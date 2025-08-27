Ultima ora
Studiu Harvard: Care este cel mai mare regret al femeilor la vârsta a treia, conform oamenilor de știință
27 aug. 2025 | 22:08
de Bianca Dumbrăveanu

Pericol ascuns în oje semipermanente și geluri UV: ANPC recomandă evitarea produselor cu TPO, interzis în UE din septembrie

Pericol ascuns în oje semipermanente și geluri UV: ANPC recomandă evitarea produselor cu TPO, interzis în UE din septembrie

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) trag un semnal de alarmă pentru toți cei care folosesc produse cosmetice pentru unghii. Începând cu 1 septembrie, Uniunea Europeană a interzis utilizarea unui ingredient prezent în oje semipermanente și geluri UV – TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide). Motivul este legat de riscurile pe care această substanță le poate avea asupra sănătății, mai ales atunci când este folosită în mod repetat sau în concentrații ridicate. România, ca stat membru al UE, s-a aliniat acestei interdicții, iar ANPC a început deja acțiuni de informare și verificare pentru a proteja consumatorii.

Ce este TPO și de ce a fost interzis

TPO, cunoscut în industria cosmetică drept un agent utilizat la întărirea produselor pentru unghii sub lampa UV, a fost analizat de specialiștii europeni în domeniu. Concluzia acestora a fost că utilizarea substanței pe termen lung sau în cantități mari poate provoca efecte negative asupra sănătății. Din acest motiv, Comisia Europeană a decis ca, de la 1 septembrie, TPO să fie complet interzis în produsele cosmetice.

ANPC a subliniat că această măsură nu este una singulară, ci face parte dintr-un cadru mai amplu de reglementări care privesc protecția consumatorilor în fața ingredientelor periculoase. România este obligată să respecte aceste reguli și să asigure supravegherea pieței prin controale și sancțiuni aplicate comercianților care nu se conformează.

ANPC: „Verificați etichetele produselor”

Reprezentanții ANPC le recomandă consumatorilor să fie atenți atunci când cumpără produse pentru manichiură, mai ales cele de tip semipermanent sau geluri UV.

„Vă recomandăm ca la achiziţionarea produselor cosmetice să verificaţi eticheta, în special în cazul celor pentru unghii (oje semipermanente, geluri UV etc.). Căutaţi în lista de ingrediente denumirea: Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide sau prescurtarea TPO. Evitaţi achiziţionarea produselor care conţin TPO. Acest ingredient este interzis în Uniunea Europeană începând cu luna septembrie, întrucât poate prezenta riscuri pentru sănătate atunci când este utilizat în mod repetat sau în concentraţii mari”, au transmis reprezentanţii ANPC.

În plus, instituția recomandă ca, în cazul în care un consumator descoperă un produs cu TPO pe piață, acesta să nu fie folosit. Persoana respectivă trebuie să informeze comerciantul despre nereguli și, pe baza bonului fiscal, să depună o reclamație la ANPC.

Atenție la achizițiile online și piețele neautorizate

Un alt punct important semnalat de comisari se referă la locul de unde provin aceste produse. Conform instituției, există un risc mai mare ca produsele vândute pe internet, mai ales de pe platforme internaționale sau de la distribuitori fără etichete în limba română, să conțină ingrediente interzise.

ANPC recomandă cumpărătorilor să se informeze înainte de a achiziționa astfel de produse, să solicite documentație tehnică și să evite comercianții neautorizați sau piețele unde nu există garanții privind conformitatea produselor.

Supraveghere și responsabilitate împărțită

Potrivit informațiilor transmise de ANPC, instituția are competența de a verifica piața, etichetele, compoziția produselor și de a aplica sancțiuni acolo unde se constată nereguli. În schimb, în ceea ce privește efectele medicale sau alte aspecte legate de sănătate, competența revine Ministerului Sănătății.

Astfel, protecția consumatorului împotriva unor produse periculoase implică o colaborare între instituții, dar și o responsabilitate a fiecărui cumpărător de a verifica informațiile disponibile pe ambalaje.

