Ce nu ai voie să cumperi ”pe firmă” ca să scapi de Fisc. ANAF pune tunurile pe românii care își deduc TVA-ul abuziv.

Agenția Națională de Administrare Fiscală a transmis un avertisment clar contribuabililor – atât firmelor, cât și persoanelor fizice autorizate – privind cheltuielile care pot fi incluse în contabilitate și pentru care se deduce TVA. În urma analizelor efectuate prin proiectele recente de digitalizare, inspectorii au descoperit numeroase cazuri în care achizițiile trecute pe firmă nu aveau nicio legătură cu activitatea economică, fiind în realitate destinate uzului personal al acționarilor sau asociaților.

Situațiile descoperite arată că există contribuabili din domenii precum consultanța sau închirierea de bunuri imobile care cumpără constant produse alimentare, articole de îmbrăcăminte, cosmetice sau electrocasnice și le înregistrează ca și cheltuieli deductibile. O astfel de practică, avertizează ANAF, distorsionează baza de impozitare și conduce direct la diminuarea impozitelor și taxelor datorate statului.

Ce măsuri pregătește ANAF

Pentru a combate aceste comportamente, autoritatea fiscală a anunțat un plan gradual de intervenție. Într-o primă etapă, contribuabilii suspectați de nereguli vor primi notificări oficiale și vor fi supuși unor verificări documentare, pentru a se clarifica dacă achizițiile au justificare economică. Dacă se constată că riscul fiscal este ridicat, se va trece la etapa a doua: inspecții fiscale detaliate, cu posibilitatea aplicării de sancțiuni și impunerea unor obligații fiscale suplimentare.

ANAF le recomandă tuturor contribuabililor să își revizuiască modul de înregistrare a cheltuielilor, să reclasifice achizițiile atunci când este cazul și să depună declarații rectificative dacă se descoperă greșeli. Această conformare voluntară, spun reprezentanții instituției, este în interesul tuturor, evitând amenzi, penalități și proceduri de control îndelungate.

De ce este importantă conformarea fiscală

O evidență contabilă și fiscală corectă aduce beneficii pe termen lung pentru afacere. Evitarea sancțiunilor înseamnă stabilitate financiară și o imagine bună în fața autorităților. În plus, pentru comunitate, taxele colectate corect se transformă în investiții în infrastructură, sănătate, educație și siguranță națională. ANAF subliniază că un mediu de afaceri transparent și corect ajută economia să funcționeze mai bine, iar concurența să fie una loială.

Cum te poți proteja de sancțiuni

Dacă deții o firmă sau un PFA, este esențial să verifici ca toate cheltuielile deduse să fie strict legate de obiectul de activitate declarat. Păstrează documente justificative clare pentru fiecare achiziție, evită să treci pe firmă produse pentru uz personal și, la nevoie, consultă un expert contabil. În contextul digitalizării accelerate, ANAF are capacitatea de a identifica mai rapid tranzacțiile suspecte, ceea ce face ca riscul de a fi depistat și sancționat să fie mult mai mare decât în trecut.