mode, experimentând meciuri captivante și spectaculoase.

Pentru iubitorii de strategie, Persona 5 Tactica oferă o abordare turn-based cu o poveste inedită. Phantom Thieves sunt transportați într-o lume stranie, plină de provocări, unde trebuie să inițieze o revoluție, combinând elemente tradiționale ale seriei Persona cu inspirații din genul Isekai.

Aventură și groază în titluri variate

Green Hell propune o experiență de supraviețuire în jungla amazoniană, în care jucătorii trebuie să folosească tehnici reale de vânătoare, luptă și recoltare pentru a supraviețui în acest open-world provocator.

Fate/Samurai Remnant, un RPG acțiune cu influențe musou, îi pune pe jucători în pielea lui Miyamoto Iori, luptându-se în Războiul Sfântului Graal din Japonia Edo.

Crow Country și Conscript aduc elemente de groază cu influențe nostalgice. Crow Country ne poartă într-un parc tematic abandonat, plin de creaturi amenințătoare, unde protagonista Mara Forest investighează legătura ei cu acest loc misterios.

Conscript recreează atmosfera înfricoșătoare a Primului Război Mondial, urmărind un soldat francez care încearcă să-și găsească fratele dispărut în timpul Bătăliei de la Verdun.

The Invincible oferă o experiență sci-fi cu atmosferă retro-futuristă, în care explorarea planetei Regis 3 dezvăluie un mister complex și o poveste despre ambițiile și prejudecățile umane.

În cele din urmă, Legacy of Kain: Defiance este vedeta acestei luni, aducând pentru prima dată pe PS5 și PS4 aventura clasică PS2.

Jocul îl urmărește pe Kain și Raziel în lupta lor împotriva forțelor întunecate, într-o lume marcată de conflict și intrigă. Subiectul combină acțiunea și povestea captivantă, oferind fanilor seriei o experiență clasică cu grafică și gameplay modernizate.

Abonații PlayStation Plus Extra și Premium vor putea accesa aceste titluri începând cu 16 septembrie, completând oferta lunii care include deja jocuri precum Psychonauts 2, Stardew Valley și Viewfinder, disponibile până pe 6 octombrie.