Amenzi de 370.000 lei pentru Hidroelectrica, PPC, Electrica și alți furnizori de energie. Neregulile descoperite de ANPC: clauze abuzive, emiterea facturilor cu întârziere, lipsa preţului final cu toate taxele incluse

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat, între 17 aprilie și 16 iunie, o amplă acțiune de verificare la nivel național privind respectarea legislației în domeniul furnizării energiei electrice către consumatorii casnici.

Hidroelectrica, PPC, Electrica și alți furnizori de energie, controlați de ANPC

În total, au fost controlați 116 operatori economici și 431 de contracte, iar abateri au fost identificate la 20 dintre companii. Comisarii ANPC au aplicat 24 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 370.000 de lei, și au dispus măsuri de remediere pentru 12 operatori economici.

Printre companiile sancționate se numără și cei mai mari furnizori de energie din România: Hidroelectrica, PPC Energie și Electrica Furnizare, dar și alte societăți precum Digi România, Grenerg și Renovatio Trading.

Cele mai frecvente nereguli constatate au vizat:

  • emiterea facturilor cu întârziere, inclusiv pentru energia consumată și pentru cea produsă de prosumatori;
  • lipsa prețului final, cu toate taxele incluse, în contractele cu consumatorii;
  • oferte incomplete sau completate incorect;
  • clauze abuzive, precum interdicția consumatorului de a permite accesul la contor unor persoane neautorizate, în condițiile în care dispozitivele erau amplasate pe domeniu public;
  • lipsa menționării unor informații esențiale în contracte (perioada de facturare, durata contractului, condițiile de reînnoire sau încetare).

De asemenea, multe companii nu afișau pe site toate datele obligatorii privind activitatea lor, inclusiv informările referitoare la soluționarea alternativă a litigiilor (SAL).

ANPC le recomandă consumatorilor să fie atenți la ofertele furnizorilor, să solicite contractul-tip înainte de semnare, să verifice dacă prețul include toate taxele și să observe dacă oferta este pe piața reglementată sau pe cea liberalizată.

