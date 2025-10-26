Permisul auto fără durată fixă: Ce schimbări pregătește Ministerul Afacerilor Interne în legislația rutieră

Ministerul Afacerilor Interne a pus în dezbatere publică un proiect de lege care ar putea schimba radical modul în care este stabilită valabilitatea permiselor de conducere.

Conform propunerii, durata de valabilitate a permisului nu va mai fi fixă, ci va depinde de evaluările medicale periodice ale fiecărui șofer.

Scopul acestei inițiative este de a spori siguranța rutieră și de a alinia legislația românească la standardele europene. Noua reglementare ar urma să introducă termene de valabilitate diferențiate, adaptate vârstei și stării de sănătate a conducătorilor auto.

Permisul, condiționat de evaluările medicale periodice

Concret, proiectul prevede că șoferii vor trebui să efectueze controale medicale mai frecvente, în funcție de vârstă și de eventualele afecțiuni diagnosticate.

Astfel, după o anumită vârstă, perioada de valabilitate a permisului ar putea fi redusă, pentru a garanta că persoanele aflate la volan sunt apte din punct de vedere medical.

Ministerul precizează că evaluarea va fi realizată de medici autorizați, iar avizul emis de aceștia va fi esențial pentru reînnoirea documentului. În lipsa acestui aviz, șoferii nu vor putea obține un nou permis, indiferent de istoricul lor rutier.

Măsura ar urma să fie aplicată gradual, cu accent pe prevenirea accidentelor cauzate de afecțiuni medicale neidentificate sau netratate la timp.

De asemenea, autoritățile iau în calcul digitalizarea procesului de evaluare și interconectarea bazelor de date medicale cu sistemul de evidență a permiselor.

Alte modificări propuse de MAI în legislația rutieră

În cadrul aceleiași reforme, Ministerul Afacerilor Interne propune și actualizarea regimului sancțiunilor rutiere. Printre schimbări se numără noi modalități de aplicare a amenzilor și introducerea unor instrumente digitale menite să simplifice procedurile administrative.

Totodată, proiectul prevede modernizarea modului în care sunt monitorizate abaterile rutiere, cu accent pe automatizarea procesului de constatare și pe creșterea transparenței.

Scopul final, spun reprezentanții MAI, este reducerea numărului de accidente și responsabilizarea șoferilor printr-un sistem mai eficient și mai predictibil.

Proiectul de lege se află în prezent în dezbatere publică, iar adoptarea sa depinde de rezultatele consultărilor și de avizul final al Guvernului.

Dacă măsurile vor fi aprobate, România ar urma să devină una dintre primele țări din regiune care condiționează direct valabilitatea permisului de conducere de controalele medicale regulate.