PlayStation 5 atinge pragul de 80 de milioane de unități vândute și se distanțează puternic de Xbox

08 aug. 2025 | 08:24
de Mihai Liviu

Tehnologie, Știință & Digital
Sony a anunțat că a livrat oficial 80,3 milioane de console PlayStation 5 de la lansarea acestui model, confirmând astfel succesul continuu al celei mai noi generații de console de jocuri. Cifra, care include și vânzările din al doilea trimestru al anului, plasează PS5 pe un trend similar cu cel al consolei PlayStation 4, dar într-un context de concurență mai dezechilibrată.

Comparativ, Microsoft a evitat în ultimii ani să publice date oficiale privind vânzările consolei Xbox Series X/S, însă estimările independente indică în jur de 30 de milioane de unități vândute — o cifră mai mică de jumătate față de PS5. Această discrepanță ar putea fi unul dintre motivele pentru care compania americană a ales să păstreze tăcerea privind performanțele comerciale ale consolei sale.

Vânzările de jocuri cresc, iar PlayStation Network atinge un nou record

Pe lângă performanțele hardware, Sony a raportat și o creștere semnificativă în zona de software: 65,9 milioane de jocuri pentru PS4 și PS5 au fost vândute în al doilea trimestru al anului, în creștere cu 12 milioane față de aceeași perioadă din 2024. Aceste rezultate indică un interes susținut al gamerilor pentru ecosistemul PlayStation.

În paralel, serviciul PlayStation Network – platforma online care permite acces la jocuri digitale, multiplayer și alte facilități – a încheiat trimestrul cu 123 de milioane de utilizatori activi, un nou vârf pentru companie.

Divizia Game & Network Services, care acoperă toate activitățile legate de PlayStation, a generat în al doilea trimestru venituri de 6,46 miliarde de dolari, marcând o creștere anuală de 8,3%. Aceste cifre confirmă că, în ciuda provocărilor globale, Sony continuă să domine industria jocurilor video printr-un mix de hardware de succes, conținut atrăgător și servicii online extinse.

