De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
20 aug. 2025 | 16:47
de Badea Violeta

Cristian Popescu Piedone a plecat în străinătate, deși se află sub control judiciar. Fostul şef ANPC ar fi fost în vacanţă

Cristian Popescu Piedone a plecat în străinătate, deși se află sub control judiciar. Fostul şef ANPC ar fi fost în vacanţă
Desi se afla sub control judiciar, Cristian Popescu Piedone a calatorit in strainatate, se pare pentru o vacanta. Sursa foto: colaj/Facebook

Fostul șef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Cristian Popescu Piedone, a fost surprins plecând în străinătate pentru o vacanță de două săptămâni, în timp ce se afla sub control judiciar. Miercuri, 20 august, Piedone s-a prezentat la secția de Poliție din Bragadiru pentru semnarea controlului judiciar, arătând bronzat și relaxat, după concediul petrecut în afara țării.

Cristian Popescu Piedone, vacanță autorizată de procuror

Fostul șef ANPC, Cristian Popescu Piedone, s-a prezentat la sediul Poliției după ce a petrecut două săptămâni în străinătate, deplasare permisă de procuror ca derogare de la restricțiile impuse de controlul judiciar.

Această călătorie a fost posibilă după ce Tribunalul Brașov a respins, la sfârșitul lunii iulie, plângerea lui Piedone prin care contesta măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, hotărârea fiind definitivă.

”Da, am fost în concediu. M-am relaxat puțin cu soția”, a declarat Cristian Popescu Piedone la sosirea la sediul Poliției, potrivit viva.ro.

Întrebat dacă a fost în străinătate, fostul șef ANPC a răspuns inițial: ”E secretul nostru”, dar a admis ulterior că procurorul i-a permis să părăsească temporar țara. La insistențele jurnaliștilor, Piedone a confirmat: ”Bineînțeles!”.

Control judiciar și acuzații

Cristian Popescu Piedone este vizat într-un dosar penal în care este acuzat că ar fi transmis informații confidențiale referitoare la o inspecție planificată de ANPC, la un hotel de pe Valea Prahovei.

”Este de notorietate că operatorii economici de pe Valea Prahovei știau de controale cu mai mult de o săptămână înainte”, se arată în contestația depusă de avocații lui Piedone.

Hotărârea instanței a precizat: ”Soluția pe scurt: În baza art. 213 C.proc.pen., respinge ca neîntemeiată plângerea formulată de inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone, împotriva ordonanţei din data de 22.07.2025 a DNA – Secţia de combatere a corupţiei, emisă în dosarul penal nr. 42/1/P/2025, prin care s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar faţă de inculpat.

În baza art. 275 alin. 2 C.proc.pen., obligă petentul inculpat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 200 lei. Definitivă.”

Viața personală, afectată de presă

În ciuda relaxării din vacanță, Piedone încearcă să evite expunerea publică.

”Din clipa asta, cu tot respectul pentru dumneavoastră și pentru apărarea mea, puteți să stați aici cât vreți. Gândiți-vă că am nepoți care vor să vină la mine și nu vin pentru că nu vor să fie filmați. Nu fac nicio declarație și singura declarație pe care o voi face va fi în fața judecătorilor, dacă vom ajunge în instanță”, a declarat fostul șef ANPC, conform știrilekanald.

Astfel, Piedone își continuă viața, respectând formalitățile impuse de controlul judiciar, dar în paralel încearcă să-și protejeze intimitatea familiei, evitând ca membrii apropiați să fie surprinși de camerele de filmat.

