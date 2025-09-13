Ultima ora
România și Bulgaria rămân la finalul clasamentului UE privind speranța de viață. Cauzele decalajului țării noastre
13 sept. 2025 | 09:00
de Alexandru Puiu

Ce se întâmplă dacă circuli cu o copie xerox după permisul de conducere, dar cu carnetul de șoferi expirat. Cât e amenda, cum ai putea scăpa de ea
Permisul de conducere este obligatoriu / foto: Playtech

În 2025, Codul Rutier nu lasă loc de interpretări: dacă ești prins conducând cu permisul de conducere expirat sau cu o simplă copie xerox a acestuia, riști amenzi considerabile. Deși mulți șoferi cred că astfel de situații sunt tratate cu indulgență, legislația este strictă și sancțiunile pot depăși cu mult așteptările.

Situațiile cele mai frecvente sunt cele în care șoferii uită să își reînnoiască permisul la timp sau aleg să circule cu o copie xerox, pe motiv că „originalul e prea valoros să fie purtat zilnic”. În ambele cazuri, legea prevede clar amenzi usturătoare. Totuși, există și soluții pentru a scăpa de sancțiunile maxime.

Ce se întâmplă dacă ești prins cu permis expirat

Permisul de conducere are o valabilitate limitată, de obicei de 10 ani pentru categoriile uzuale (B, C, D). Odată ce expiră, nu mai ai voie legal să conduci, chiar dacă documentul este încă asupra ta.

Dacă ești oprit de poliție cu permisul expirat, sancțiunea este între 6 și 8 puncte de amendă. În 2025, asta înseamnă o amendă care poate depăși 1.600 de lei. În plus, dacă refuzi să îți reînnoiești documentul, nu vei putea demonstra că ești apt să conduci, deoarece procesul de reînnoire include obligatoriu vizita medicală.

Pentru a evita sancțiunea, cel mai sigur este să verifici periodic valabilitatea permisului și să faci programare online la Direcția Permise din timp. În unele cazuri, dacă dovedești că ai inițiat deja procedura de reînnoire (programare, fișă medicală depusă), poliția poate aplica avertisment în loc de amendă, însă asta rămâne la latitudinea agentului.

Este legal să conduci cu o copie xerox după permis?

Legea circulației obligă șoferii să prezinte în original anumite documente atunci când sunt opriți: permisul de conducere, actul de identitate, certificatul de înmatriculare și polița RCA (aceasta din urmă putând fi prezentată și în format electronic).

Dacă ai doar o copie xerox a permisului, ești pasibil de amendă conform Art. 101 (18) din Codul Rutier. Aceasta se încadrează la clasa a III-a de sancțiuni și poate ajunge până la 1.200 de lei.

Singura situație în care poți scăpa mai ușor este dacă dovedești ulterior, la sediul poliției, că deții permisul valabil în original și că a fost doar o omisiune. În astfel de cazuri, sancțiunea poate fi redusă sau transformată în avertisment.

Pentru că aceste amenzi pot fi trimise și prin poștă, în baza unei înregistrări video sau a unei constatări ulterioare, riscul de a scăpa fără sancțiune este destul de mic.

Cum eviți amenda și conduci în siguranță

Dacă ai permisul expirat, soluția unică este reînnoirea acestuia. Dacă ai doar copia xerox la tine, asigură-te că circuli cu documentele originale, mai ales că poliția verifică frecvent valabilitatea lor.

În concluzie, atât permisul expirat, cât și copia xerox nu sunt recunoscute de lege ca documente valide. Amenda poate fi usturătoare, însă cu puțină atenție și organizare îți poți evita aceste situații.

